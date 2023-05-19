ERMAN TOROĞLU

13-14 transfer nerede?

Fenerbahçe tedirgin, tamam… Kolay değil kendi seyircisi önünde mutlak galip gelmesi gerekiyor. Ama Trabzonspor için öyle bir şart yok. Bordo-mavililer, pozisyon yakaladılar ama organize ataklarla değil, ferdi olarak. Fenerbahçe, Trabzon'a göre bir tık daha iyiydi. Bazı oyuncular çok iyi mücadele ettiler, bazıları kopuk kopuk…

Sahada en fazla mücadele eden, topla ve topsuz çok iyi oynayan Arda iyi işler yaptı. Zaten Jesus inatlaşıp onu sonradan oyuna almasa ve ilk 11'de daha önce takıma koysaydı, bugün Fenerbahçe'nin en az 5-6 puan fazlası olurdu. Kimse kusura bakmasın, bunu görmek için ulema olmak şart değil. Futboldan biraz anlayan herkes bu yorumu yapabilir. Neymiş efendim; altı dolacakmış, üstü dolacakmış. Geçiniz efendim futbolcu oynaya oynaya dolar. Fenerbahçe'nin takibi sürüyor ama Trabzonspor için iyi sinyaller yok. Seneye ne olur bilemeyiz. Ama geçen sene için şunu söyleyebilirim; Ağaoğlu ve Avcı Trabzonspor'a 13-14 tane transfer yaptılar. Kulübü bu kadar borca soktular, takımın puan sıralaması nerede? Ve çekip gittiler. Ne güzel dünya değil mi? Şimdi ne diyecekler, 'Biz kaç yıl sonra şampiyon yaptık.' Yaptınız da kulübü borca soktunuz. Kulüplerin futbol aklı yok. Aynı şeyi Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Takımın kupa ve ligi alacağı belli değil ama ne transferler yazılıyor. Üstelik hocanın kalıp kalmayacağı da belli değil. Manchester City'i seyrettikten sonra bizim o seviyelere gelmemiz için yüz değil tam bin fırın ekmek yememiz gerek. O takımı izlerken hem de Real Madrid gibi bir takım karşısında, bizim maçları seyrederken yemin ederim utanıyorum. Hakem fazla düdük çaldı. Biraz daha oynatabilirdi. O da 'Başıma bir bela gelmesin' diye korkuyor. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şöyle ya da böyle mücadele ediyor. Ama Trabzonspor, dün gece helva gibi dağıldı.

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