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ERMAN TOROĞLU
Arda olmasa işi çok zordu

Arda olmasa işi çok zordu

16.01.2023, Pazartesi
Arda Güler oyuna girmeseydi Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Topla her buluşmasında doğru işler yaptı. Fenerbahçe orta sahasında Arda Güler kalitesinde futbolcu yok. Antrenmanla oyuncunu dolduramazsın. Oynatarak doldurursun. Yarım saat oynat, 45 dakika oynat. Tamam 90 dakika oynatma, 45 dakika oynat. Oynattığın oyuncu kim, Mert Hakan. Arda Güler bildiğin farklı, Fenerbahçe'nin oyun şeklini değiştirdi. Saha içinde oynarken bu çocuğa dalan rakibi de duman edecek hakem.
Crespo hiçbir şey yapmadı. Artık Jorge Jesus da bazı şeyleri görecek. Fenerbahçe dün ipten döndü. Şöyle bir yarım saat izlediğin zaman 'Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz' dersin. 1-0 öndeyken de oynamıyordu Fenerbahçe. Sana 1-0 öndeyken topu götürecek adamın var mı? Arda Güler. Arda Güler iyi yerlerden top almaya başladı. Arkadaşları da ona topu veriyorlar çünkü daha iyi kullanabileceğini biliyorlar. Arda, arkadaşlarının da güvenini kazanmış. Fenerbahçe, Arda Güler'i oyuna almasaydı işi çok zordu.
Valencia'nın attığı gol, kaçırdığından daha zordu. Ferdi Kadıoğlu'nun dün yine canı çıktı. Biyonik bir adam gibi Ferdi. Tamam Ferdi'n var da iyi bir şeylerin de olacak. Adama yardımcı olacak futbolcuların da olacak. Mert Hakan konuşmaktan, artistlik yapmaktan başka bir şey yapmadı.
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