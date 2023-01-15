ERMAN TOROĞLU

İlk yarısı durgun bir maç… Konya'nın erken golü var, Beşiktaş haraketli değil, Konyaspor her zamanki defans oyununu iyi yapıyor. Ama ikinci devre iki taraf için de hareketli geçti. Yani güzel bir 45 dakika oldu. Kestirmeden anlatmak lazımsa maçın hakkı beraberlikti. Kim kaybederse yazık olacaktı, Konya'ya yazık oldu. Kaçırırsan son saniye golü yiyip üzülürsün. Büyük takımlarla oynarken 1-0 öne geçmek avantaj değil, ikiyi bulacaksın. Hele o takımla İstanbul'da oynuyorsan 3'ü bulacaksın. İki takım da çok top kaybetti. Belki de maçın heyecanı bundan oldu. Kalite var mıydı? Bence yok. Heyecan var mıydı? Süper… Geçen haftanın kahramanı Beşiktaş kalecisi Mert, öyle bir hata yaptı ki ilk dakikada akıl almaz. Bu şunu gösteriyor; kendine güven ve futbol ukalalığı. Üstüne gelen bir topu defans oyuncusu o tarz stop etmez. 5-6 dakika sonra aynı top geldi. Nasıl stop edilecekse öyle müdahale etti. Konyasporlular çok üzüldüler ama üzülmesinler, yaptıkları hatalara baksınlar. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen çok iyi bir hakem değil… İdare ediyor maçı, yönetmiyor. Zaten yönetme kabiliyeti yok. Ama dün aynı saatte bir Adana Demir-Ankaragücü maçı seyrettim, Ankaragücü'nün bir gol iptali var, inanılır gibi değil. Hakemin soyadı Şeker (Burak)… Babası eski hakem (Adnan Şeker). Bir kardeşi var o da Şeker (Yalçın). Yani Şeker A.Ş… Belki federasyondakiler görür.

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TRABZONSPOR ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN ALDI



Trabzonspor, ilk 45 dakika çok iyi kavga etti, çok iyi mücadele etti ve çok iyi yardımlaştı. Maçın hakimi onlardı. Yine bir kaleci hatasıyla öne geçtiler. İkinci yarı yine eski Trabzon'a döndü. Arkada pas yapan, hücuma çıkamayan, pres yiyen ve devamlı defans oyuncularıyla rakibin mücadele ettiği bir oyun oldu. İşin enteresanı Trabzonspor ikinci devrede devamlı oyuncu değiştirirken Başakşehir müdahale etmedi. Bence Emre, burada hata yaptı. Çünkü Trabzon'da yorgunluk vardı, ve sürekli oyuncu değiştirdi. İlk yarıda Trabzonspor'un seyircisi, coşkuluydu. Ama ikinci devrede takım kıpırdamayınca onlar da sustular. Aslında seyirci o anda takıma lazım. Orada takımını iteceksin. Oturup oturup fazla ses çıkarmadan maç seyrediyorlar. Bazen ben bu teknik adamaları anlamıyorum. Rakip baskı yapmış, sahada pres yiyorsun ve çıkamıyorsun. Artık o son dakikalarda Hamsik'i koyacaksın, takımı rahat ettirsin. 6 puanlık bir maçtı. Konya'da Beşiktaş altın değerinde bir 3 puan aldı, bu maç da Trabzonspor…