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Haberler Erman Toroğlu Assolistler operasyonu durduranlar!
ERMAN TOROĞLU
Assolistler operasyonu durduranlar!

Assolistler operasyonu durduranlar!

30.12.2022, Cuma
Bu pirinç çok su kaldırır… Hangi pirinç; hakem grubunun pirinci. Baldo deseniz olmaz, Kızılcahamam pirinci deseniz olmaz. Onlar kaliteli pirinçler. Peki neden olmaz? Çünkü bu hakem grubunu, yılanın derisi gibi tamamen söküp atmazsanız ve yeni grup yapmazsanız bu ilelebet gider. Yıllardır üstüne basa basa söylüyorum, 'söylüyorum' demeyi de hiç sevmem ama baktım olmadı sakal bıraktım, sakaldan sonra hakemler daha kötü oldu. Tıraş yapmıyorlar mübarekler kökünden kesiyorlar. Düşünün kaç gün evvel rakibin burnuna bir kafa, hakem attırmadı sarı kart, dün de bir gol… Tabiri caizse bir deli kuyuya taş atar da 40 kişi çıkaramaz ya biz serviste 30 kişi çıkaramadık. Hakem endirekt veriyor. Endirekt demek ya ofsayt demek ya temassız ihlal demek. Pozisyonda iki şık da yok. Bunu bilen iki kişi. Biri VAR diğeri sahadaki kişi. Bu hakem operasyonunda o operasyonu kimler durdurduysa altını çizerek söylüyorum assolistler onlar olacaklar. Bakın zemin ağır, bahsetmiyoruz. Böyle bir zeminde bakla bile yetişmez. O takım bu takımı yenmiş hikâye. Ama şunu net söyleyebilirim Galatasaray uzun yıllar bu galibiyetin altında kalıp ezilecektir. Çünkü rakipleri bu maçı unutamazlar.

NET PENALTIYI VERMEDİ
Sivas-Galatasaray maçını seyrettikten sonra Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşması havası alınmış gazoz gibi geldi. İki taraf da top oynamaya çalıştılar. Adana Demirspor açık top oynadı. Beşiktaş bundan daha rahat faydalanabilirdi ama faydalanamadı. Siyahbeyazlılar defansta da rakiplerine bayağı pozisyon verdiler. Şunu yazmadan geçemeyeceğim; Welinton'un koluyla yaptığı hareket net penaltıydı. Kolunu ve vücudunu kullanarak topu kesti. Benzer bir pozisyonu yine Beşiktaş kalecisi Mert, ceza alanının dışında yaptı. Hakem kırmızı gösteremedi.
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