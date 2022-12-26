ERMAN TOROĞLU

TFF Başkanı, "Hakemler iyi, üzerlerine fazla gidiliyor" diyor ama her basın toplantısı hakemlerden en fazla o konuşuyor. Peki hakemler iyiyse niye konuşuyorsunuz! Adam göstere göstere kafa atacak ama burnu kırılmadı diye hakem sarı gösterecek, sonra o oyuncuyu devrede hocası 'Sen atamadın, bari ben alayım' diye çıkaracak. Kırmızı kart olacak pozisyon 25. dakikada yaşandı. Sonrasında oynanacak üçte ikilik bir bölüm var.







Ama bizim hakemlerimiz iyi… Bu Atilla Karaoğlan, FIFA listesine konuldu. Peki hakem maça yüzde kaç tesir etti? Bence yüzde 90. Beşiktaş tek tek eriyor. Beşiktaş 10-15 dakika saman alevi, sonra söndü. Weghorst çok iyi başladı ama düştü. Neden? Cenk geldikten sonra Şenol Güneş ona da yer açmak istedi. Cenk ceza alanının ortasını tercih etti. Cenk oraya gelince Weghorst kenara gitmeye başladı. Ama oyun stili kenarda değil ortada etkili. Yani Beşiktaş çift santrfor oynarken iki forvet birbirini markajladı.

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ASLAN ECEL TERLERİ DÖKE DÖKE



İki takım arasında büyük kalite farkı var… Buna rağmen G.Saray 2-0'ı yakaladıktan sonra hakimiyeti İstanbulspor'a bıraktı. Hiçbir zaman garanti olmayan bir netice futbolda ama oluyor böyle şeyler… Maalesef Türkiye'de akşam yatılıyor, sabah karar alınıyor ligdeki takım adeti değişiyor. Sahası, seyircisi olmayan takımların bazı yerlerde olmaması gerekir. G.Saray'da ilk yarı Gomis sahneye çıktı, işi bitirdi. Bence bu sene ligde Gomis kadar, oynadığı sürelerde takımına faydalı olan bir oyuncu yoktur. Golleri atmasının yanında pres yaptı, kendi kale sahasına geldi top çıkardı. Tek kelimeyle bravo… Dün İstanbulspor maçı gösterdi ki öyle isimle kazanılmıyor. Kazanabilirsin ama senden kademe olarak aşağıda bir takımın karşısında ecel terleri döken, panikleyen bir Galatasaray ve seyircisi vardı. Rakip zayıf olabilir, o zaman işini bitireceksin. Yoksa dün akşamki gibi ecel terleri dökersin.