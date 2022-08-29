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Haberler Erman Toroğlu Derbilikten çıktı tıraş oldu
ERMAN TOROĞLU
Derbilikten çıktı tıraş oldu

Derbilikten çıktı tıraş oldu

29.08.2022, Pazartesi
Sezonun ilk derbi maçı dediler. Maç derbilikten çıktı, tıraş oldu. Dün akşam iki takım da sahada bol bol tıraş yaptılar. Galatasaray transfer döneminde uçakları indirdi, Trabzonspor da rakibinden geri kalmadı. Ama o uçaktan inenlerin hiçbirini dün akşam sahada uçarken görmedik! Yine taraftarlar eskilerden bir şeyler beklediler. Öyle bir maç oldu ki, iki takımı da ekranda 20 kişi olarak göremedik. Biri topu aldı, öbür tarafa gitti salla parti, öteki topu aldı, diğer tarafa gitti salla parti! Bu yazıyı yazdırırken dakika 85… Hani deseniz ki, "Biri mağlup olsa yazık olurdu, ayıp olur." Ama Galatasaray iki-üç tane gol olabilecek pozisyonu kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda teknik adam yeni. Yeni de henüz takıma dokunamamış Okan. Avrupa'da da oynamıyor, bir yerde o da şansı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın üçüncü sezonu. O da saha içindeki görüntüye göre yeterli değil. Ama bakıyorum, teknik adamlar sahanın kenarında hakem bir karar verdiği zaman saçlarını başlarını yoluyorlar, tribüne oynuyorlar! Kardeşim, siz oynattığınız futbolla taraftarlarınıza saç baş yolduruyorsunuz! İnsan iyi şeyler yazmak istiyor ama maalesef... İyi şeyler söylediğimiz, yazdığımız zaman hoşlarına gidiyor. Ama biraz tenkit edelim, hiç işlerine gelmiyor. Bu yazıyı bitirene kadar hakem için "Şunu yaptı, bunu yaptı" diyemeyiz. Çünkü bu satırları noktalayana kadar hakem sahadaki duruşuyla, verdiği kararlarla iki takım futbolcularından ve iki takım teknik direktöründen daha iyiydi ki bu maça çıkmadan önce de çok büyük baskı yedi. Geçen seneki Çaykur Rizespor- Galatasaray maçından dolayı…
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