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ERMAN TOROĞLU
Galibiyetin mimarı kaleci Ersin

Galibiyetin mimarı kaleci Ersin

25.01.2021, Pazartesi
Önce Malatya-G.Saray maçını izledik. Zemin kötü, Malatya kötü, G.Saray kötü. Maçın son dakikasında Babel, bir topa vurdu. Kalecinin de hatası, o top gitti gol oldu. Bütün maçın özeti bu. Şimdi bir de işin öbür tarafına bakalım.
İlk yarı bitiyor. Bugün F.Bahçe'nin maçı var. Fikstüre göre 44 puanla Beşiktaş lider, 39 puanla G.Saray ikinci gözüküyor. İşin daha enteresan tarafı da şu; 41 golü geçen iki takım var. Biri Beşiktaş , biri G.Saray. Peki en az gol yiyen iki takım var. Bir i G.Saray, diğeri Alanya. Bu ne demek? Fatih Terim'in cezası... Santrforlar yok, Başkan Cengiz-Terim tartışmaları... Galatasaray'da ne ararsan var. Puan durumu, attığı, yediği bunlar.
Şimdi kalede Muslera var, düzgün bir santrfor da gelirse bu Galatasaray sonuna kadar yarışta olur. Enteresan, G.Saray uzun zamandır da iyi oynamıyor. Hani derler ya "Önümüzdeki maçlara bakalım". Hemen bir hafta sonra ikinci yarı başlayınca göreceğiz.

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Gelelim günün ikinci maçına... Maça çıkarken Beşiktaş favori. Fena da başlamıyor siyah-beyazlılar, iyi pres yapıyorlar. Göztepe, 39'uncu dakikada bir geliyor, golü buluyor. İkinci yarı başlıyor. Göztepe, tıkır tıkır top oynuyor. İki tane net gol kaçırıyorlar, inanılır gibi değil. Beşiktaş, Ljajic ile bir gol buluyor, arkadan Gökhan'dan güzel bir orta Aboubakar'la skor 2-0 oluyor.
Beşiktaş pozisyon yakalamaya uğraşıyor, yakalıyor da. Beşiktaş ikinci yarı baskı yapar gibi gözükürken tehlikeli akınları Göztepe yapıyor. Ljajic, oyuna giriyor, gol atıyor, hücumda iyi top kullanıyor ama henüz orta saha direnci yok. Beşiktaş dün sahadan puansız da ayrılabilirdi. Hakem Ali Şansalan, bazı yerlerde aynı pozisyonlarda Göztepeli oyunculara kartlarını gösterdi ama Beşiktaşlıları es geçti. Yani hakem siyah-beyazlılara biraz 'pembe' baktı. Şu da var; Welinton düzgün bir hakeme çatarsa 90 dakikaları zor bitirir. Hakem kardeşim müsait olduğu zaman da maçı izlerse ne demek istediğimi anlar.
Beşiktaş'ın en iyisi kaleci Ersin'di. Herhalde bazı şeyleri kestirmeden anlatmış oluruz.
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