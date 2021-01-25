ERMAN TOROĞLU

Malatya-G.Saray maçını izledik. Zemin kötü, Malatya kötü, G.Saray kötü. Maçın son dakikasında Babel, bir topa vurdu.Şimdi bir de işin öbür tarafına bakalım.İlk yarı bitiyor. Bugün F.Bahçe'nin maçı var. Fikstüre göre 44 puanla Beşiktaş lider, 39 puanla G.Saray ikinci gözüküyor. İşin daha enteresan tarafı da şu; 41 golü geçen iki takım var. Biri Beşiktaş , biri G.Saray. Peki en az gol yiyen iki takım var. Bir i G.Saray, diğeri Alanya.Galatasaray'da ne ararsan var. Puan durumu, attığı, yediği bunlar.Şimdi kalede Muslera var, düzgün bir santrfor da gelirse bu Galatasaray sonuna kadar yarışta olur. Enteresan, G.Saray uzun zamandır da iyi oynamıyor. Hani derler ya "Önümüzdeki maçlara bakalım".

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Maça çıkarken Beşiktaş favori. Fenada başlamıyor siyah-beyazlılar, iyi pres yapıyorlar.Göztepe, 39'uncu dakikada bir geliyor, golü buluyor.İkinci yarı başlıyor. Göztepe, tıkır tıkır top oynuyor.İki tane net gol kaçırıyorlar, inanılır gibi değil.Beşiktaş pozisyon yakalamaya uğraşıyor, yakalıyor da. Beşiktaş ikinci yarı baskı yapar gibi gözükürken tehlikeli akınları Göztepe yapıyor.Beşiktaş dün sahadan puansız da ayrılabilirdi. Hakem Ali Şansalan, bazı yerlerde aynı pozisyonlarda Göztepeli oyunculara kartlarını gösterdi ama Beşiktaşlıları es geçti.Şu da var; Welinton düzgün bir hakeme çatarsa 90 dakikaları zor bitirir. Hakem kardeşim müsait olduğu zaman da maçı izlerse ne demek istediğimi anlar.Beşiktaş'ın en iyisi kaleci Ersin'di. Herhalde bazı şeyleri kestirmeden anlatmış oluruz.