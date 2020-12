ERMAN TOROĞLU

Şamar oğlanlığını kabul mü ettiniz?

Türk futbolunda hakem olayını konuşmadan hiçbir şeyi bitiremezsiniz.

Aslında Türkiye'de hakem olayı tam bir rezalet. Düzeltmek çok kolay, federasyonun elinde ama düzeltemezler. Neden? Çünkü işi bilmiyorlar. Sakın bunu bu federasyon için söylediğimi zannetmeyin veya MHK için. Yıllardır Türkiye'de orta oyunu oynanıyor. Peki orta oyununu bozacak adam kim? TFF başkanları. Hasan Doğan bozacaktı vefat etti...

Bakın beyler 10 yıldır MHK maçlara hakem tayin ediyor, hakem tayin ettiği maçın hakem raporunu okuyamıyor. Niye? Çünkü o zurnanın son deliği...

Peki bu hakem raporu kime veya kimlere gidiyor? Hukuk Kurulu'na...

Vay anasını sayın seyirciler. Türkiye'de hukuk kurulları bu işi MHK'lerden iyi biliyor ama niye? 10 yıl önce futbolcu Ümit Karan'ın atılmasıyla ilgili bir rapor, o zamanın gözlemcisi Osman Avcı tarafından TFF'ye verilirken söylenen cümleler şekli bu hale getiriyor. Ben hakem tayin edeceğim, raporunu başkaları okuyacak. 'Yürü git lan' derler adama. 10 yıl evvel avukat Egemenoğlu bunu koydurdu. O günden sonra MHK başkanlığı yapan arkadaşlar sizlere sesleniyorum; sizler bu şamar oğlanlığını kabul mü ettiniz? Sizler orda kalmak için bu aşağılık kararı kabul mü ettiniz?



SEN NEYMİŞSİN BE TUVALET KAĞIDI!

Benim tuvalet kağıdı şu anki VAR'dan daha etkiliydi. Neden? Hakemler durduğu yeri bilmezlerse, bazıları eleştirilmeyi kafalarına göre kullanırlarsa o zaman tuvalet kağıdı eleştirilmeyi geçer. Sen neymişsin be tuvalet kağıdı...

Şimdi gelelim daha farklı bir noktaya.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, babası kim? Eski hakem ve gözlemci. VAR'daki hakem kim? Cüneyt Çakır, babası hakem. Peki 4. hakem kim? Hakan Ceylan, peki Hakan Ceylan kim? Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu. Yani aile boyu rezalet. Kardeşim nasıl kurtulacağız? Hasan Ceylan'ın oğlu yıllardır hangi kategoride hakemlik yapıyor bir bakın. Benim arkadaşım Erol Yaşar'ın oğlu hangi kategoride bir bakın, bakın oğlu bakın... Arkadaşlar siz direksiyonda oturan adamları düzeltemezseniz araba doğru yolda gitmez.



HEPİNİZE HAYIRLI İŞLER

Şimdi gelelim daha farklı bir noktaya. Futbolcu, hakem, kulüp, itirazlar, transferler... Hepsi iç içe lahana gibi. Ben itiraz edeceğim, bu kademelerde bir yerde mücadele ediyorum, itiraz ettiğimde benim işime kim bakacak? TFF'deki hukukçular... Şimdi soruyorum; bu TFF'deki hukukçular, tahkim, disiplin ne derseniz deyin; ben itiraz hakkımı aradığımda acaba birileri 'Sen itirazını yap ama şu avukata yap, bu avukata yap' diye söylüyorlar mı? Şu avukatla bu avukat acaba nerede çalışır arkadaşlar, bilen var mı? Hangi hukuk bürolarına bağlılar bilen var mı?... Hepinize hayırlı işler.

