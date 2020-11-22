ERMAN TOROĞLU

Haftaya Kadıköy’de çok güzel maç olur

Fenerbahçe rahat kazandı. Tartışılacak birkaç pozisyon var ama tartışılmayacak bir şey var: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni net yendi ve galibiyeti hak etti. Kimse hakeme bir şey demesin. Yok 2-1'miş yok 2-0'mış hikâye!.. Bir başka gerçek daha bu Ankaragücü ile bu Gençlerbirliği, 4 takımın düşeceği bu sene kol kola alt kümeye giderler. 'Fenerbahçe'de eksik var' diyorlar iyi güzel de kadro zaten hastalıklara, sakatlıklara göre kurulmuş bir kadro; geniş. Ben sakat oyuncuya bakmam, sahada oynayan 11 futbolcuya bakarım. Bu 11 futbolcu takım mı, değil mi? Dün Fenerbahçe iyi sinyaller verdi. Sarı-lacivertliler iyi pozisyonlara girdiler. Her şeyden önce iyi yardımlaştılar. Yani takım olma yönünde gidiyorlar. Zaten fizik olarak da çok iyi pozisyona girip oyunda birbirlerine yardım ederlerse yani kaçak dövüşmezlerse bu onların büyük avantajı olacak ki o yönde gidiyorlar.

Beşiktaş ilk 45 dakika Başakşehir karşısında mükemmel oynadı. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine baktığımızda; Beşiktaş'ın rakibi Türkiye şartlarında çok daha güçlü, Gençlerbirliği'ne göre...

Dün akşamki Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi seyrettikten sonra haftaya Kadıköy'de bizi güzel bir maç bekliyor. İnşallah öyle olur.

Bir şeyi yazmadan geçemeyeceğim: Şirkette arkadaşlar seyretmediğim Karagümrük-Sivas maçından bir görüntü getirdiler. Hakem Hüseyin Göçek, Sivas'ın aleyhine bir penaltı vermiş. Dağlara taşlara penaltı değil. Hadi Hüseyin Göçek verdi. "VAR'da kim var" diye sordum "Cüneyt Çakır" dediler. Demek ki şöyle; bu Hüseyin Göçek'e sahip çıkan hakem arkadaşlarının başında Çakır geliyor. VAR'a çağırıp iptal ettirse Göçek'i taca çıkaracak. Ahbap çavuş ilişkisi yazıklar olsun size... İnsanların ekmek paralarıyla oynuyorsunuz, enerjileriyle oynuyorsunuz, emeklerini çalıyorsunuz. Yazıklar olsun size!..

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