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Haberler Erman Toroğlu Bazı skorlara, bazı oyunlara aldanmayacaksın!
ERMAN TOROĞLU
Bazı skorlara, bazı oyunlara aldanmayacaksın!

Bazı skorlara, bazı oyunlara aldanmayacaksın!

21.06.2020, Pazar
Gene iki maçı seyrediyorum, biri Denizlispor- Beşiktaş, diğeri Yeni Malatyaspor-Göztepe... Geçen hafta Sergen Yalçın önce gençleri sahaya sürdü, sonra papazları. Bu maçta tersini yaptı, önce papazları sonra gençleri sürdü. Ne yaparsa yapsın seneye hazırlanıyor çünkü bu kadroyu o kurmadı. Her şeye bakacak, sonunda karar verecek kim kalacak, kim gidecek?
Burada çok önemli bir şey var; bazı skorlara aldanmayacaksın, bazı oyunlara aldanmayacaksın, bazı rakiplere aldanmayacaksın. Çünkü artık eski transfer hovardalığı bitti.
Sergen Yalçın hem Beşiktaşlı taraftarlara, hem kamuoyuna takımını gösteriyor. Şu andaki imkânlar bunlar... Seneye karar verecek. Doğru yapıyor... Çünkü bu senenin sorumluluğu Sergen de yok ama Sergen seneye ipi boynuna takacak.
Şampiyonluğa oynayacak takımlarda kaç adet genci oynatabilirsin? Papazlarla, gençleri nasıl harman yaparsın, hepsi soru işareti. Mesela dün Rıdvan'ın kaleciye atmak istediği bir top var. Önce eline vuruyor, sonra kaleciye gidiyor. Rıdvan'ın vücut dili topu kaleciye vermek. Rıdvan bir genç olarak bunu yapabilir ama kaleci bunu yapamaz. Kimsenin aklında soru işareti bırakmadan o topu geldiği yöne vuracaksın. Kimsenin aklını karıştırmayacaksın.
Bunlar bu maçlarda ufak tefek şeyler gelebilir. Ama seneye Beşiktaş'ın oynayacağı köşe başı maçlarda bunlar ne olur?
Denizlispor çok rahat değil puan olarak. Beraberlik bile işine gelirdi ama Beşiktaş'a karşı güçleri yetmedi. Çok kolay goller yediler. Bu maçtan kendi sahanda en az 1 puan almalısın, yoksa yangının içine düşersin.
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