TÜRKİYE'DE pek bilinen bir isim değilken, çok kişi adını duymamışken Jeffrey Epstein'i köşeme taşıdım.

Günlerce yazdım.

Anlatabileceklerimi anlattım.

Paylaştım.

O günlerde bu kadar popüler değildi.

Okunsa da geçilip bitiyordu.

Oysa CIA'nın merkezinde, OLİGARKLARIN taşıyıcısı konumunda çok kritik görevleri olan çok önemli bir isimdi.

Konu anlatıldığı kadarıyla sınırlı değildi.

Küçük kız çocukları, sapıklıklar, ticaret, şantaj değildi mesele...

Konu yüzyılın istihbarat operasyonlarından biriydi.

Ve işin merkezinde şimdi CIA BAŞKANI OLAN William Burns bulunmaktaydı...

Açalım...

Jeffrey Epstein'in hemen arkasındaki büyük güç, NAT ROTHSCHILD'tı. Ailenin içinden aldığı destekle politikacılar, milyarderler, akademik dünyanın önemli isimleriyle ilişki kuruyor ve geliştiriyordu.

Başka türlü olması pek mümkün değildi. 2005'te 14 yaşındaki küçük bir kızı tacizden başı derde girdi. Sonra şikayetler yağmur gibi geliyordu.

Bu olanlardan dolayı eski başkanlar BILL CLINTON ve DONALD TRUMP'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler Epstein ile arasına mesafe koydu. Bir süre tabii...

Hayırseverlik faaliyetleri hepsini aynı paydada toplamaya yetiyordu...

Hikaye, yıllarca günü geldiğinde kullanılmak üzere devam etti. İzin verildi. 2019'da EPSTEIN gözaltına alındı. Araya anında hatırlı kişiler girse de içeride tasfiye edildi.

Mahkeme salonlarında dertlerini anlatmak isteyenlerin şikayetleriyle LİSTE patladı.

Ve dünya bir kısmını gördüğü bu isimler karşısında şoke oldu.

Doğal olarak şaşırdılar...

Geride ortağı GHISLAINE MAXWELL ve notları kalmıştı. Dosyanın tamamı ise CIA'daydı...

Mesela MAXWELL, EPSTEIN'i elinden tutup Buckingham Sarayı'na götürüyor tüm KRALİYET AİLESİ ile tanıştırıyordu.

Rothschildler, JP Morganlar, Clintonlar, Trumplar hepsi arkadaşıydı. Adasına gitmeyen, CIA'nın verdiği uçaklarına binmeyen yoktu...

Böyle bir ilişki ağı kişisel beceri sonucu olamazdı.

Mümkün değildi.

ABD medyasına göre, mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyordu.

Kathy Alexander, Miles Alexander, James Michael Austrich, Philip Barden, Cate Blanchett, David Boies, Laura Boothe, Evelyn Boulet, Rebecca Boylan, Joshua Bunner, Naomi Campbell, David Copperfield, Alexandra Cousteau, Leonardo DiCaprio, Alan Dershowitz, Cimberly Espinosa, Robert Giuffre, Al Gore, Philip Guderyon, Shannon Harrison, Stephen Hawking, Victoria Hazel, Bill Richardson, Sky Roberts, Scott Rothstein, Forest Sawyer, Doug Schoetlle ve Prens Andrew gibi pek çok isim listede yerini alıyordu.

Finans dünyasının baronlarından kraliyet ailelerine, starlardan bilim insanlarına kadar inanılmaz bir ağ vardı. Ve bunun bir kısmını ABD DERİN DEVLETİ KONTROLLÜ SIZDIRIYORDU.

Savunama Bakanı Austin'in yoğun bakıma alındığını gizleyen, BAŞKANA bile söylemeyen akıl istese bu listenin yayınlanmasının pekala önüne geçebilirdi!

Geçmedi...

Görülmesi ve bilinmesi istendi.

NEDEN ŞİMDİ LİSTE AÇIKLANDI?

Üzerinde durulması gereken buydu. Çok derinlerde hareket eden bir akıl bunu yönetiyordu.

Bence korkudan kaynaklanan bir defans hamlesi de içeriyordu...

Nasıl mı?

Epstein, CIA için gizemli biri değildi.

Adamıydı. Epstein düşse bile arkasındaki büyük finansör, ünlü üniversite ve CIA'dan aldığı destek azalmamıştı...Tarihler 2014'ü gösterirken şimdi CIA BAŞKANI olan WILLIAM BURNS o dönem Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. CIA'dan çok önemli bir dostunun araya girmesiyle Washington'da devlete çalışan önemli hukuk bürosunda EPSTEIN ile buluştu. Öğle yemeği için bir araya gelseler de yemek uzadı. Epstein kendi şoförüyle Burns'ü havaalanına bıraktırdı. CIA BAŞKANLIĞINA gelene kadar olan biteni dışarıdan izleyen DERİN AKIL ve BURNS günü gelince düğmeye bastı. Listelerde ÇEKİK GÖZLÜ yoktu.

Ancak İngiltere ve İsrail'i de sarsacak isimler ilişkiler vardı...

ABD DERİN DEVLETİ, ÇİN ile olan savaşında Çin'e yaklaşan büyük oyuncularla birlikte magazin figürlerini de torbaya katarak herkese bir uyarı veriyordu.

Başka mesajlar da vardı.

Ancak asıl mesele herkesi her şekilde izlemeleriydi.

Dosyalar kusursuzdu.

Sonuç alınması kesindi!

ABD içindeki güçlü bir merkez, ÇİN ile olan mücadelesine Epstein listesini de katıyordu.

Arkadaki patronlarını da...

Kolay teslim olmayacaklarını ilan ediyorlardı...

Büyük finans devlerinin ailelerin KÜRESEL DEĞİŞİM isteyenlerin ortak paydası Epstein oldu...

Çok işlerine yaradı çünkü...

CIA işin içinde olsa da dışarıda durdu! William Burns, 2014'te aldığı DOSYALARI büyüttü derin emir gelince düğmeye basıldı...

Operasyonun başka kolları olsa da durum şimdilik böyle görünmekte...

Hatta Epstein'e destek veren ailelerin önemli üyeleri de deşifre edildi.

Sapıklarla aynı sepete konuldu...

Bazı isimler çok kritik...

Yazarız...

Küresel kavga küresel oyuncularla sürüyordu.

Bakalım işin ucu nereye dayanacak...



NOT: FBI da başından beri işin içindeydi.