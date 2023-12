BUGÜN futbola girelim yine.

Kaçış yok! Önemli ve değişik hareketler oluyor. Garip! Yeşil sahada yaşananların rasyonel zemini olmayınca yazı konusu oluyor! Ancak önce ABD'ye uğrayalım. Son günlerde ABD ile oradaki seçimler ve adaylar üzerine pek çok not paylaştım.

İşlerin karışacağı belli olduğu için...

"BÜYÜK UZLAŞI" arandığını da odamdan görebiliyordum. Aktardım!

Bu nedenle Nikki Haley ismini köşeme taşıdım. "Trump da Biden da olmasın, NİKKİ ile işi çözelim" diyenler var çünkü...

ABD'nin ÇİN ile olan meselesi bu kadar canlıyken ve kısa zaman içinde çözüm bulunması gerekirken içeride sorun yaşamamaları gerekiyordu.

Tam bu iklimde ABD'nin Colorado Eyaleti'nde Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın eyalette ön seçimde yarışamayacağına hükmetti.

Mahkeme, yeniden ABD Başkanı seçilmek isteyen Trump'ın adının eyaletteki ön seçim oy pusulasından çıkarılmasını kararlaştırdı. 3'e karşı 4 oyla alınan karara gerekçe olarak ABD Anayasası'nın 14. Maddesi gösterildi. Söz konusu maddenin 3. fıkrası, Anayasa üzerine yemin ederek görev almış herhangi bir eyalet yetkilisinin veya federal yetkilinin, "devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceğini" öngörüyordu. Yani mahkeme Trump'ı 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıyla ilişkilendiriyordu. Mahkemenin 7 üyesi de Demokratlar'ın desteğiyle orada bulunmaktaydı. 3 üye karşı çıktı.

Baş Yargıç Brian Boatright, Carlos Samour ve Maria E. Berkenkotter "HAYIR" dediler. Yargıç Berkenkotter, Colorado yargısının bu kararı alması mümkün değil yorumunda bulundu.

Yargıç Samour ise "Henüz herhangi bir suçtan hüküm giymemişken Trump'ı diskalifiye etmek hukukun önüne geçmektir" dedi. Karar YÜKSEK MAHKEMEDE şimdi.

Bakalım neler olacak...

Bu arada FOX NEWS'den kovulan Tucker Carlson, "Eleştiriyle başlarsan, sonra protestoya, ardından da azil yoluna gidersin.

Şimdi de iddianameye girersin ve bunların hiçbiri işe yaramaz. Sıradaki ne? Grafiği çiz dostum. Açıkçası suikasta doğru hızla gidiyoruz..." dedi. KALICI WASHINGTON'un her iki kanadının da buna karar verdiğini sözlerine ekledi... Olabilir mi? Mümkün! Ancak bence olay o aşamada değil. Çünkü Trump şu an CUMHURİYETÇİLER için PAZARLIKTA KOZ.

DEMOKRATLARI onun üzerinden sıkıştırıyorlar. Daha fazla istiyorlar. Pazarlık yeni başladı.

Bugünden yarına da bitmez...

Demokratlar da HUKUK üzerinden işi kızıştırıyorlar!

Ellerini güçlendiriyorlar!

"TRUMP BİTTİ" demek için çok erken... Çok şey olacak bekleyin...

Devam... Topun peşine düşelim...

Türkiye'de FUTBOL'da gerçekten garip adımlar atılıyor.

HAKEMLER yine sahnede!

Başrolde! Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rize maçında yumrukla yere serilmesinden sonra önceki gece de İSTANBULSPOR verilmeyen bir penaltı nedeniyle sahadan çekildi.

Başkan kimseyi dinlemedi takımı aldı soyunma odasına götürdü.

İstanbulspor'un hakkı yenmiş olabilir, 3 puanı da kaçırmış olabilir. Ancak takım olarak bulundukları yer çok parlak değil. Lig'deki sıralamaları belli.

Kaldı ki daha çok maç var! Peki bu tepki neyin nesi? Abartılı değil mi!

Gelin biz olaya DEĞİŞİK bakalım... Tribünlerin "KARANLIK GECE" dedikleri tabelaya ışık tutalım...

Katarlılar geldi, SÜPER LİG'e girdi. EL attılar. Yayın ihalesini aldılar.

Rekor kırıldı.

2016-2017 sezonu için 500 milyon dolar verdiler... Çok büyük paraydı. İspanya ve İtalya ayarında bir bedel ödenmekteydi. Kulüpler için bu şahane bir adımdı! Fakat burası Türkiye'ydi. Huzur bizi bozardı! Olaylar eksik olmuyor, bildiğimiz figürler futbol sahnesinden düşmüyordu. 2017-2018 sezonu oynanıyordu. Fenerbahçe ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyordu. Bilerek isteyerek "İSTENMEYEN OLAYLARA" kapı aralanıyordu! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına isabet eden cisim sonrası hastaneye kaldırıldı. TFF yarıda kalan maçın kalan dakikadan devam etmesine karar verdi. Hükmen galibiyet isteyen Beşiktaş maça çıkmadı. Peki ne oldu?

Yayıncı şirket düzeltme istedi.

Miktar 474 milyon dolara düşüverdi...

2018-2019 sezonuna geldiğimizde değişen bir şey yoktu. Yine büyükler yine olay... Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçın ardından büyük olaylar yaşandı. Jailson'un Belhanda'ya tokat atması sonrası ortalık karıştı. İki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede çıktı. Bu olay ve ardından verilen cezalar çok uzun bir süre gündemin ilk sırasında yer aldı. Yine aynı sezonda büyük bir kriz daha vardı!

Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Süper Lig'deki ilk büyük VAR krizi çıktı. TFF maçın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'yı süresiz dinlendirme kararı aldı. Ancak Galatasaray'ın dışındaki 17 Süper Lig kulübü bir bildiri yayınlayıp bu iki hakeme sahip çıktı. Bir adım daha kalmıştı o da atılıyordu! Yayın hakları konusunda geri vites geliyor bu kez rakam 448 milyon dolara iniyordu!

Devam... 2019-2020 sezonunun sıra dışı bir ritmi vardı. Federasyon, Covid salgını nedeniyle Süper Lig'de küme düşmeyi kaldırdı.

Alınan bu karar büyük bir tartışma yarattı. İşlerin kötü gittiğini nasıl anlıyorduk? PARADAN! Bu kez yayın ihalesi için verilen tutar iyice geri geliyordu. Rakam 280 milyon dolara iniveriyordu. Futbol konuşuyorduk, topun peşinden gecemiz gündüzümüze karışıyordu.

Ne hikmetse sürekli kaybediyorduk!

Kimse dönüp bakmıyordu!

2021-2022'ye geldiğimizde belki sadece bizde görebileceğimiz işler oluyordu. Utanıyorduk. Kızarıyorduk.

Kimsenin elinden bir şey gelmiyordu.

Herkes oturduğu yerden izliyordu.

Galatasaraylı Marcao saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumrukladı. Yaşanan olay dünya basınında günlerce manşetlerde yer aldı. Kimse "GIK"ını çıkaramadı!

Skandallar bitmeyince 2020-2021'de 210 milyon doları, 2021-2022'de ise 150 milyon doları görerek dibe doğru yolculuk hız kazanıyordu. Yeşil sahada FUTBOL dışına ÇIKTIKÇA KAYBEDİYORDUK! Peki dönüp bakan var mıydı? Hiiiççç!

2022-2023 de oldukça hareketliydi.

Göztepe ve Altay arasındaki 1.

Lig maçında Göztepe tribününe gelen bir fişek sonrası bir taraftar ağır yaralandı. Sahaya giren bir taraftar ise Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e KORNER DİREĞİYLE saldırdı.

Çıkan büyük olayların ardından maç yarıda kaldı. Durun! Devamı da vardı! Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftar Siyah- Beyazlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

Taraftarı etkisiz hale getiren Josef de Souza, kırmızı kartla oyundan atıldı. Şaka gibi değil mi? Souza da maçtan sora tarihe geçen "Gün gelir hakem döverler" sözünü söyledi. Halil Umut Meler Souza'nın öngörüsüydü! Taraftarı durdurduğu yerde HAKEMİ YERE SERİYORLARDI.

Sahada olay varsa ekranda da olmalıydı! Bu kez gelen para iyice azalıyor ve 130 milyon dolara düşüveriyordu!

2023-2024'e ise daha yeni başladık! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yere serdi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararlarına sinirlenerek takımını sahadan çekti. Haliyle ekonomik yansıması kaçınılmazdı. PARA da 84 milyon DOLARA geriliyordu...

Türkiye'de FUTBOL çok ilginç bir ritim tutturmuş gidiyordu. Başarı asla olmazdı olmayacaktı. İsteyen de yoktu! Katarlılar YAYIN İHALESİNE girdiğinde yani 500 milyon dolar verdiklerinde, KULÜPLERİN toplam borcu yaklaşık 5 MİLYAR LİRAYDI.

Şimdi sadece Beşiktaş'ın 8 milyar liraya yakın bir borcu vardı. Diğerlerini saymıyorum bile... Sizce de bu işte bir gariplik yok mu?

Hadi bir not daha...

Türk futbolu 500 milyon dolarla tanıştığı yıl İNGİLTERE'de yayın ihalesi bedeli olarak 2.1 milyar EURO ödeniyordu. Biz 84 milyon Dolar'a düşerken adamlar 10 milyar dolara koşuyordu. Nasıl iyi mi! Şimdi oynayın TOPUNUZU! Pardon oyununuzu!