SİZLERE 7 Ekim'den bu yana anlatmaya çalıştığım SAVAŞIN GİZLİ KODLARI'nda çıtayı bir TIK yukarı çekelim! Teknoloji ile birleştirelim. Daha önce de yazdığım gibi İSRAİL'de ABD'nin teknoloji devleri vardı.

Intel'den Apple'a kadar... Binlerce İSRAİLLİ bu şirketlerde çalışıyordu. Sadece INTEL'de 42 bin çalışan vardı!

İSRAİL'deki bir odak da ÇİN'in bu şirketlere sızmasının önünü açıyordu.

BU ODAK YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ABD'yi DEĞİL DE ÇİN'İ BÜYÜK OLARAK GÖRÜYORDU. ORAYA OYNUYORDU.

Ortaklık istiyordu. Tarihteki İKİ YAHUDİ KAVGASININ BİR BENZERİNİ YAŞIYORDUK...

KAVGANIN ASIL NEDENLERİNDEN biri buydu.

Tel Aviv'i Londra üzerinden Pekin'e taşıyacaklardı... Yazdım bunları... DETAYLARIYLA...

Şimdi gelin buralarda pek bilinmeyen, konuşulmayan GİZLİ MANŞETLERE geçelim... Emin olun burası çok daha gizemli ve önemli...

Yolculuğumuzda bize Dr.

Pippa Malmgren eşlik edecekti!

Başkan George W. Bush'un ekonomik danışmanıydı. Ödüllü insansız hava araçları ve otonom robot üreticisiydi!

Yolumuzun üzerindeki ana aktör SAM ALTMAN'dı. Yani ABD'li yapay zeka teknolojisi şirketi OpenAI'ın CEO'su... 38 yaşındaki dahi adam ALTMAN Kasım'ın 17'si gibi kovuldu.

Birkaç gün sonra da işine geri dönmesine izin verildi. Birkaç gün süren kıyamet koptu. Gürültü bize ulaşmadı. Peki burada küçük bir haber bile olmayan bu olayın içinde kimler vardı? İşin burası önemliydi! CIA-NSA-PentagonÇin- Çin İstihbaratı-MOSSADBirleşik Arap Emirlikleri-İsrail-Elon Musk-Microsoft... Ve daha neler neler...

Başlayalım...

Altman, YAPAY ZEKA için doğal olarak iPhone, Softbank ve Cerebras'ın tasarımcısı Jony Ive ile temastaydı. Buradaki kilit oyuncu CEREBRAS'tı.

Bu şirketi NOT EDİN! ÇOK BÜYÜK OLACAKTI! Dünyayı değiştirecekti! Çünkü ÇİP'leri geleneksel ÇİPLERDEN 56 kez daha büyük ve güçlüydü! Ayrıca, daha iyi yapay zeka oluşturmak için gereken devasa miktarda veriyi işleyebilmek için Swarm X yazılımına da sahipti... Bu nedenle Cerebras, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının ve yapay zeka çiplerinin üreticisi Nvidia için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Hemen hemen her büyük kuruluş Nvidia çiplerine veya bilgisayarlarına bağımlıdır.

Kaçış yoktur! Çıkış yoktur! Bu nedenle bir yıl önce Nvidia'nın değeri 300 milyar dolardı. Şu anda 1,35 trilyon dolar değerine ulaşıyordu! Tarihteki en büyük gelişmelerden birine imza atıyordu. Nvidia'nın SÜPER BİLGİSAYARLARI ABD güvenliğinin ilk adımıydı! Ancak Cerebras, Nvidia'dan 20 kat daha hızlı bir çip tasarladı. Sorun buydu! Süper bilgisayarların en güçlüleri olan Summit ve Sierra, Amerikan ulusunun savunmasının merkezinde yer alıyordu. Tennessee'deki yüksek düzeyde korunan nükleer tesiste tutuluyordu.

Batı, bilişsel yeteneği olmayan üretken yapay zekaya odaklanırken, Çin farklı bir yol izledi. Geleneksel bir süper bilgisayarın 240 yılını alacak bir sorunu, 47 saniyede çözebilen dünyanın tek Quantum optik bilgisayarını üretti. Temmuz ayında Cerebras yanına ABU DABİ'yi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni yani G42'yi yani Şeyh Muhammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan'ı, yani EMİRİN KARDEŞİNİ alarak yürüyordu. Yapay Zeka Eğitimi için "Dünyanın En Büyük Süper Bilgisayarı" Condor Galaxy'yi tanıtıyordu. Altman bilerek isteyerek ABD'nin yıkımına yol açabilecek yola ilk taşı koyuyor, Nvidia'nın tekerine çomak sokuyordu. Cerebras ile EMİR'in kardeşinin yani G42 ortaklığı Çin'e uzanmaktaydı. Sıkıntı burada büyüyordu!

Yapay Zeka'nın dahi çocuğu İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmak için atomları parçalamaya hazır olan Oppenheimer'a benziyordu. "Dur durak" bilmiyordu.

YAPAY ZEKA'da gideceği yeri de hedefi de gizli tutuyordu!

NSA kendisini 7/24 izliyordu.

"Altman hedeflerine ulaşmak için Orta Doğu ve Asya'da milyarlar toplamaya çalışıyor" notu düşülüyordu. OpenAI Yönetim Kurulu da ortakları Microsoft da bundan çok rahatsız oluyordu.

Doğaldı. Altman MÜMKÜN OLAN YAPAY ZEKA'nın EN İYİSİNİ yapmak istiyor, Washington ise bunun gerisinde kalıyordu. Bu kez KORUMA tedbirleri ortaya çıkıyor ve ÇİP ile özellikli bilgisayarların ABD dışına çıkışı engelleniyordu. Yani Nvidia gibiler korunuyordu. Rakip olacakların önü kesiliyordu.

Cerebras Systems'in kurucu ortağı ve CEO'su Andrew Feldman, "Yapay zeka Silikon Vadisi'ne ait bir şey değil, hatta ABD'ye ait bile değil, artık tüm dünyada var; küresel bir fenomen" diyordu. Yani birlikte yürüdüğü ALTMAN gibi düşünüyordu. Bu ABD'nin tüm güvenlik kanadını koparıp atıyordu... Bu noktada işin içine ÇİN de giriyordu!

15 Kasım'da dünya Biden ile Cinping'in bir araya gelmesini konuşuyordu... İki süper gücün iki liderin ana konusu bambaşkaydı!

Ne ticaret ne silahlanma ne de ittifaklar önemli yer buluyordu.

GİZLİ MANŞET SAM ALTMAN'dı! Zaten zirveden iki gün sonra ALTMAN kovulacaktı!

Çünkü Sam ALTMAN'ın Çin Siber Ordu Grubu D2 (Double Dragon) adlı bir firmayla gizlice bir veri toplama anlaşmasına dahil olduğu ileri sürülüyordu!

D2 grubu, Alphabet Inc.'den (Google) 10 kat daha büyüktü!

Dünyadaki en büyük taramaindeksleme kapasitesine sahipti!

OpenAI'ın da veriye ihtiyacı vardı! Yol ÇİN'e çıkıyordu!

ABU DABİ de işe para vererek ortaklık kuruluyordu... Böylece büyük oyuncu olmak istiyordu.

Çin zaten YAPAY ZEKA konusunda ABD'den farklı yol izliyordu. Hedefleri istekleri daha büyüktü. Uyduları, silahlı insansız araçları zaten yapay zeka ile yönetiyorlardı. Daha fazlası hedefti.

Sam ALTMAN, NSA'nın takibi sonucu oluşturulan DOSYADAN sonra KOVULUYORDU. Microsoft CEO'su bu kararı alıyordu.

Ve şirkete "Bizimlesiniz güvendesiniz" diyordu. Ancak sonra DERİN ABİLER devreye giriyordu. ABD derin devleti ve iş dünyası ile görünmez bağlantıları olan Eski Hazine Bakanı Larry Summers OpenAI Yönetim Kurulu'na giriyordu.

Ya ALTMAN'ı durduracaklardı ya da onun üzerinden ÇİN ile yeni bir yol bulacaklardı. Maçı kaybetmemek için de para da silah da istihbarat da suikast da masadaydı. HAMAS'ın saldırısını, İsrail'in cevabını hep bu pencereden yazdım. Yüzlerce kez "BU SAVAŞ O SINIRLARA SIĞMAZ" notu düştüm.

HAMAS-Müslüman Kardeşler ile İsrail'in savaşı Netanyahu'nun insanlık dışı katliamları vicdanları sızlatırken arkada başka işler dönüyordu. Kitleler bunları bilmiyordu, görmüyordu! Kavga o sınırlara sığmayacak kadar büyüktü.

Ve tırmanarak sürecekti! İzleyin görün! Bu ilk değilse bile son raunt hiç değildi!

Elon Musk bu işin neresinde mi? Onu da belki yarın yazarız...