DÜN kaldığımız yerden devam edelim.

Tamamını anlatmak mümkün olmasa da İSVEÇ'in üyeliği üzerinden Türkiye'ye gelen dalgaya detaylı bakmakta fayda vardı. NATO zirvesi öncesi herkesin gözü kulağı Türkiye'deydi. Başkan Erdoğan'ın takınacağı tavırdaydı. İsveç'in NATO'ya alınıp alınmayacağı büyük merak konusuydu!

Tartışmalar TV ve gazetelerin manşetlerini süslerken, REUTERS ciddi bir haberle mevzi kazdı.

ABD ve İsveç'te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Bir Amerikan şirketinin İsveç'teki iştirakinin ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye'de pazar hakimiyeti sağlamasına yönelik çabalarını servis etti.

El altından dönen paraları da haberine katmayı ihmal etmedi. Habere konu olan İsveçli şirket Dignita Systems AB'ydi. O da Texas merkezli 1A Smart Start şirketine aitti.

Yukarıdaki asıl patron ise bizim meselemiz olan Apollo Global Management'tı...

Peki neler oluyordu? Ayak izlerini takip ettiğinizde nereye ulaşıyordunuz? Kim ne yapmak istiyordu? Ne amaçla bu haber yapılıyordu?

Bakalım...

Tam bu noktada bakılması gereken yer ABD'ydi. Çünkü şirket yani Dignita Systems AB, Texas merkezli 1A Smart Start şirketine aitti.

O da dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Apollo Global Management'e... Olaya da tam buradan yaklaşılmalıydı.

Büyük patron olan APOLLO, 1990 yılında Leon Black, Josh Harris ve Marc Rowan tarafından New York'ta kuruldu. Dün de yazdığım gibi asıl oyuncu, asıl karakter, asıl kurguyu yapan LEON BLACK'ti.

Açalım...

Donald Trump seçilip BEYAZ SARAY'a gelince DERİN ABD'nin bir kısmı buna şiddetle tepki gösterdi.

Savcı Mueller devreye girdi.

Bir iç savaş başladı. Trump'ın RUSYA ile tüm bağlantıları inceleniyordu. Seyahatleri, uçak biletleri, kimlerle oturup kalktığı, nerede kaldığı, ne yediği, ne içtiğine kadar.

Leon Black ile yakın dost olan kilit isim Jeffrey Epstein, aynı zamanda TRUMP'ın da genç yaşlarından beri tanıdığı bildiği yakınlık kurduğu bir kişiydi. ABD'de 2008'de Wall Street'te kriz çıkınca APOLLO, Epstein'ın verdiği destek sayesinde bu fırtınadan etkilenmiyor, aksine büyüyordu. Epstein ile Black, MÜZAYEDELERE, SANAT GALERİLERİNE KADAR UZANAN BİR AĞ'ın içindeydi.

Yönetiyorlardı. Büyük paraların döndüğü mekanizma bunlardan soruluyordu. Museum of Modern Art da Sotheby's de kontrolleri altındaydı...

Bilinmesi gereken bir husus daha vardı! Black ile Trump da yakın arkadaştılar... Mesela 2016'da Amerikan Açık Tenis Turnuvası'nın yıldızları, Leon Black ile Ivanka ve Jared Kushner oluyordu. Yan yana oturup dostluklarını ilan etmekteydiler. Trump ile yakınlığı çok daha eskiye dayanmaktaydı. Bu da Savcı Mueller'in soruşturmasına giren kısımdı. Trump ve ünlü para sihirbazı Leon Black, daha 1996'da RUSYA'ya gidip hem iş yapıyorlar hem eğleniyorlardı.

David Geovanis ve Bennett LeBow de bu gezideki diğer önemli iki isimdi. Eğlenceyi düzenleyen de Geovanis'ti. Trump'ın Moskova gezisinde ayrıca mimar Theodore Liebman ile Matthew Calamari bulunmaktaydı. Bir de Douglas Elliman'ın bir yan kuruluşu olan LeBow's Vector Group'un CEO'su ve başkanı Howard Lorber... RUSYA DOSYASI araştırılırken buradaki gece hayatı zaten işin en çok tartışılan yanı oluyordu!

Burada bakılması gereken önemli isim Leon Black'ti.

Çünkü BLACK daha sonra da defalarca RUSYA'ya gidiyordu. 2011'de gittiği gezide doğrudan doğruya Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyordu. Mesela 16 Eylül 2011'de Black'in Soçi'deki bir ekonomik forumda Putin'le sahnede olduğu bilinen bir SIR'dı.

Black, Putin'in kurmayı düşündüğü bağımsız bir servet fonu olan Russian Direct Investment Fund'ın uluslararası danışma kurulunda hizmet vermeyi kabul ediyordu. Danışma kuruluna Blackstone Group'tan Stephen Schwarzman ve TPG'den David Bonderman da alındı.

TPG TEKEL'in alkollü içecek bölümünü satın alıyordu...

Hatırlayın... Black'in diğer bir yakın dostu da Oleg DERİPASKA'ydı. Süleyman Kerimov'u da unutmamak gerekiyordu.

Trump dosyası açıldığında ifade verenlerden biri de Leon Black'ti. Epstein'la ilişkisi ortaya dökülünceye kadar APOLLO'nun ortağı olmakla birlikte şirketi yöneten isimdi.

158 milyon doları bulan bir ücreti Epstein'a ödüyor ve New York'ta kazanmaya devam ediyordu. Putin'e kadar uzanan kapılar da zorlanmadan açılıyordu.

Yani bizler bilmesek de Epstein üzerinden DERİN ABD üzerinden Trump'tan Epstein'a ondan da Black'e kadar giden bir AĞ vardı.

Black'in kurucusu olduğu Apollo Global Management de garip bir şekilde İSVEÇ'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğu bir zaman diliminde sahne alıyor ve Bilal Erdoğan'a uzanan bir hat kurmak istiyordu.

Yine aynı zaman diliminde Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Şunu biliyoruz ki... kimse Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor, Avrupalıları kastediyorum. Türk ortaklarımız da pembe gözlük takmamalı" diye konuşuyordu.

Kremlin'den yapılan açıklamadaki, "Türkiye'nin bir gün Avrupa Birliği'ne girme illüzyonuna kapılmaması gerektiği" sözleri hafızalardaki yerini alıyordu.

Rusya yumuşak bir dil kullansa da Türkiye'ye "Bizden kopmayın.

Gideceğiniz bir yer yok. Size kapıyı açan da olmayacak" diyordu. Konuşan PUTİN'di.

Yani Leon Black'le yakın teması olan bir lider...

İşte bu denklemde Black'in kurucuları arasında olduğu Apollo Global Management'e bağlı olan Dignita Systems AB, ABD ve İsveç üzerinden Ankara'ya mesaj yolluyordu.

ZAMAN gözetilerek yapılan bir hamle olduğu ortadaydı.

Herkesin bir hesabı vardı. Bu da hamlelerle görülüyordu...

Alkolmetre-NATO ÜYELİĞİ-KUR-AN'ı KERİM yakma, teröre destek olma işin sahne önüydü sanki. Derinlerdeki hesaplar, göründüğünden daha DERİN'di. Türkiye bunlarla da uğraşıyordu. Küresel mücadelenin ruhu bu...