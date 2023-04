ELON Musk, desteğini esirgemediği ve saklamadığı Donald Trump için paylaştığı mesajında DEMOKRATLARA yüklendi. 1980 yılına ait bir Trump fotoğrafı ve "ben sadece bir emlakçıyım" sözünü paylaştı.

Twitter, Elon Musk'a geçmeden önce ABD BAŞKANI olarak görev yapan Trump'ı sistemden atıvermişti.

Trump'ın hesabı ilk olarak ABD Kongresi'ni basan kişilere "vatansever" demesi üzerine 12 saatliğine askıya alınmıştı. Sonrası gelmişti tabii... Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. O tansiyonun tavan yaptığı dönemde Eski First Lady Michelle Obama, Silikon Vadisi devlerinin, Trump'ın "canavarca davranışlarına" alet olmaması gerektiğini söylemiş, hesaplarının kapatılması için çağrı yapmıştı. Peki böylesine sancılı bir mücadele bize ne anlatıyordu? Türkiye bu işin neresine düşerdi? Muhalefet ne tarafında kalırdı? Gelin bugün bunlara bir bakalım isterseniz. Trump'ın döneminde yani BEYAZ SARAY'da otururken yaşanan en ilginç ve gerçekten KIRILMA olarak tanımlanabilecek olay BOMBALI PAKETLERDİ.

Trump kadın meselesi nedeniyle dava edilirken, BAŞKANLIĞI döneminde de önemli isimler PAKETLERLE uyarılıyordu...

Özellikle eski Başkan Barack Obama ve Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimlere gönderilen bombalı paketler, gündemi sarstı. Paketlerin gittiği adreslerin tek ortak özelliği DEMOKRAT olmaları ve Trump'a karşı çıkmalarıydı.

İlk bomba, Demokrat Parti destekçilerinden milyarder iş insanı George Soros'un New York'taki evinde ortaya çıktı.

Soros, doğrudan Clinton'u destekliyordu. Hatta Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği tacizle suçlanan Brett Kavanaugh'ı protesto eden göstericileri de finanse ediyordu.

İddia böyleydi.

Eski Başkan Obama, Trump'ın Rusya ile çalışma hırsına anlam veremediğini söylüyor ve evinde bombalı paketi buluyordu. Önde gelen bir siyahi Demokrat olan Eric Holder, Washington'daki ofisinde paketle tanışıyordu!

Obama yönetiminin CIA Başkanı John Brennan da şüpheli paket yollanan isimlerdendi. Brennan, Trump ile doğrudan kavga eden kişiydi.

Bu nedenle Trump kendisine GİZLİ BİLGİLERE ERİŞİM YASAĞI getirmekteydi. CIA'nın bir yüzüyle CIA'nın diğer yüzünü kontrol eden ABD Başkanı Trump, kavga ediyordu. Bu ABD içinde serpilen ancak KÜRESEL çapta yaşanan bir savaştı! Brennan, düzenli olarak CNN'de yorumcu olarak sık sık boy gösteriyor Trump da buna "YALAN HABER" etiketiyle darbe vuruyordu. Paketler CNN'e de uğruyordu.

Devam...

Maxine Waters, ABD Temsilciler Meclisi üyesiydi.

GÖÇMEN politikasında Trump ile çatışıyordu. Hedef oluyordu.

Oscar ödüllü aktör De Niro da bombalı paketlerin hedefi oldu.

Seçim kampanyasında Trump'ı hakaret içeren sözlerle eleştirmiş hatta küfür bile etmişti: Aşağılık, aptal, idiot... Demokrat Ulusal Komitesi eski Başkanı Debbie Wasserman Schultz da, bu rüzgardan nasibini alıyordu.

Ve tabi Joe Biden. Yeni Başkan da... Hatta Biden o dönem paketten sonra açıklama yapıyor ve "Eğer aynı lisede okuyor olsaydık, Trump'ı dışarı çıkarıp döverdim" diyordu...

Bunları sıralamamdaki amaç ORADAKİ KAVGANIN BİLİNMESİYDİ. İKİ AYRI PARTİNİN DIŞINDA İKİ AYRI İDEOLOJİNİN DIŞINDA KÜRESEL BİR SAVAŞ YÜRÜTÜLMEKTEYDİ.

Oradaki o tansiyon kesinlikle buraya sirayet edecekti. Etti de zaten... Trump ABD'yi KÜRESELLEŞMEDEN alıkoyacağını söylüyor, YENİDEN BÜYÜK

AMERİKA YAPACAĞINI sıralıyor. Ancak buna itiraz eden ve bunun bir hile olduğunu savunan karşıda kocaman bir EKOL de var. Demokratlar kabaca Trump ve arkasındaki gücün ABD'yi iddiasız bir ülke haline getirmekle ÇİN'in önünü açmakla suçluyor. JP Morgan da, Rothschildler de, Sassoonlar da, Forbes de, BlacRock da bu işin içinde. Pek çok banka pek çok istihbarat örgütü de... Bazı devletler de bazı kuruluşlar da ordular da askerler de... Yahudi sermayesinin önemli bir kısmı da... Elon Musk destek olmak için Twitter'ı satın alırken, diğerleri karşıda dikiliyordu.

AYIRIMI buradan bile görmek mümkündü! Bu iki ayırımın içinde MISIR'a BABİL'e kadar inen DEHLİZLER vardı. Biz bunları bilmiyorduk. Gizem de masonik ilişkiler de hepsi bu hesabın taraflarıydı.

Sık sık yazdığım gibi bu savaşın tırmanması Jeffrey Epstein'ın öldürülmesiyle başladı. O kilit rolde KÜRESEL BİR MESAJ TAŞIYICIYDI.

Sevgilisi Ghislanaine Maxwell de. Arkalarında koca bankalar, istihbarat örgütleri, bilgi, bilişim, 5G, ordular vardı.

Devletler de devlet başkanları da. Kitaplara sığmayacak kadar hem de. Karşı taraf da düne kadar tüm bu gücü elinde toplamayı başarıyordu. Ancak ÇİN'i yükseltmek isteyenler artık ABD'nin yerini alsın tezini canlandırdı. SAVAŞ da bu nedenle çok daha fazla görünür oldu. Bu mücadele nasıl İngiltere'de Brexit ile Türkiye'de 15 Temmuz ile ortaya çıkıyorsa, Rusya'da Almanya'da Fransa'da Çin'de de farklı farklı boy gösteriyordu.

Çin'in TEK BÜYÜK olması DÜNYANIN TÜMDEN değişmesi ANLAMINA GELMEKTEYDİ. Karşı çıkan da destek atan da çoktu. 14 Mayıs'a giderken aslında bilmeden OY'lanacak olanlardan biri de buydu.

Başkan Erdoğan, açıkladığı gibi Trump'la iyi ilişkiler kuruyordu. Ancak Obama ile de Biden ile de bu mümkün olmuyordu. Yani ABD'nin o kanadı Erdoğan'ı istemiyordu.

Muhalefetin tamamı ise Biden ve ekibinden tam not alıyordu.

AVRUPA gibi...

Bu giderek keskinleştiği için Erdoğan ABD Ankara Büyükelçisi'ni eleştiriyordu.

DOLAR'a karşı ülkelerin hızla yükselen bir tepkisi var. DOLAR'dan çıkmak istediklerini saklamıyorlar artık...

Türkiye bu konuda uzun zamandır Obama-Biden ekolüne mesafeli...

Yaşananlardan sonra bu kaçınılmaz oldu.

ABD-Türkiye ilişkileri köklü olduğu için kopmuş bitmiş atılmış değil. Ancak Ankara'nın Trump çizgisindeki ABD'ye ve onların politikasına uzak olmadığı SIR değil...

Önümüzdeki günlerde olanlara buradan bakmakta fayda var...