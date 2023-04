SIK sık yazdığım gibi Trump üzerinden gidilince KÜRESEL dengeleri anlamak kolaydı.

Net bir isimdi Trump. GİZLİ İLİŞKİLERİ bile açıktı!

Peki ABD'de şimdi ne oluyordu? Kim kimden ne istiyordu?

Bunun KÜRESEL GÖLGESİ neydi? Bunlar Türkiye'ye nasıl yansıyacaktı?

Gelin hepsini yan yana getirip ilerleyelim...

ABD eski Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği suçlamasıyla yargılanıyor. Donald Trump'ın parmak izi alınacak ve sabıka fotoğrafı çekilecek.

Fakat bizim konumuz bu değil... Özel hayatı hiç değil.

Buradan bakarak ne olup bittiğini anlamaya çalışalım...

Öyle ya da böyle bize de tesiri olacaktır... Tabloyu anlamak için yine isimleri sıralamak kaçınılmaz olmakta... Bu dengede çok kritik bir isim olan ancak Türkiye'de bilinmeyen bir figür vardı.

Elaine Lan Chao... 1953 doğumlu. Taipei'de doğan Chao, sekiz yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Babası, sonunda büyük bir nakliye şirketi haline gelen Foremost Group'u kurdu. BU ŞİRKET KİLİT ADIMDI! Şirkete geleceğiz...

Chao, Long Island, New York'ta büyüdü ve ardından Mount Holyoke College ve Harvard Business School'dan dereceler aldı. Harvard'a girdi ve YÜZLERCE ÇİNLİ gencin de bu okulda okumasının yolunu açtı...

Öyle de bir gücü vardı!

Neyse... Federal Denizcilik Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma Müsteşar Yardımcısı dahil olmak üzere Ronald Reagan ve George W. Bush yönetimindeki Ulaştırma Bakanlığı'nda çeşitli üst düzey pozisyonlara atandı. Bank of America gibi bankalarda da çalıştı. The Heritage Foundation ve Hudson Institute çalışmalarında da yer aldı. Chao, ABD Senatörü Mitch McConnell ile evlendi. Ki bu da düğüm noktalarından biriydi...

Chao, Trump yönetiminde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı... Baba kilit bir isimdi... 1989'daki Tiananmen Meydanı katliamından sonra iktidara gelen ve sonrasındaki on yıl boyunca ülkede hızlı ekonomik büyümeyi sağlayan Çin lideri Jiang Zemin ile sınıf arkadaşıydı... Baba James Si-Cheng Chao, VİETNAM SAVAŞI sırasında gariptir denizcilik şirketi Foremost'u kuruyordu.

İddialara göre ABD Ordusu'na pirinç taşıyordu.

Chao da, annesi ve iki küçük kız kardeşiyle birlikte 37 günlük bir yük gemisi yolculuğuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyordu.

Harvard'da okuduğu için okuluna ilgisi hiç eksik olmuyordu.

Harvard Business School'a Çin kökenli öğrencilere destek sağlıyor. Annesi Ruth Mulan Chu adına okula 40 milyon dolar bağış yapıyordu.

Neyse biz dün yazdığımız Evergreen'den denizlere ve KÜRESEL DENGEYE gelelim... Mücadeleye demir atalım...

Daha önce de yazmıştım...

CARGOMETRİCS isimli teknoloji şirketini... CEO'su önemli bir isimdi. SCOTT BORGERSON. Daha önce de buraya taşıdığım gizemli kadın Ghislaine Maxwell ile özel yakınlığı vardı. GİZLİCE EVLENDİKLERİNİ söyleyen de vardı. Ancak dünya Borgerson'u değil de Maxwell'in sevgilisi Jeffrey Epstein'ı tanıyordu.

CARGOMETRİCS denizlerde patrondu...

Yılda 10 trilyon dolarlık mal taşınan suların büyük oyuncusuydu.

Ellerindeki yazılımla bütün gemileri kontrol edebiliyorlardı.

Borgerson'un geliştirdiği yazılım, kaçakçıları ve suçluları engellemeye yardımcı olabileceği gibi bir EKOL'ü KÜRESEL tek güç sahibi de yapabilirdi!

Denizlerdeki verileri toplayan adam Borgerson'du. Jeffrey Epstein hapishanede öldürüldükten sonra Ghislaine Maxwell'i koruyan, malikanesinde saklayan isimdi.

Chao'nun ailesi, nakliye şirketlerinden Foremost Group'un sahibiydi. Ve kız kardeşi de patrondu! Ve bunların da CargoMetrics ile yakın ilişkisi vardır... Maxwell üzerinden CHAO ailesi ile Borgerson ve Epstein AĞ'ı arasında BAĞ kuruluyordu.

GOOGLE'a girince görebileceğiniz gibi JP MORGAN'a ait gemilerde tesadüfen çok miktarda uyuşturucu yakalanmaktaydı.

Acaba FOREMOST bu işin neresindeydi? Mesela İngiliz bankası Barclay nereye düşüyordu? Küresel bir AĞ üzerinde herkes kendi rolünü mü yerine getiriyordu? Ve işin başka ilginç bir noktası da CHAO ve Borgerson'un CFR'de bulunmalarıydı...

Devam...

Konuyu bir daha açıp güncelleyelim... ABD DERİN DEVLETİ TRUMP üzerinden bir operasyona başladı. Trump ne kadarını biliyor kestiremiyorum.

Ancak 1800'lerin ortalarında ÇİN ile AVRUPA'nın AFYON SAVAŞLARI vardı. KRALLAR KRALİÇELER, ÇİN'i AFYONLA bitirmişti.

Şimdi bunun tam tersini ABD'ye yapıldığını düşünen bir DERİN DEVLET var.

Chao da, babası da, şirketleri de, Epstein da, sevgilisi Maxwell de, Borgerson da bu odağın içinde önemli bir yer tutmakta. ABD DERİN DEVLETİ, bu EKOL'ün kendi güçlerini alıp ÇİN'e taşıyacağını ve ülkenin sonunu getireceğini düşünmekte. Çin'i ABD büyütse de bu EKOL'ün yolu yarıladığı ve ABD'yi ABD içinden çökertmek istediğini düşünmekte. Trump'a yapılan saldırının altında yatan ancak açıklanmayan gerçek bu. Mesela CHAO'nun eşi Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in lüks yatında çok miktarda uyuşturucu ele geçiriliyor ancak konu anında kapatılıyordu. Konuyu manşetlere taşıyan da Elon Musk'ın tweet attığı ve vurduğu New York Times'tı...

Ve bizler ıskalıyorduk, ancak KÜRESEL DENKLEM yerli yerine oturunca ülkelere format atılıyor ya da yeni görev veriliyordu. ABD içinden ÇİN'i büyüten ekol şimdi kendileri yerine konulmak istenen ÇİN ile savaş halindeydi. Olay iç içe geçmiş pek çok vagondan oluşmaktaydı. Türkiye de seçimlerden sonra kimin nasıl adım attığını, kimin galip geleceğini hesap ederek yürümeliydi... SİYASET de bu değil mi zaten... 14 Mayıs'ı yazıyoruz çiziyoruz. Bugün yukarılarda kopan fırtınaya bakalım istedim... Bu öyle bir kavga ki etkilemeyeceği hiçbir devlet yok...