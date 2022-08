ÇOK kişi Trump'ın Mar-a Lago'daki evine baskın düzenleyen FBI'ın sahte belgeleri yerleştirdiğini ileri sürmekte.

Trump'ın yargılanacağını ve seçimlerde önünün kesileceğini yazan çizen de çok. 30 FBI ajanının malikaneyi basması, 9 saat orada arama yapması ve ardından Başsavcı Merrick Garland'ın "Adalet Bakanlığı'nın 152 yıllık tarihinde daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir soruşturma yapılmadı" demesi, kuşkuyu da tansiyonu da artırdı.

Trump, BM kürsüsünden bile "KÜRESELLEŞMENİN SONUNA GELDİK. O DEVİR KAPANDI" diyen bir BAŞKAN'dı.

KÜRESELCİ değil milliyetçiydi. Yeniden BÜYÜK AMERİKA diyen bir liderdi. Mar-a Lago baskınından sonra orada da MÜRESELCİ- MİLLİYETÇİ çatışması daha fazla yazılır oldu. Daha da ileri gidenler, Trump ile DAVOS'u, Trump ile Klaus SCHWAB'ı, Trump ile Larry Fink'i karşılaştırmaya başladı.

Hatta ABD merkezli koca devlerin bu baskında önemli rol aldığını ileri sürdü. Dünya üzerindeki en güçlü finansal yapı olarak bilinen üç DEVİ...

BlackRock, Vanguard, StateStreet'i... Davos'ta kurucu Klaus Schwab, Mayıs 2022'de "Dünyanın durumunu iyileştirme araçlarımız var" dedi. Trump yanlıları bu çıkışı "Bu odadaki küçük ama önemli bir grup insan, dünyanın şeklini değiştirme gücüne sahibiz" diye tercüme etti.

Trump hakkında başlatılan bu olumsuz rüzgar için adres DAVOS gösterilirken, ilk bakılması gereken DAVOS'taki YÖNETİM'di, PATRONLAR'dı...

Yani

Klaus SCHWABMütevelli Heyeti Başkanı

Peter BRABECKLETMATHE- Başkan Yardımcısı

Mukesh AMBANIGenel Müdür, Reliance Industries, Hindistan

Marc BENIOFFSalesforce, ABD

Thomas BUBERLAXA, Fransa

Mark CARNEY- BM Finans Özel Temsilcisi

Laurence D. FINKBlackRock

Chrystia FREELAND- Kanada Başbakan Yardımcısı

Orit GADIESHBain & Company

Kristalina GEORGIEVAUluslararası Para Fonu Başkanı

Fabiola GIANOTTI- Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Direktörü

Al GORE- ABD Başkan Yardımcısı ve Generation Investment Management'in kurucu ortağı

André HOFFMANN- Roche Başkan yardımcısı

Paula INGABIRERuanda Bilgi İletişim Teknolojisi ve İnovasyon Bakanı

Joe KAESERSiemens Energy AG, Almanya

Christine LAGARDEAvrupa Merkez Bankası başkanı

Yo-Yo MA- Çellist

Peter MAURERKızılhaç Komitesi Başkanı

Luis MORENOAllen & Company

Patrice MOTSEPEAfrican Rainbow Minerals

Ngozi OKONJO IWEALA- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü

Ürdün Kraliçesi Rania

L. Rafael REIFMassachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Başkanı

David M.

RUBENSTEIN- Carlyle Group kurucu ortağı

Mark SCHNEIDER- Nestlé

Tharman SHANGARATNAMSingapur Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı

Jim Hagemann SNABE- Siemens AG, AP Møller-Maersk

Julie SWEETAccenture

Feike SYBESMARoyal Philips

Heizo TAKENAKAJaponya Ekonomi ve Maliye Bakanı

Min ZHUuluslararası Para Fonu Genel müdür Yrd. gibi isimlerden oluşan kadroydu.

2030'de TEK DÜNYA hayali kurduğu iddia edilen oluşumdu.

KAPİTALİZMİN değişmesi gerektiğini söyleyen bu KADRONUN PANDEMİ ile birlikte daha da güçlendiği söylenmekte.

KAPANMA ile birlikte gelen üretimdeki aksamalar, tedarik zincirlerinin kopması zenginleri daha da zengin yaparken çalışanları yoksullaştırıyordu.

Bu evrede her devlet borçlanıyor ancak bu da DOLAR üzerinde gerçekleşiyordu. Dolara güç katılıyordu yani.

Trump taraftarları gelişmeleri MİLLYETÇİ- KÜRESELCİ çatışmasına oturturken, acaba eski BAŞKAN tasfiye mi ediliyordu, yoksa bir ANLAŞMA zemini mi oluşturuluyordu. Tasfiyenin başka yollardan olabileceğini ve 14 FBI görevlisinin TRUMP'a içeriden bilgi verdiğini düşünürsek, ORTAK BİR PAYDA ARANIYOR GİBİYDİ.

Bu asla ve kat'a sadece TRUMP'ın ya da ABD'nin iç meselesi değildi.

Yaşayacağımız dünya ile yakından ilgiliydi.

Soframızdaki ekmekten evde ısınacağımız gaza kadar her şeyi etkileyecek bir mücadele biçimiydi bu...Ancak karşı karşıya gelen güçler de gerçekten DEV'di.

Trump GOLDMAN SACHS ile çalışırken Biden'ın BlackRock ile çalıştığını da unutmamak gerekiyordu.