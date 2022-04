MERKEZ Bankası'nın faizleri sabit tutması, OMİCRON vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in en önemli kenti ŞANGHAY'ı ve orada yaşayan 25 milyon insanı sıkı denetime alması, CORONAVİRÜS ile ilgili sert önlemlere başvurması, AVRUPALI liderlerin KİEV'e giderek boy göstermesi, Rusya'ya gözdağı vermesi, Rus donanmasının simge isimlerinden MOSKOVA'nın NEPTÜN FÜZESİYLE vurulup batması gibi pek çok olay üst üste gelmekte... "Biden KİEV'e gidecek" iddiası da Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna tarafından istenmemesi de birbirini takip eden olaylardı...

Geri çekilip bir bakalım...

Coronavirüs'ü dünyaya ÇİN tanıttı. Yolda yürüyen insanlar düşüyor, ölüyor ve kimse bir şey yapamıyordu. Sonra Çin'de devlet virüsle tanışan insanların kapısına kadar ekmek su götürüyor, kapıları tahta ile çiviliyor kimsenin sokağa çıkmasına izin verilmiyordu.

BATI medyası bunları yayınladı!

Derken BATI pandemide ciddi fatura ödedi. ABD de Türkiye de Almanya da İngiltere de İtalya da.. Herkes... Ancak Çin şimdi sarsılıyordu! Şehirdeki insanlar evlerine kapatıldı!

Hem gıdada hem sağlık hizmetlerinde sıkıntı olduğu ortadaydı. Şanghay gibi ÇİN'in motoru olan 25 milyonluk şehir iki haftadır kapalı! KIŞ OLİMPİYATLARINDA sporcuların şikayetleri zaten ortadaydı! Hemen yanı başındaki RUSYA ise "NATO KORKUSU" nedeniyle Ukrayna'ya girdi ve savaşın içinde. Dün de KARADENİZ DONANMASI'nın simge ismi MOSKOVA KRUVAZÖRÜ

Neptün füzesiyle vuruldu, battı! Rus ordusunun ayak sesleri bütün AVRUPA BAŞKENTLERİNDEN duyulmaktaydı. Korku büyüktü.

SAVAŞIN YAYILMA İHTİMALİ her geçen gün artıyordu.

Kaldı ki AVRUPA tek ses değildi. Petrolgaz- kömür ve başka yeraltı zenginlikleri RUSYA'yı da Putin'i de güçlü kılıyordu. ENERJİ KRİZİNİ doğuracak güce sahip olan RUSYA ordusuyla AVRUPA'yı enerji kartıyla ise dünyayı sarsıyordu. Ancak o da sarsıntının bir parçasıydı.

Yani AVRUPA-RUSYA-ÇİN ekseninde sıkıntı büyüktü...

Düne kadar pandemi ile birlikte sorunların merkezi ABD gibiydi! KONGRE BİNASININ BASKINIYLA "ABD PARÇALANIYOR" yorumları dahi yapılıyordu.

Kendi BAŞKANLIK seçimlerini sağlıklı yapamayan bir ülke gibi sunuluyordu. Derken Biden geldi.

NATO ve G-7 zirveleriyle birlikte İNGİLTERE ile el sıkışıldı.

BREXIT ile başlanan YENİ PROJE Biden'ın KRALİÇE ile yürüme kararı sonrası bambaşka bir yola giriyordu. Çok kişi dünya üzerindeki ülkelerin kendi kafasına göre davrandığını, gücü kadar oyun oynadığını düşünmekteydi. Böyle bir şey yoktu! Olamazdı. Sıradan insanlar bilmese de DÜNYA kendi haline bırakılmazdı.

Yöneten ELİTLER vardı!

Şu an büyük mücadelenin özünde AVRUPA'DA yeşeren iki EKOL'ün kavgası yatmaktaydı. Bu iki ekol de ABD'ye kadar uzanırdı. Ancak İngiltere Kraliyet AİLESİ'nin temsil ettiği ve ABD'ye uzanan kolu şu an oyunu kurmakta ve rolleri dağıtmaktaydı.

Günümüzdeki ALMANYAAVUSTURYA ve AVRUPA ise RUSYA saldırısı karşında çaresiz kalıyordu. Trump döneminde "büyük sıkıntı" yaşayacağı korkusuyla baş edemeyen AVRUPA, söylemde kendileri gibi konuşan ancak eylemde Trump'ı sollayan Biden'ın tutumuyla sarsılmaktaydı!

Kurgu PENTAGON ile ASKER ile SİLAH SANAYİİ ile kuruluyor, yanına ENERJİ SEKTÖRÜ eskort olarak veriliyordu! AVRUPA ve ÇİN'in bu iki konuda ciddi eksikliği bulunmaktaydı. Asker olsa enerji, enerji olsa yeterli askeri yoktu! Gazetelerde televizyonlarda gerçek yoktu.

ABD-İNGİLTERE ile yola çıkıyor önce Türkiye bu ittifaka katılıyordu. Resmen olmasa da yapılanlarla bu ortadaydı. Bunun için ROTAYI engelleyecek enstrümanlar tasfiye ediliyordu.

Son 10 yılda içeride yaşadıklarımızın kabaca özeti buydu. Bütün sıkıntının nedeni TÜRKİYE'nin alacağı konum, üzerine geçireceği elbisenin rengi, boyutu ve modeliydi!

Hem AK PARTİ'de hem devlette yaşanan tasfiyelerin anlamı da buydu. Karşı tarafın da yani bu tasfiyeleri gören muhalefetin de bir araya gelerek 6'lı İTTİFAKLA Başkan Erdoğan'ın karşısına dikilmesinin motivasyonu da buydu! Yani KÜRESEL düzeyde devam eden mücadelenin içerideki dağılımı da olacaktı. Çok detay vermek istemem ancak MUHALEFET tamamen AVRUPA yanlısıydı ve navigasyon verileri buna göre dizayn edilmişti. Doğaldı.

Çok eski bir mücadele, çok eski bir kavga, çok eski bir EKOL savaşıydı bu. Dün başlamadığı için yarın da bitecek değildi. Günlerdir yazdığım gibi RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI dünya dengesini yeniden oluşması için inanılmaz ince ayrıntılara kadar hesaplanmış bir KURGUYDU! Maalesef acı, kan ve gözyaşı ile yeni sistemin doğumu bekleniyordu.

Operasyonun başında iki doktor vardı! Biri SİLAH diğeri ise ENERJİ! Kabul edelim ki ABD bu iki DOKTOR'a en yakın güçtü! Paris'ten Pekin'e kadar uzanan coğrafya şimdi sorunlarla boğuşurken onlar uzaklardan sadece KIŞKIRTIYORLARDI... Rus korkusuyla NATO genişliyor Avrupa titriyordu. Enerjide ise AVRUPA için çözüm yoktu!

Abartarak not düşelim! Rusya istese yani gazı petrolü kesse AVRUPA'da üretim dururdu!

Hiçbir bombanın, hiçbir ordunun yapamadığını yapar, AVRUPA'yı bitirirdi!

Çok sorulduğu için açık yazmamda fayda var! Küresel ölçekte AVRUPA kaybederken Türkiye'de kendilerine yakın 6'lı ittifakın kazanma ihtimali yoktu. Daha önce de yazdım. Hem Türkiye hem ABD-İNGİLTERE-RUSYA üçgeni buna izin vermezdi.

Biden göreve gelmeden önce "DOSTLARIMIZLA DEĞİŞİMİ BAŞARACAĞIZ" diyordu. Başkan oldu DOSTLAR unutuldu! Çünkü TÜRKİYE yeni sistemin bel kemiği olacaktı. Enerji krizi başlayınca Almanya RUS GAZINA bağımlılığı azaltmak için KATAR'a gitti. Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in KATAR'da verdiği "aşırı saygı" barındıran fotoğraflar çok tartışılsa da OLUMLU BİR CEVAP alınamadı.

Katar İngiltere demekti, Türkiye demekti çünkü... Yani AVRUPA askerden uzak enerjiden uzak bir fırtınaya tutuluyordu. KURGUYU sahneye koyanlar ise AVRUPA BİRLİĞİ'ni bitirmek istiyordu.

Zaten Brexit de "Batacak yerde ne işim var" anlamına gelmekteydi... Türkiye olmadan BREXIT de olmazdı, ABD-İNGİLTERE ittifakı da bu derece canlı ayakta kalamazdı. Rusya da kendini güvende hissetmezdi! Türkiye KURGUNUN merkezinde yer alan KİLİT ÜLKEYDİ... Büyük ve beklenmedik operasyonlar yaşanmadığı sürece Türkiye bu yolda güvenle ve hızla gidecekti.

Büyüyerek hem de...

İçeriye de dışarıya da böyle bakmakta fayda vardı.