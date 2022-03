BUGÜNÜ anlamak için Trump dönemine gitmek şart.

Trump, Beyaz Saray'a geçiyor ilk giden İngiltere Başbakanı Theresa May oluyordu.

Hatırlayanlar olacaktır. İngiliz Başbakan ABD'den doğru ANKARA'ya geliyordu. Sonra ülkesine geçiyordu.

Trump'ın seçilmesinden hemen sonra da "RUSYA SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" iddiası ortaya atılıyordu. Bu rüzgarda biçilenlerden biri de Michael Flynn'dı! Trump daha seçimleri kazanmadan açıkladığı ilk isim FLYNN oluyordu. Seçimlerin sonuçları bilinmediği halde Trump, Michael Flynn'ı ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI olarak atıyordu. Trump'ın Beyaz Saray günleri başlar başlamaz RUSYA FIRTINASI kendini gösterdi. Güvendiği isimlerin başında gelen Flynn da sadece 24 gün o görevde kalabildi. Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşüyor ve bu kayıtlara giriyordu. Daha sonra da Mike Pence'e gerekli açıklamayı eksik yaptığı için tasfiye ediliyordu...

Neyse...

Trump'ın ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI olan Flynn, Ukrayna-Rusya savaşı için konuşuyordu. Ciddiye alır mısınız almaz mısınız bilemiyorum...

Kolayca "BOŞVER" denebilecek biri değildi. Ancak ısrarla itibarsızlaştırıldığı da gerçek...

İşte Trump'ın çok güvendiği isimlerin başında gelen Michael Flynn "Putin'i savunacak son kişi benim. Ancak Ukrayna'ya girerek Bill Gates gibilerin inşa etmeyi düşündükleri DÜNYA DÜZENİNİ sildi attı. Yaptığı çok önemli bir iş..." dedi.

Flynn tam olarak açmasa da KÜRESEL KURGU peşinde koşan DAVOS ruhunu hedef alıyordu. Dünyayı etkileyen pek çok gelişmenin kuluçka merkezi olan DAVOS'tu. Ve bu TRUMP'ın en güvendiği isim tarafından hedef alınıyordu.

Putin'in yaptığı işe buradan bakılması gerektiğini de işaret ediyordu...

Devam...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya NATO birliklerinin veya uçaklarının konuşlandırılması söz konusu değil. Ancak Ukrayna'ya, askeri malzeme, mali yardım ve insani yardım dahil, önemli destek sağlamaya devam edeceğiz..." dedi.

Savaşı ve yardımları anlatmaya çabalayan GENEL SEKRETER "Rusya'nın askeri gücünün yüzde 40'ını kaybettiği" açıklamalarına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

Putin, Ukrayna halkının birlik ve cesaretini hafife aldı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin almakta olduğu desteği düşündüğümüzde, bu Putin'in planlarının değişmesine yol açmıştır. ÇABUK ZAFER gelmemiştir. Savaş devam ettikçe, Rusya'nın askeri kapasitesini hafife almamalıyız. Ciddi hatalar yapmış olsalar bile Rusya'nın elinde hala konvansiyonel bir silah gücü var.

Rusya aynı zamanda nükleer bir güç ve bu tehdidi de yaptı. Dikkatli ilerlemeliyiz...

NATO, medyada RUSYA ALEYHİNE çıkan haberleri yalanlıyordu yani...

Jens Stoltenberg bunları söylerken Ukrayna lideri Volodimir Zelensky de video konferans yöntemiyle Alman Parlamentosu Bundestag'a seslendi. Zelensky "Avrupa'nın ortasında yeni bir duvar oluşuyor, Almanya, Rusya'ya yeteri kadar tavır koyamadığı için bundan sorumlu..." diyerek Scholz'u suçladı. "Avrupa'nın ortasında, 2022 yılında bir halk yok edilmek isteniyor" diyen Zelensky Almanya'yı hedefe koydu: Avrupa'nın ortasında yeni bir duvar oluşuyor. Berlin Duvarı gibi yeni duvar oluşuyor.

Ukrayna'ya düşen her bomba bu duvarı sağlamlaştırıyor. Bu neden oldu? Almanya Ukrayna'yı yalnız bıraktı ve Rusya'ya teslim etti.

Defalarca Kuzey Akımı 2'nin bir silah olduğunu, Rusya'nın bunu Avrupa'ya ve size karşı bir silah olarak kullanacağını söyledik. Ama siz 'bu ticari bir meseledir' dediniz ve yeni duvarın çimentosunu döktünüz.

Halen BAZI ALMAN ŞİRKETLERİ Rusya'yla iş yapıyor.

NATO üyesi olmak istedik, bunun zamanı değil dediniz. Avrupa Birliği'ne girmek istedik, ona da destek vermediniz. İşte bizi çevreleyen, Avrupa'nın yeni duvarı böyle oluştu...

Aslında Trump'ın ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI Michael Flynn ile savaşın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra Zelensky aynı şeyleri söylüyordu.

Farklı tonlarda farklı renklerde cümleler kullansalar da işin ucu ALMANYA'ya AVRUPA BİRLİĞİ'ne ve DAVOS RUHUNA dayanıyordu... Bu ittifakın karşısında askeri sanayi ile petrol-gaz sanayi duruyordu.

Dikiliyordu. Dijital çağa yelken açmak isteyenler günün sonunda NÜKLEER tehdit ile baş başa kalıyorlardı. Ve silahlar patladığı zaman bütün kartlar yeniden dağıtılıyordu. Oyunu tekrar başlatmak zorunlu hale geliyordu.

DAVOS ve o ruh gerçekten dünya için inanılmaz kapılar açan bir ittifaktı. Aksini kimse iddia edemez.

Ancak karşılarında duran ve en önemlisi NÜKLEER GÜCÜ işaret eden ittifak da arkanızı dönebileceğiniz bir oluşum değildi.

KÜRESEL KAPIŞMA kabaca bunlar arasındaydı. Ve herkesi, her devleti, her şirketi etkileyen ve içine çeken bir mücadeleydi bu.

Pandemi ile birlikte pek çok şey fabrika ayarlarına dönerken PETROLÜN fiyatının EKSİ 37 DOLAR'a düştüğünü gördük.

Şimdi bir akıl çıktı ve Rusya'ya "UKRAYNA'YA GİR" dedi.

Ve bir anda PETROL 140 DOLAR'a kadar sıçradı. Bütün ekonomileri sarsmaya, tedarik zincirlerini koparmaya başladı.

Bütçeler delindi. İttifaklar yeniden düşünülmeye başlandı. Yani KARTLAR NÜKLEER GÜÇ tehdidiyle tekrar dağıtılacaktı.

Günün sonunda NÜKLEER GÜÇ "yok etme" kabiliyetine sahipti. NATO Genel Sekteri de ABD'nin onayı ile sık sık bunu söylüyordu. Ukrayna'ya yapılan SİLAH ve MALİ yardımlarla savaşın uzaması isteniyor, yıkımın genişlemesi hedefleniyordu.

Rusya'nın güçlerinin YÜZDE 40'ını kaybettiği iddiası kesinlikle yalandı. Aksi halde şiddeti çok daha fazla görürdük! Oyunu okuyanlardan biri de ÇİN'di.

EN büyük ortağı AVRUPA'nın yanında durması gerekirken duramıyordu. DENGE politikası ile yürümeye gayret ediyordu.

İstediği sonucu alamayacaktı.

Olan biteni görenlerden biri de Türkiye ve Başkan Erdoğan'dı.

EN uygun zamanda en uygun adımı atarak EN BÜYÜK PAYI almak isteyecekti. Avrupa bizi YAPTIRIMLARDA yanında görmek isteyecekti. Çin'e bel bağladıkları için şimdi önemi çok daha fazla artan ANKARA'dan ivedi cevap bekleyeceklerdi.

Buradaki sürpriz, ABD Başkanı Joe Biden'dı. ABD'de kimseyi 30 yaşında SENATÖR yapmayacaklarını daha önce yazdım. Biden, ABD DERİN DEVLETİ demekti.

Ve DEMOKRAT olsa da CUMHURİYETÇİ'den daha fazla CUMHURİYETÇİ davranıyor ve oyunu başlatıyordu.

AVRUPA'daki hayal kırıklığı buydu! Macron, Trump'a görünce "AVRUPA ORDUSU" şart diyordu. Biden ise "NATO" diyerek "DOSTLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ" diyerek herkesi yanına alıyor, RUSYA'ya da perde gerisinden "ÜZERLERİNE YÜRÜ" diyordu. Eğer oyun böyle değilse, Suudlar'ı yanlarına alıp OPEC'e etki edip petrolü 30 DOLAR'a düşürsünler. Yaptırımlarla bunalan RUSYA da PUTİN de TESLİM BAYRAĞINI çeksin!

Yapıyorlar mı? Yapacaklar mı?

HAYIR... ENERJİ üzerinden YENİ DENGEYİ oturtuyorlar...

Koruyucu da NÜKLEER SİLAHLAR... Konu bu...