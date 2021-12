BELKİ dünyanın pek çok yerinde aynı sorunlar var. Ancak Türkiye'de son dönemde fazla konuşulmaya başlandı. Bu da son derece doğal. Gündem herkesin şahit olduğu gibi faiz-dövizdeki hareketlilikenflasyon- asgari ücret zammı- stokçularürünlerde sınırlamaya giden marketler...

Türkiye daha önce buna benzer türbülanslar yaşamış bir ülkeydi. PANDEMİDEN dolayı pek çok ülke bu konumda. Türkiye'nin durumu faklı! ABD gibi Almanya gibi Fransa gibi ülkelerde enflasyon olsa da rakamlar hissedildiği gibi yansıtılmaz. Yansıtıldı diyelim, faizler o kadar artar mı? Elbette hayır.

Artmaz. Türkiye, herkes gibi bu sancılı dönemden geçerken faiz indirimi için de adım atmakta.

İktidar üretimi artıracak formüllere sıkıca sarılmış durumda. Bu nedenle bizdeki durum biraz farklı.

Ekonomistler konuyu tartışsınlar. Ben işin siyasi tarafına geçeyim istiyorum...

Pazar günü evde otururken çok sevdiğim bir dostum aradı.

Telefonda birbirimizi yakalayamamıştık...

Cevapsız çağrısını görünce hemen aramak istedim. O benden hızlı davrandı. Bu kez buluştuk...

Hal hatır sorma faslından sonra "Biliyor musun?" diye soruyla sohbeti ciddi bir kıvama getirdi... Bilmediğimi bildiği için bir nefes aldı. Kısa bir süre geçti.

"Boğaz'da hareketlilik var" diyerek vitesi yükseltti. Boğaz'dan neyi kimi kastediyordu.

Kestiremiyordum. Belli ki bir şey anlatacaktı.

"Konuya gelelim mi?" sözleriyle gizli manşete yolculuğu başlattım...

"Aradım açmadın ki..." çıkışıyla beni bastırdıktan sonra "Tuhaf şeyler oluyor..." dedi adeta fısıltıyla...

"Konuya girsek mi artık?" dememe kalmadı başladı...

"Çok soru sorma...

Bana gelen bilgiyi seninle paylaşmak istiyorum.

Önemli bulduğum için arıyorum... Boğaz'da bir yalıda önemli bir muhalefet lideri ağırlanacak. Büyük hazırlık var. Belli ki medya bunu görmeyecek. Olması gereken herkes orada olacak. Gündem ekonomi, haliyle siyaset..."

Belli ki özel ve gizemli bir buluşmadan söz edecekti...

"Bildiğim kadarıyla senin yalın yok. Nereden duydun bu hazırlığı?" sorusuyla kestim... Güldü... "Yalı değil dost önemli..."

Sonra da devam etti...

"Piyer Loti, Yahya Kemal gibi isimlerin de uğrak yeriydi. Kral Faysal da Fransız Prensesi Eugine de gelip misafir olmuştu.

KIBRISLI YALISI'ndan söz ediyorum... Daha önce Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'nun satın aldığı haberleriyle gündeme gelen Boğaz'ın en ünlü yalısından yani. Hatta yalının yeni sahiplerinden birinin de kurduğu yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin olduğu yazılıp çizildi. Şahin'in, Kandilli'deki ünlü Kıbrıslı Yalısı'nın harem bölümünü 19 milyon dolara TRT'de yaptığı spor yorumlarıyla da tanınan Ömer Üründül'den satın aldığı bilgisi medyada yer aldı..."

"İyi gidiyorsun devam et" diyerek araya girdim.

"Bu yapı Küçüksu'nun en eski yalılarından biridir. Eski Küçüksu Plajı'nın hemen yanında yer alan Kıbrıslı Yalısı, 64 metrekarelik sahil cephesine sahip. Kıbrıslı Yalısı'nda 21 oda bulunuyor. Boğaziçi'nden söz eden eski kaynaklar, yalının ilk sahibinin Sultan I. Abdülhamit devri sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa olduğunu ileri sürüyor.

Yalı, 'Kıbrıslı' adını ise Mehmet Paşa ailesinden sonra satıldığı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'dan alıyor. 1840 yılında Mehmet Paşa tarafından satın alınan yalı; harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere 3'e bölünmüş durumda.

Selamlık bölümünde İzzet Mehmet Paşa'nın varisleri yaşarken, yalının sağ tarafında yer alan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşıyor...

Daha önce MİRAS KAVGASI haberleriyle de çok sık gündeme gelen bir YALI'ydı bu...

İZKA kablonun patronu sanayici İbrahim Üzümcü'nün yaklaşık 450 milyonluk mirası mahkemelik olmuştu. Eşi ve kızı ile oğlu arasında miras kavgası çıktı. Belki hatırlarsın... Neyse... Alev Komili, eşi Halis Komili ile evlendikleri günden beri orada oturuyordu.

Sanırım kendilerine ait bölümü 2010'da SerdarŞule Cümbüş çiftine kiraya verdiler..."

"Bu kadar tarihçe yetmez mi" sözleriyle araya girdim... Derin nefes alıp "Haklısın" diyerek devam etti...

"Yalı'da büyük hazırlık yapıldı. Erdoğan'ın yerine gelmeye hazır olduğunu söyleyen muhalefet lideri orada ağırlanacak. Her şey büyük bir titizlikle yapılıyor. Yalı'nın hangi bölümünde, kim kimlerle toplanacak bilmiyorum.

Ancak çok önemli bir yemek olduğunu biliyorum. Organizasyonu yapan dostum! Her detaya hakim. Bana iletti. Ben de sana... Eksiksiz olarak isim listesini istedim.

Çok ısrar ettim ancak 'şimdi olmaz' dedi...

Sonra bakacak. Ancak oldukça derin bir toplantı olduğu belli... İstanbul sermayesi orada olacak...

Normal zamanlarda olan buluşmalardan çok daha kapsamlı... Bil istedim.

Ekonomik göstergeler yeni model derken İSTABUL KAZAN KALDIRIYOR GİBİ GELDİ BANA...

Bunu doğrulatma şansım yoktu. Yazmadan geçmek de istemedim...

NOT: Çok daha fazla bilgi ve isim verdi. Konu başlıklarından da söz etti...

Sağlamasını yapamadığım için kısa kesmek zorunda kaldım. Ancak bu yemek çok önemliydi...