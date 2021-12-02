GELİN bugün bir isim üzerinden giderek hem içerisini hem dışarısını anlamaya çalışalım. Özellikle içeride isimlere girmemeye özen gösteriyorum. Ancak dışarısı için aynı kural geçerli değil... FAİZDÖVİZ- ENFLASYON gibi terimler son günlerin manşeti.

Doğal.

Muhalefet de haklı olarak buradan yüklenmek istiyor. Son tahlilde herkes OY peşinde.

Bu da doğal. Ancak gelin biz olaylara MERKEZİNDEN bakalım. Böylece hem Başkan Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını hem de muhalefet bloğunun amacını anlayalım...

İsteyen tüm gelişmelere içeriden bakabilir.

Formasının rengine göre dilediği noktaya ulaşabilir! Ancak gerçek bu değildir!

Açalım...

Trump, İngiliz medyasına konuştu.

Klavyenin başına geçtiğim dakikalarda ajanslar ÖZET geçiyordu. Yani konu başlıklarını. Yazıyı okuduğunuz saatlerde röportajın tamamına ulaşma şansınız olacaktı.

ABD eski Başkanı Trump'ın kelimeler arasında gizlediği asıl mesajdan gidelim...

Anlattıkları toplamda ana mesaj içindi zaten...

Açalım...

CUMHURİYETÇİ Donald Trump, seçimlerde Hillary Clinton'u geçerek Beyaz Saray'a geldi.

Daha kendisi koltuğa oturmadan ilk ziyaretçisi İNGİLTERE'dendi.

Bu isim Nigel FARAGE'ydi! Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri... Trump da daha yemin etmeden sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaşıyordu: "Birçok kişi Nigel Farage'ın İngiltere'yi Amerika'da temsil etmesini istiyor.

Farage burada harika iş çıkarır..." ABD Başkanı, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak için yoğun bir kampanya yürüten Farage'ı Washington'da görmek istiyordu.

İngiltere büyükelçisi olarak... Trump'ın attığı twitten sonra İngiltere başbakanlık ofisi Downing Street'ten açıklama geldi.

Başbakanlık sözcüsü, ABD büyükelçilik görevinde 'eleman açığı' olmadığını söyledi. İKİ PARÇALI OLMA HALİ ORTADAYDI!

Buradaki gibi...

Nigel Farage, önemli ve derin bir isimdi. Trump ile KRALİÇE arasında köprüydü. Farage, İngiltere'yi AVRUPA dışına alan kişiydi!

Çalıştı çabaladı bunu gerçekleştirdi... BREXIT hayata geçtikten sonra bütün çalışmalarını özetleyen bir mesajı vardı. O mesajı hatırlayanlar bugün olup biteni anlamakta zorlanmıyordu... Farage şöyle diyordu: Bu, sadece İngiliz siyaseti için değil, bütün Avrupa politikası ve hatta küresel politika için de sismik etkileri olacak bir sonuç. Sıradan insanlar, baskı altına alınan ve hayat standartları düşen insanlar, çok uluslu şirketleri, büyük bankaları, büyük siyaseti reddetti.

Ülkemizi, balık avladığımız suları, sınırlarımızı geri istiyoruz.

Bağımsız, kendi kendini yöneten, normal bir ülke olmak istiyoruz...

Trump Başkanlığı bıraktıktan sonra da yanına giden yine Farage oluyordu.

Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret ediyor ve "2024 seçimlerinde üçüncü kez aday olacak" diyordu. Yakın dostu FARAGE'ye konuşan Trump, Boris Johnson'u fazla liberal bulduğunu söylüyordu. Aslında tatlı tatlı uyarıyordu. Biden çizgisine kaydığının altını çiziyordu. Yani CUMHURİYETÇİLERLE- KRALİÇE arasında BAĞ vardı ve bu ekol AVRUPA'NIN BİRLEŞİK VE GÜÇLÜ OLMASINI istemiyordu. 2018'de MACRON öne çıkıyor ve KÜRESEL SAVAŞI tarif ediyordu... Fransız lider, "Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması şart..." diyordu.

Tepki Trump'tan geliyordu: Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda Almanya vardı! ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı...

Hatırlanacağı gibi AVRUPA ORDUSU fikrine karşı çıkan ilk ülke İNGİLTERE'ydi. Çünkü içinde kalmayacağı BİRLİĞİN ordusunun olamayacağını ilan ediyordu. Kimse anlamak istemiyordu.

Zaten dün de yazdığım gibi 2016 çok önemli yıldı. Brexit, Nigel Farage'ın eylemleri, Trump'ın gelmesi, 15 Temmuz gibi önemli gelişmeler, Türkiye'yi de AVRUPA'DAN ALDI, BAŞKA EKSENE TAŞIDI.

Nigel Farage'ın altını çizdiği gibi Türkiye de 2016'dan sonra "çok uluslu şirketleri, büyük bankaları, büyük siyaseti" reddetti... Konu buydu! Mücadele buydu!

Bilek güreşinin kısa tanımı buydu! Başkan Erdoğan'ın FAİZ'e karşı savaş açması, bulunduğu konum ile ilgiliydi. Yeni ekonomik modelin hayata geçmesi de. Karşı blokta yer alan MUHALEFETİN ve özellikle Kemal Bey'in ısrarla "LONDRA" vurgusu yapması da...

2023'e giderken içeride yaşanacak KÜRESEL MÜCADELE buydu...

Erdoğanlı Türkiye'nin SİSMİK etkileri olacağı açıktı. Kavganın nedeni buydu.