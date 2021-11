Ekol farkı

ASLINDA konuştuğumuz her konu iç içe geçmiş durumda. Perde arkasına seyahatte sıkıntı yaşadığımız için bütün aktörleri ve bilek güreşini tam olarak göremiyoruz...

Yaklaşık 15 yıl önceydi.

Soros'un Türkiye'deki en iyi arkadaşı İSHAK ALATON konuşuyordu...

"Soros'a müthiş saygı duyuyorum. Onun manipülatif olduğu söylenir, spekülatör denir. Peki speküle etmek nedir?

Geçmişin tecrübeleriyle ileriye dönük tahminlerde bulunmaktır. Gelecekte neler olabilir ve ne tedbirler alırsam benim menfaatime uygun sonuçlar çıkar, bunun kalıbıdır. Nedense bu Türkiye'de küfür kabul edilir. Halbuki spekülasyon dağdaki akıllı bir köylünün bile yaptığı bir şey. Soros da bunu yapıyor fakat insanların çoğu vasat zekada olduğu ve Soros da vasatın biraz üstünde olduğu için bazı şeyleri herkesten önce görebilmiş.

Mesela 25 yıl önce İngiliz hazinesinin çökeceğini tahmin etmiş ve bir günde 1 milyar dolar kazanmış.

İkinci önemli yönü ise Karl Popper gibi yirminci asrın en büyük felsefecisinin rahle-i tedrisatından geçmiş olması. Onun etkisiyle açık toplum kavramını oluşturuyor.

Şimdi kimse Soros'u tam anlamıyor.

Ona da söyledim, "Mutsuz olma. Bu kadar parayı çoğu kişinin aptalca gördüğü yollarda, toplumun daha iyiye gitmesi için harcaman kolay anlaşılacak bir şey değil. Seninle ilgili en iyi kitap 50 yıl sonra yazılacak" diye. Ha hataları olmadı mı?

RENKLİ DEVRİM DENİLEN UKRAYNA ve GÜRCİSTAN'DAKİ DEVRİMLERİ TETİKLEDİ. Bence Gürcistan'da çuvalladı.

Bunu da Hakan Altınay suratına söyledi. Ama bence teorik olarak, hedef olarak bu devrimler konusunda hareketleri doğruydu. Ben olsam ben de yapardım, çok takdir ediyorum. Çünkü şahsi bir emeli var, bu yaptıklarını ABD için yapmıyor.

Bush'a savaş açan adam da Soros'tur, "Daha adil ve istikrarlı bir dünyanın önündeki en büyük engel ABD'dir" diyebilmiş bir adam da..." İshak Alaton'un da altını çizdiği gibi hedeflediği ülkelerdeki iktidarları DEVRİMLE indirebiliyordu. Bu az bir güç değil. Etkisi büyüktü!

Şili'den Gürcistan'a, Macaristan'dan Kırgızistan'a kadar...

Osman Kavala için elbette kendisi elinden geleni yapıyordur. Yapar da. Ancak 10 büyük ülkenin 10 büyükelçisinin "KAVALA'YI DERHAL

SERBEST BIRAKIN" çağrısı herkesin yaptırabileceği bir hamle değildi!

Bir de güncel bir konudan örnek verelim...

Sanırım yıl 2008'di...

George Soros yine sahne alıyordu. Şimdilerde çok popüler olsa da o tarihlerde fısıltılarla konuşuluyordu. Soros çıktı İKLİM DEĞİŞİMİ İÇİN

1 MİLYAR STERLİN PARA AYIRDIĞINI söyledi. Soros "Küresel ısınma siyasi bir sorundur.

Büyüyen iklim krizine karşı agresif bir yaklaşım şart" dedi.

Obama'nın başlattığı İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Cumhuriyetçi Trump tarafından çöpe atıldı.

Biden gelir gelmez Obama'nın kaldığı yerden devam etti.

Son olarak iklim zirvesi GLASGOW'da yapıldı. Zirveden çıkan sonucu kabaca şöyle özetliyorlardı:

Ufukta yeni bir dünya enerji sistemi doğuyor.

Son 30 yılda dünya enerji piyasasına baktığınız zaman yüzde 80'i fosil yakıtlar. Kömür, doğalgaz ve petrol hiç değişmedi ama bu değişim başladı. Dünya Paris Antlaşması'nı kabul etti. Glasgow'dan enerji dünyasına ve yatırımcılara son derece açık bir mesaj gitti: Bundan sonra fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edersen et, ama dikkat et yatırımın riskli olabilir... İsterseniz iklim değişikliğine inanın, isterseniz inanmayın fosil yatırımı sevin ya da sevmeyin artık yatırımcıların kafasında fosil yakıta özellikle kömüre yatırım yapmanın riski net olarak girdi!

Trump'ı, Bush'u ve bunların arkasındaki ana güçlerden biri KOCH AİLESİ'ydi. 400 büyük Amerikan şirketi de yanlarındaydı. Bu ekibin karşısında ise Soros ve perde gerisinden güç aldığı koca finans tabanlı ekol durmaktaydı. Biden YEŞİL ENERJİ ve iklim değişikliği ile mücadele derken Trump petrol şirketlerini ayakta tutmaya çalışıyor ve fosil yakıta karşı çıkanları ciddiye almıyordu.

Gerçekte ise YEŞİL ENERJİ hızlı yol alıyordu...

Bu, enerji dünyasıyla birlikte finans dünyasını değiştirecekti. Dolayısıyla SİYASİ sistemleri de...

Aslında birbirinden uzak gördüğümüz kavgaların altında yatan gerçek neden buydu! GEZİ eylemleri de ÇEVRECİ tabelasıyla yapılıyordu!

Kemal Kılıçdaroğlu KANAL İSTANBUL'a İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ nedeniyle karşı çıkıyordu!

Kılıçdaroğlu yabancı büyükelçilere yolladığı mektupta "İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur.

İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde. 'Kanal İstanbul Projesi', ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir" ifadelerini kullanıyordu.

Mesele dünyayı hangi ekolün yöneteceğiydi!

Savaşın da mücadelenin nedeni buydu. Soros ya da Osman Kavala isminin gündemde olması dünyanın tepesindeki savaşın Türkiye'deki ifade biçimiydi. ABD Başkanı Biden AVRUPA'yı ve önemli hanedanları yanına alıp burada muhalefete destek vermektedir. Trump da tersini yapmaktaydı.

Mesela Kemal Bey Trump'ın döneminde BÜYÜKELÇİLERE mektup yazmazdı.

Meseleleri dünyanın tepesinden aşağı doğru inerek değerlendirin.

Türkiye'deki bilek güreşine de buradan bakın...

Soros'un geçmişteki sözlerinin ABD Başkanı Biden'ın rotası olduğunu da unutmayın.

