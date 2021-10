ÇOK yazdım. Şimdi başa dönmek istemiyorum. Konu geldi SOROS'a dayandı. KADİFE DEVRİMLER'in RENKLİ DEVRİMLER'in mimarı bir anda geldi iç siyasetin merkezine çöktü! Kim kimdi? Kim kime destek veriyordu?

Kim kiminle yürüyordu? Değişen dengeler arasında bunlara cevap verme çok da kolay değil. Kafa karışıklığını gördüğüm için kenarından dokunmak istiyorum.

SOROS'un AK PARTİ ile ilişkileri güncellenmekte! Doğru.

Her parti ile vardır.

SIR da değil bunlar.

Dengeler değiştikçe kulvarlar da değişir.

Hayatın olağan akışına uygundur olan biten...

İsimler üzerinden gitmek istemem. Ancak Erdoğan AK PARTİ ile yola çıktığında birlikte yürüdüğü pek çok arkadaşının GİZLİ BİR KOALİSYONU oluşturduğunu bilmiyordu. Aynı kulvarda yetişmiş olmak, aynı değerlere sahip olmak ve AYNI SİYASETİ YAPTINIĞIZ ANLAMINA GELMİYORDU.

AK PARTİ'nin kuruluşu ve ilk yılları, ORGANİZASYON GÜCÜ ERDOĞAN'ı sürüklüyordu.

BAŞBAKAN da olsa PARTİNİN başka dinamikleri vardı. O dönem Erdoğan'ın güçlü bir örgütlenmesi yoktu. Aksine güçlü bir örgütlenmenin Erdoğan'ı vardı!

Kabaca 2013'e kadar durum böyleydi! Sonra İÇİNDE ayrışması zorunlu olan AK PARTİ bünyesinden farklı tonları çıkardı ve beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Aslında KAPATMA DAVASI, örgütlenmenin Erdoğan'ı tasfiye etmek istemesiydi... İlk önemli HAMLE oydu! Sonra neler oldu neler...

Ne operasyonlar yaşandı...

Bu dengenin gereği Erdoğan ile Bahçeli farklı kulvarı temsil ediyorlardı.

Ancak zamanla yakınlaşacaklardı.

Sancılı bir dönem geçirilse de bu oldu.

Şimdi eski kavga ayrılan yolar üzerinden sürmekte... Konu malum 10 ülkenin büyükelçisinin çağrısı!

MHP lideri Bahçeli, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala için yaptığı özgürlük çağrısını 'muhtıra' olarak nitelendirdi. Bahçeli, Kavala'yı kastederek, "Bu Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir" dedi.

Ben konunun tutuklu bulunan bir isimle doğrudan ilişkili olduğunu düşünmüyorum.

Mahkemeler son tahlilde son sözü söyleyecektir.

Bence asıl mesele isimler ve figürler üzerinden KÜRESEL MÜCADELEYİ anlatmaktadır.

AK PARTİ'nin koalisyon olarak iktidara geldiği günden bu yana öyle ya da böyle hep ORDU hedef oldu!

Danıştay saldırısı da ŞEMDİNLİ olayı da hep ORDUYA uzanan yolları bağrında gizliyordu.

Sonraki davaları saymıyorum bile...

Aradan geçen sancılı dönem taşları yeni yerlerine itiyordu. Zamanla öğrendik ki SELÇUK BAYRAKTAR ve RAHMETLİ BABASI en büyük desteği SALDIRAY BERK'ten alıyordu. Hasan Iğsız, Ergin Saygun, Ahmet Yavuz da yani yolu SİLİVRİ'ye düşen askerlerden...

KÜRESEL KAVGANIN tarafları Türkiye'de de operasyon yapıyorlardı. Bugün baktığımda çok kişinin tarafları bilmediğini düşünüyorum. Bilmeden kullanılan çok ismin olduğunu görüyorum.

Yazık...

Türkiye'nin dışarıdan müdahale ile değiştirilmesi ORDU için de BÖLGE için de KÜRESEL DENGE için de son derece önemliydi.

ULUSAL DEVLETE format atmak isteyen ekibe kabaca SOROSÇULAR denilmekteydi. Bu kulvarda çok isim vardı.

Dün de bugün de...

Devleti savunmak isteyen ve canı yanan karşı taraf da direnç gösteriyordu. 2006 gibi başlayan ve 2013 gibi tarafların net olarak ayrıştığı kavganın DIŞARISINI TEMSİL eden ekip, SOROSÇULARDI.

Tanım böyleydi...

SOROS daha güçlü olduğu o dönemlerde KÜRESEL SERMAYEYİ temsil ediyordu.

Soros, Bush'a da, Trump'a da, Putin'e de Erdoğan'a da karşıydı.

SOROS'un ismi ile anılan KÜRESEL SERMAYE başka bir hayalin peşinden gitmekteydi.

Bildiğimiz DEVLET FORMATINA karşıydı.

Mesela Trump için "Bu geçici fenomen 2020 seçimlerinden sonra gelmemek üzere silinecek" diyordu.

Putin için de "IŞİD'den daha tehlikeli..." diyor ve "Avrupa, Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durmalı" çağrısı yapıyordu...

Dünyanın çatısındaki bu farklılık iç siyasette de kendini gizlemiyordu.

Kavganın tarafları beliydi. Talepleri de...

SOROS büyük bir simgeydi. Her yerde vardı. Bilinen ve bilinmeyen şekliyle...

OSMAN KAVALA üzerinden verilen mücadele de tam bu büyük kavgayı tarif etmekte...