TIME zamanı

TÜRKİYE'NİN 170 ayrı noktasında yangın çıktı mı? Çıktı... Bunların tümünü ya da bir kısmını Türkiye ile hesabı olan güçlerin taşeron kullanarak yapma ihtimali var mı? VAR.

Akdeniz gibi Kıbrıs gibi Libya gibi İpek Yolu gibi konularda Ankara'nın konumunu değiştirmek için bu yola başvuran olabilir mi? PEK TABİ... Savaş tarihi içinde de yangınlar var mı? ELBETTE...

Yani yangın da bir SAVAŞ çeşidi mi? EVET...

Buraya kadar tamam.

Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Bence asıl unutulan yer de orası...

Yaklaşık 2 ay önce HAZİRAN başında yazdım. Havalar çok ısınmadan fayda gördüğüm için aktarmak istedim...

Pandemiden sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağını bilmek durumundayız. Biz sadece işin sağlık boyutuyla ilgileniyoruz.

Oysa hesap içinde hesap var.

ABD Başkanı Trump'ın gitmesinin asıl nedenlerinden biri, belki de en önemlisi KARBON meselesiydi. Trump ve ona güç veren yapı buna itiraz ediyordu. Yerine gelen Biden'ın ise en büyük amacı KARBON düzenlemesiydi...

Başkan Biden'ın çabasıyla kısa süre içinde KARBON SALINIMI her devletin ana konusu oluverdi. Zaten ABD içinde çalışma başlatılmış sonuca da ulaşılmıştı!

Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü ve NEGATİF KARBON EMİSYONLARI

MERKEZİ'nin kurucu direktörü KLAUS LACKNER tarafından benzersiz bir çalışma gerçekleştirilmişti.

Haziran başında yazdığım da buydu! Bu adımla Lackner ve ekibi KARBON YAKALAMA MAKİNESİNİ hayata geçirdi. Bu makine 2019'da ödül aldı. En önemli icat sayıldı. Tabii konu bize uzaktı ilgimizi çekmiyordu.

Lackner ve çalışma arkadaşları binlerce on binlerce ağacın ürettiği OKSİJENİ üretiyordu. Karbondioksiti sınırında tutuyor dünyanın yaşanır bir yer olmasının önünü açıyordu...

Kabaca hikaye şöyleydi:

Güneş ışınlarını dünyaya yolluyor, denizlerden yansıyanlar da geri gidiyordu.

KARBON miktarı artınca bunlar atmosfere sıkışıp kalıyor ve dünyayı 2 ya da 3 derece daha ısıtıyordu. Bu da bütün gezegenin dengelerinin bozulmasına yol açıyordu.

Bunun çözümü için de karbonun azalması oksijenin istenen düzeyde olması şarttı!

Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü de bunu başardı...

Yapay ormanlar meydana getirdi... Milyonlarca ağacın yaptığını artık ROBOT AĞAÇLAR yapacaktı! Bu nedenle İKLİM en büyük sorun olarak insanların gündeminde olmalıydı.

Değişimi hızlandırmak ve sonuca gitmek öncelikli meseleydi... Bu nedenle TIME gibi THE ECONOMIST gibi yayınlar ısrarla ORMAN YANGINLARINI

KAPAĞINA TAŞIYORDU.

Olacak olanı gösteriyorlardı...

Uzun zamandır hem de...

Türkiye, Ege ve Akdeniz'i saran yangınlarla mücadele ediyor... Yangınlar, bir haftadır sürüyor. Sonuç da alınmış değil. Ancak bu durumda olan sadece biz değiliz. NASA'nın paylaştığı uzay fotoğraflarında tam 91 ülkede orman yangını var. Brezilya'dan ABD'ye Sibirya'dan İtalya'ya kadar...

Bir önceki yılı hatırlayın!

AMAZON, yani dünya oksijeninin neredeyse 4'te 1'ini karşılayan ormanlar haftalarca yandı. İddiaya göre 52 bin ayrı noktada yangın çıkmıştı. Amazon daha söndürülemeden yangınlar Avustralya'da başladı. Aylarca sürdü. Binlerce hayvan öldü.

Tabiat can çekişiyordu. Kimse de DURDURAMIYORDU.

Derken KONGO da alevlere teslim oldu. Afrika'nın kalbi tutuşmuştu...

Aslına bakarsanız önceki sene start verilmişti... Büyük yangınlarla artan karbon miktarının FELAKETE dönüşeceği gösterilmeliydi.

Sistemin değişmesi için bu OLMAZSA OLMAZDI!

Değişim için büyük KIRILMALAR şarttı...

Pandemi de yani COVID-19 da araya sıkıştırıldı... Olaylara küresel bakmayı sevmediğimiz için her gelişmeyi kapımızın önünden okuyorduk. Ancak yetmiyordu. DOLAR ABD'nin para birimiydi!

Egemenliğini DOLAR üzerinden kuruyor ve başarıyla yönetiyordu. Şimdi yeni bir HAMLE daha gerekliydi. DOLAR'ın dışında DOLAR kadar değerli! Bu da KARBON VERGİSİYDİ...

Bir süre sonra herkes kullandığı otomobilden evinde kullandığı yakıttan sorumlu tutulacaktı. İlçeler, iller, bölgeler, ülkeler KARBON VERGİSİ

VERECEKTİ... Kim ne kadar kirletiyorsa o kadar ödeyecekti... Adamlar oksijen oluşturmak için boşuna çaba harcamıyordu... "Madem kirletiyorsun pamuk eller cebe" denilecekti. Ki başladı zaten... ABD şuradan asker çekti mi? Geri yollayacak mı gibi sorulara cevap arayıp gerçeği bulamazdık. Bunlar eski dönemin sorularıydı çünkü... Adamlar hem robot ağaçlar üretiyor hem de YEŞİL ENERJİ için sistem...

Yani "hep kazanacakları bir yapı nasıl kurulur" diye adım atıyorlardı... Biz içeride kısır tartışmalarla birbirimizi yerken atı alan Üsküdar'ı geçiyordu...

Peki akla ilk gelen soru şu:

Yangınlar biter mi? Sizce?..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın