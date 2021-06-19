Açık mesaj

BAŞKAN Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmeden sonra medyaya "Dünyada yeni düzen kuruluyor" dedi. Biz dünyada büyük oyun kurucu olmasak bile bölgemizde çok büyüktük.

Ve bu bölgeye herkesin ihtiyacı vardı! Olaylara bakışımız hep sınırlıydı! Çünkü medyanın yani gazetelerin, dergilerin ve televizyonların istediği yere sürükleniyorduk.

Sunulan, köpürtülen, cilalanan bilgiler gerçeği anlatmak için değil insanları kendi istedikleri yöne sevk etmek içindi.

Anlamak zordu.

Türkiye uzun zamandır ABD-İNGİLTERE-AVRUPA ve ÇİN denkleminde. Her büyük güç Türkiye'yi kendi yanında görmek istemekte… Mesela bu grup içinde belki en çok taraftarı olan adres AVRUPA'ydı… Ekonomik olarak da kültürel olarak da arada büyük bir tarih vardı… Doğaldı yani… Bu nedenle iktidara gelen hükümetler çok kez BİZİ AVRUPA'YA UYUMLU HALE GETİRMEYE ÇABALADI…

AB'ye girmek için orada bir üye olabilmek için SOSYAL YAPIMIZIN ve YARGIMIZIN değişmesini yeterli saydık.

Elimizden geleni yaptık ancak kabul edilmedik.

Oysa AB'ye gönül veren destek veren çok kişi vardı… Olmuyordu. Çünkü TÜRKİYE'nin dünya üzerindeki konumu tek bir BÜYÜK ile ortaklık yapmaya elverişli değildi. Daha doğrusu yaptırmıyorlardı.

ABD ile yakınlıktan İngilizler de Çin de AB de rahatsız oluyordu. PKK üzerinden baktığımızda bile HER TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISININ

BİR DEVLETİN ADAMI OLDUĞU ANLAŞILIYORDU! Şaka gibi ancak durum buydu.

Almanya, İngiltere ile yakın bağları bulunan Türkiye'yi AB'nin içine almak istemiyor ancak Londra ile iyi ilişkiler kurulmasından da rahatsız oluyordu.

Oysa pek görmesek de AVRUPA'nın Türkiye içerisinde büyük gücü vardı… Aynı şekilde İngiltere ve ABD'nin de… Bu nedenle Başkan Erdoğan döneminde Ankara bildiği rotadan gitmeye başladı. Bu alışık olunan bir şey değildi.

Zaten 2013'ten başlayıp esen sert rüzgarların nedeni bu… İngitere'nin BREXIT ile yollarını ayırması AVRUPA'yı da başka bir kanala itti. Aslında herkes gelip TÜRKİYE ile hesaplaşmak istemekte.

BU NET!

Ancak günün sonunda GAZPETROLHAMMADDE lazım! Bunlar da Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyadaydı… Dün yazdım. Biden-Putin görüşmesi CENEVRE'de gerçekleşirken akşamında da İTALYA-İSVİÇRE karşılaşması oynanıyordu.

ROMA'daki stadyumun hemen yakınında şehrin yarısını havaya uçuracak patlayıcı dolu otomobil ele geçirildi.

Hem İKİ LİDERİN YENİ OYUN KURMASINA hem de İTALYA'nın İPEK YOLU'ndan çıkmasına bir tepkiydi bu! Ertesi sabah ise İZMİR HDP İL MERKEZİ silahlı bir kişi tarafından basıldı! Saldırganın kim olduğu ne olduğu kimden emir aldığı pek de önemli değildi. Zaten İSTİHBARAT OPERASYONLARINDA işin çok arkasına sarkamazdınız.

Bilirdiniz kimin yönettiğini bir yerde dururdunuz.

İzmir'deki saldırı bu cinstendi. ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞINI haber vermekteydi!

NATO ZİRVESİ sonrası Merkel ne dedi? "ÇİN'İ FAZLA ABARTIYORLAR…"

Tam bu eksene oturacak bir adım atıldı. Geçtiğimiz yıl Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda 5G altyapısını kurmak mümkün görünmüyor…" dedi. Bir yılda bu pişirildi. YASA HALİNE GETİRİLDİ. "Huawei maddesi" denilen YASA ile Almanya'nın 5G alt yapısının ÇİNLİ ŞİRKET tarafından yapılmasının önü açıldı!

Olivier Dassault ve Çekyalı iş adamı Petr Kellner da ilginç helikopter kazalarıyla ölüyordu… Ortak yanları 5G-dijital alt yapı ve ÇİN ortaklığı… Erdoğan'ın KANAL İSTANBUL kararı da çok ama çok stratejik bir adımdı. Rahatsız olacaklar var mıydı? Elbette vardı… Bu adım S-400 ya da F-35 gibi bir konu değildi… bunu bilerek temkinli ve dikkatli olunmalı… Türkiye çok önemli bir ülke. Bu nedenle rahat bırakmadılar bırakmak istemeyecekler..

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