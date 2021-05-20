GİZLİ ORDU

ABD içindeki kavgayı, mücadeleyi yıllarca yazdım.

Oradaki frekans anlaşılmadığı için hem içerisi hem bölge doğru analiz edilemiyordu. Durum böyle olunca ezberler duygusal tepkiler devreye giriyordu. Dünyayı izlediği varsayılan ABD istihbarat gücü CIA bir KORGENERAL tarafından yönetilirdi. Bizler elbette CIA direktörlerini bilirdik.

Ama arka plan gösterilmezdi. Son tahlilde ABD derin devleti rotayı çizer istihbarat da gereğini yapardı.

YAPILMASI GEREKENLER TEPEDEN GELİRDİ YANİ...

Bu yapı içinde çok önemli profesörler vardı!

Türkiye'ye bakınca anlayacağımız gibi 2010'larda dünyanın çatısında işler değişti.

Bunun nedeni yeni dengenin kurulacak olmasıydı... Ancak CIA içinde Avrupalı ŞOVALYELERİN uzantısı vardı. VE bunlar çok güçlüydü. Epstein ve ekibinin tasfiye olması da buydu... CIA, Jeffrey Epstein'e hava yolu verecek kadar alan açmıştı...

Sonra kenara alındı!

Neden?

ABD, CIA içinde tasfiyeler yapsa da bazı noktalarda sıkıntı yaşıyordu. Bunun engellenmesi gerekiyordu...

Uzun zamandır sürdürülen hazırlıklar Arap Baharı'nda ortaya çıktı. Test vakti gelmişti yani...

Aradan geçen 10 yıldan sonra Newsweek Amerika'nın 60 bin kişilik gizli bir ordu kurduğunu yazdı... Özel yetenekli binlerce insan seçiliyordu. İç ve dış operasyonlarda kullanılıyordu...

Akla ilk gelen soru "Parayı kim veriyordu" oldu... 130 Amerikan şirketi masrafları karşılıyordu.

Son 10 yılda 900 milyar dolar harcandığı iddia ediliyordu. 60 bin kişilik gizli örgüt her yerde vardı.

Bazen işadamı bazen mühendis bazen ekonomist bazen de eli silahlı unsurlar olarak...

Gizli orduda ya da gizli örgütte olanların sayısı CIA'dekilerin neredeyse 10 katıydı.

Venezuela, Fransa, Rusya, İran, Çin, Hong Kong gibi 70 ülkede faaliyette bulunuldu. Türkiye'de içlerinde vardı...

Gizli örgütün en güçlü olduğu alanlardan biri de SİBER SAVAŞÇILARDI... Bu nedenle, dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük gizli güç yorumu yapmaktaydı... Örgüt içinde ÖNEMLİ isimlerin şoförlüğünü yapan da CEO'luk yapan da vardı.

Bu yapı hücre hücreydi!

Pentagon tek yetkiliydi!

Avrupa'daki özellikle Fransa'daki baskınların arkasında bunların imzası vardı. Dün de yazdığım gibi ASIRLIK PLANLAR DEĞİŞİYORDU...

İsrail de üslendiği görev de buna dahildi. İkinci büyük savaştan sonra İsrail kurduruldu. Bu günkü topraklara hakim olanlar, SAVAŞLA Avrupa'dan yollandı.

Yani İsrail'de güçlü olan asıl yapı Avrupa'ydı. ABD, Ortadoğu petrollerinin paylaşımından faydalanmak için kurulan oyuna kayıtsız kaldı. Petrol BATI'ya gidiyor ancak İsrail ve Araplar aralıksız savaşıyordu. İsrail kullanılan bir araçtı...

ABD günün birinde yıkılsa İsrail orada durabilir mi? İsrail dağılsa ABD'ye bir şey olur mu? Olmaz...

Yani İsrail'in varlığı ABD için de hayati değildir...

Derin Amerika, Avrupa'yı ve Çin'i o bölgeden uzak tutmak için oradaydı... Ancak petrolün önemi yeni dengeyle yeni ekonomiyle azalacaktı... Doğal olarak BATI İÇİN orada Araplar'la savaşacak bir oluşuma ihtiyaç yoktu...

İstihbaratın değişmesi ekonominin değişmesi iklimin değişecek olması dijital çağın başlaması bize verilen KOD'lardı... Yeni dengede Türkiye çok büyük alan kaplayacaktı... İsrail'i de koruyan Türkiye olacaktı!..

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