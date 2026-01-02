02 Ocak 2026, Cuma

İşçiler grevde başkan tatilde! Buca'da maaş krizi: İşçiye yok, eğlenceye var

İşçiler grevde başkan tatilde! Buca’da maaş krizi: İşçiye yok, eğlenceye var

İzmir'in Buca ilçesinde maaşlarını alamayan işçiler, grev için sokaklarda. İş bırakma eylemine rağmen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kız arkadaşı olduğu belirtilen sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'da tatil yaptığı ortaya çıktı. Kendisini paylaştığı fotogramlar sonrası gelen tepkiler üzerine apar topar yurda dönen Duman, iddiaya göre sevgilisi Orhan'ın belediye etkinliklerinde sık sık yer aldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 18:59
Konserlerin gider ücretine ilişkin "ticari sır" cevabıyla tepkilerin odağı olan İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler maaş alamayarak eylem başlatırken kendisinin kız arkadaşı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Puket Adası'na tatile gittiği ortaya çıktı.

İŞÇİLER EYLEMDE BAŞKAN TATİLDE

Konserlerin parasını açıklamadılar, ticari sır dediler. İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tepkilerin odağında. Çünkü belediye işçileri maaş alamadıkları için eylemdeyken Görkem Duman şarkıcı kız arkadaşı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Puket Adası'na tatile gitti.

"DEMEK Kİ EĞLENCE ONA DAHA İYİ GELDİ"

A Haber Buca Sakinlerine mikrofon uzattı. İşte vatandaşlardan gelen yorumlar:

"Gördüğünüz gibi ne yollarda güzellik var ne çöplerimiz kaldırılıyor. Demek ki eğlence ona daha iyi geldi. Diyecek bir şey yok. Ne yapalım toplum olarak."

A Haber'e konuşan vatandaşlardan tepkiler gecikmedi:

"Mümkün müdür böyle bir şey ya? Çok saçma zaten."

KONSERDEN ASTRONOMİK RAKAMLARDA ÜCRET İDDİASI

Ancak Duman'ın beraber tatile gittiği Sevcan Orhan'ın belediye etkinliklerinde yer aldığı hatta 3-4 konser verdiği öne sürüldü. Şarkıcının konserler karşılığında yüklü miktarda para aldığı da iddia ediliyor.

A Haber Muhabiri Şeref Ayçe, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Buca'da verdiği konser için astronomik ücret ödediği iddiasını gündeme taşıdı.

MECLİS ÜYELERİ KONSERE ÖDENEN MİKTARI SORDU AMA…

Buca Belediyesi meclis üyeleri konserlere ödenen miktarı öğrenmek için belediye yönetimine konuyu sordu. Yönetim miktarı açıklamak yerine ticari sır diye karşılık verdi.

"Ben bunu belediyemize soruyorum. Yani bu, bunu yapan Kültür Müdürlüğü ise Kültür Müdürlüğü bunun cevabını vermeli. Ne demiş Kültür Müdürlüğümüz? Demiş ki; efendim 61. maddeye göre demiş, mali şirketlerin iş ve mali yönlerine ilişkin ticari sır niteliği olduğu için bilgi ve belgelerin açıklanması yasaktır."

BORÇLANMA İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK

Belediyenin içine düştüğü borç batağından kurtulmak için bir yandan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satan Duman diğer yandan da belediye borçlarına yenilerini eklemek için 6 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak meclis toplantısında meclis üyelerinden borçlanma için yetki isteyecek.

BORCU BORÇLA KAPATMA ÇABASI

İhtisas komisyonlarına sevk edildikten sonra tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge kabul edilirse Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yasal faizi ile birlikte bankalara 375 milyon 800 bin lira daha borçlanacak. Duman çekeceği kredi karşılığında bankalara mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazları ipotek olarak gösterebilecek.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL SAVUNMA!

Yılbaşına Buca Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde işçilerle birlikte girdiği öğrenilen Duman Tayland geçişi içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Çok önceden planlanmıştı' savunmasında bulundu. Duman açıklamasının devamında gizlenecek bir durum olmadığını belirtip "Son iki yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek saklanacak tarafı yok, tamamen insani bir durum" ifadelerini kullandı.