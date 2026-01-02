02 Ocak 2026, Cuma
İşçiler grevde başkan tatilde! Buca’da maaş krizi: İşçiye yok, eğlenceye var
İzmir'in Buca ilçesinde maaşlarını alamayan işçiler, grev için sokaklarda. İş bırakma eylemine rağmen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kız arkadaşı olduğu belirtilen sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'da tatil yaptığı ortaya çıktı. Kendisini paylaştığı fotogramlar sonrası gelen tepkiler üzerine apar topar yurda dönen Duman, iddiaya göre sevgilisi Orhan'ın belediye etkinliklerinde sık sık yer aldığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 18:59