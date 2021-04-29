Yeşil yol

JOE Biden daha Beyaz Saray'a gelmeden önce karbon salınımı, rüzgar, güneş, yenilenebilir enerji hassasiyetini ortaya koydu.

Dolar'ın dışında istedikleri bir YEŞİL vardı. Buna bir yenisi daha eklenecek gibi... Bu da İPEK YOLU'na alternatif YEŞİL İPEK YOLU... Biden DEMOKRASİLERDE de alt yapı yatırımlarının emsalsiz olabileceğini göstermek için koca bir bütçeyi ülkesindeki yapılanmaya ayırdı. Boris Johnson'la temas kurdu. Çin tehlikesinden söz etti.

Çin lideri Cinping, 2013'te Kazakistan'da İPEK YOLU'nu dünyaya duyurmuştu.

Kimilerine göre 65 kimilerine göre ise 100'den fazla ülkeyi içine alacaktı. Kolay değildi.

Yeni bir dünya kurulacak ve güneş Çin'den yükselecekti.

Silahsız kavgasız bir şekilde bugüne kadar gelindi...

İpek Yolu için ROMA-ÇİN MEDENİYET BİRLİĞİ diyen de çoktu... AVRUPA ile ÇİN yakınlaşması yani... Proje çok büyüktü! Ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon, uluslararası entegrasyon gibi çok detaylı yatırımlar vardı. 5G de 6G de olmazsa olmazdı...

Bu projeyle dünya nüfusunun %64'i, karaların %40'ı, bilinen enerjinin %75'i kapsama alanında olacaktı. Geriye de bir şey kalmıyordu zaten...

Batı özellikle ABD tehlikenin zaten farkında. Biden ile birlikte KOALİSYONLA Çin'e karşı koyma fikrini ortaya attı. Ancak AVRUPA net değildi. ABD'ye sırtını dönemese de Çin ile de yürüyorlardı.

Geçtiğimiz ayın son günlerinde Biden, Boris Johnson'u aradı ve ALTERNATİF YEŞİL İPEK

YOLU'nu önerdi. Zaten İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden MI6'e giden Richard Moore, KORBON AJANLIĞI için kontenjanı açmıştı bile... Değişik ülkelerden kriterlere uyanları İNGİLİZ İSTİHBARATI'NDA yer verip KARBON SAVAŞINI başlatmıştı bile... Yeşil Casuslar sahadaydı yani... Moore bu çalışmayı "Bu ülke ve gezegen için en önemli uluslararası dış politika gündem maddesi" olarak tanımlıyordu...

Çin ise "Bir KUŞAK bir YOL" diyerek yürüyordu.

"KUŞAK" İpek Yolu'nu, "YOL" ise DENİZ İpek Yolu'nu tarif etmekteydi... 'İpek Hava Yolu' olduğu gibi DİJİTAL İPEK YOLU da vardı...

Çin bunu için en az 100 ülkeye girmiş ilişkileri geliştirmiş ve FİNANSMAN sağlayıp pek çok kritik ülkeyi kendine bağlamayı başarmıştı. Pek çoğu BORÇ verilerek! Borcunu veremeyen bazı ülkeler de karşılığında stratejik limanları demir yollarını Pekin'in hizmetine sunuyordu. Pandemi ile sarsılan dünya şimdi hem ayağa kalkmak hem de Çin'e karşı yeni hamle yapma amacında! Çin'in yaptığı gibi geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelere YATIRIMLA gitmeyi düşünmekteler. ABD bunu kendi ülkesinde başlattı, başlatıyor! Avrupa'yı da yanına davet ediyor... Sorun da burada...

YEŞİL İPEK YOLU ile garip bir şekilde ALMANYA ve FRANSA'da YEŞİLLER ön plana geçmeye başladı.

Özellikle Almanya'da Merkel'in yerine iktidara başka bir kadın siyasetçinin geleceği bunun da YEŞİLLER LİDERİ Annalena Baerbock olacağı dillendirilmekte...

Almanya'da Yeşiller Partisi 40 yıla dayanan siyasi serüveninde ilk kez federal düzeyde bir başbakan adayı açıkladı. 40 yaşındaki Annalena Baerbock'un ABD'ye MERKEL'den çok daha fazla yakın olduğu ve şu an YÜZDE 30'la birinci parti göründüğü ileri sürülmekte... Merkel'in partisinin önünde yani.

Pandeminin sonuçlarından biri gibi durmakta... ABD'nin ÇİN'i kontrol etme isteği net.

Sır da değil. İngiltere-Hollanda- Belçika-Kanada gibi ülkelerin UYGUR KARTI üzerinden Çin'i sıkıştırmaya başlaması bir ittifakın habercisi gibi de durmakta... Avustralya da ANLAŞMALARI iptal ederek kervana katılmakta...

Ancak ABD'nin, Çin'in yaptıklarını yapması için TRİLYONLARCA PARA gerekli. Bunu nasıl bulacaklar ve yeni oyunu ne şekilde başlatacaklar. Pek çok ülke Çin'e borçlu olduğu için ABD bir de MAVİ NOKTA AĞI başlattı. İPEK YOLU üzerinde iş yapan şirketlere isterse ONAY vermeyip kara listeye alacak. Japonya ve Avustralya ilk destek veren ülkeler oldu!

Yani ÇİN'in yürüyüşünü durdurmak için YEŞİL İPEK YOLU diyerek MAVİ NOKTA AĞI diyerek gelmekteler...

Ancak AVRUPA şu an bu operasyonun kıyısında! İçinde değil. Merkel'den sonra dengeler değişirse dünya değişir... Türkiye de tam ortada!..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın