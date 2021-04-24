Güven şart

İÇİNDEN geçtiğimiz zaman dilimi değişimi öyle bir hızla dayatıyor ki; anlamak gerçekten çok zor… Değer verdiğim bir dostum geçtiğimiz gün "2000 ile 2020 arasına 500 yıl sığdırdılar" dedi.

Haklıydı. Dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka, robot teknolojisi, bulut sistemleri, haberleşme, 5G, uzay çalışmaları ve kripto paralar geldi hayatımızın ortasına çöktü. Aynı anda Covid-19 salgını, dezenfektanlar, maskeler, evlere kapanmalar, seyahatlerin kısıtlanması, okulların kapatılması, evden çalışmanın başlaması gibi daha önce hiç bilmediğimiz TABELALAR yaşantımızın merkezi oluverdi.

Sürüklendik… Artık iftarlık pide bile eve teslim! Düşünün artık… Pekçok insan bunların tümüne ayrı ayrı bakıyor, "farklı vagonlar" diye niteliyor.

Olabilir. Ancak benim gibiler büyük kurguyu anlamaya çalışıyor… Çünkü biliyoruz ki TESADÜFE YER YOK… Dünya kendi haline bırakılmaz.

Mümkün de değil… Daha önce yazdığım için DAVOS'a girmeyeceğim.

Ancak DAVOS'un mimarlarından Klaus Martin Schwab'ın BÜYÜK RESET önermesini hiç unutmayın derim… Schwab "2020 itibarıyla küresel olarak 85 milyon iş, belki de insanlar ve makineler arasındaki bir iş değişimi sebebiyle yok olacak…" dedi. BÜYÜK RESET'çiler aslında şunu söylüyordu… Küreselleşme sonrasında kapitalizm artık eski haliyle sürdürülemez bir noktaya geldi. Patronlar, büyük sermaye sahipleri PARAYI istedikleri hızda istedikleri yere indirmek, park etmek istiyorlardı.

Patronların isteği haliyle yerleşik düzenle yani DEVLET AKLIYLA ve ÇALIŞMA BİÇİMİYLE çatışıyordu. ULUS DEVLETLER bunu doğrudan kendilerine karşı bir atak olarak değerlendiriyorlardı… Bu nedenle iki tarafın isteği zorunlu olarak bir ÇÖZÜM NOKTASINI kaçınılmaz kılıyordu… İkinci büyük savaştan sonra ABD sahne aldı. Kendi gücüyle kendi parasıyla oyunu kurdu. IMF de CIA da Dünya Bankası da buna katkı verdi. Ancak değişim DEĞİŞMEYİ de zorunlu hale getirdi… Şimdi KRİPTO PARALAR üzerinden yaşadığımız ve yaşayacağımız kırılmalar PARANIN YENİ PATRONUNUN KİM OLACAĞI ile ilgili… Kripto dünyasına adım atarken ilk iş yatırım yapacağınız para birimini DOLAR ile değiştirmek.

Sonrasında da hesap açmak.

Yani DOLAR işin içinde.

Ancak sonrasında yok! Bu vücuttaki kanın kollara gidip bacaklara gitmemesi gibi bir şey… NSA dünyadaki bütün kripto hareketleri saniye saniye izliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu alanda hizmet vermek isteyen yeterli yetersiz pek çok BORSA da gidip ABD'den FinCen'den güvenlik sertifikası almakta… Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl FinCen Belgeleri ortaya çıkarıldı. 2000-2017 arasında terörizmin finansmanı ve kara para aklama gibi konularda dünyadaki önemli bankaların oynadığı yasa dışı rolü ortaya koydu.

88 ülkeden 400 gazeteci bu işe omuz verdi. Finans dünyası sarsıldı!

Yasadışı işlem miktarının 514 milyar dolarlık kısmı JP Morgan, bir trilyon 300 milyar dolarlık kısmı ise Deutsche Bank tarafından gerçekleştirildi. 16 ay süren çalışmanın etkisi PANAMA BELGELERİ'NDEN sonra daha da sarsıcı oluyordu!

Geçtiğimiz günlerde bir JP MORGAN gemisine baskın yapılıyor ve 25 milyar dolarlık uyuşturucu ele geçiriliyordu… Bu iş dün de bugün de dünyanın en çok kazandıran sektörüydü!

ULUS DEVLETLERİN içinden yükselen basınç haliyle KRİPTO DÜNYASINI, en azından bir bölümünü, PARA SAHİPLERİNİN HİZMETİNE sundu… Thodex'ten gidelim.

İsmi ortaya atılan kişi 2 milyar dolarla MONERO aldıysa yaşadı! Gittiği ARNAVUTLUK'tan da gideceği başka yerlerden de İSİMSİZ CÜZDANLARLA bunu bir COİN ile değiştirebilir.

Paraya da çevirebilir… COIN ile de PARA ile de istediklerini yapabilir. Yani hem para hayata karışır hem de parayı götürene ulaşmak imkansız hale gelir… NSA ne hikmetse sadece MONERO'yu izlemiyor.

Neyse… İşte dünyanın tepesindeki kavga bu! Bir güç kontrol edilemeyen, takip edilemeyen sisteme karşı! Diğer taraf ise devletlerin üzerinde MERKEZİ olmayan sistem ile yürümek istiyor… Merkez bankalarını, İpek Yolu'nu, ABD-Çin rekabetini, Almanya-İngiltere mücadelesini, petrolün geleceğini, Kanal İstanbul'u yani gündemde olan her şeyi buraya katın… Vücuttaki KAN neyse REZERV para da dünya için o! ABD bunu kaybetmek istemiyor, birileri de almak için bastırıyor...

Şimdi kapıda bir DEĞİŞİM VAR. Öyle ya da böyle var!

KAVGA 'KİM KONTROL EDECEK' KAVGASI…

Bu netleşinceye kadar da KRİPTO BORSALARI SARSACAKLAR…

Küçük bir müdahale ile nasıl sonuç aldıklarını gördüler. Kriptolar bir anda çakıldı… HACK'lenme ihtimali fazla olan KRİPTO BORSALARINDAKİ

PARALARIN, SİYASETİ DİZAYN ETMEK İÇİN KULLANILMAYACAĞINI KİM GARANTİ EDEBİLİR?

Thodex bir örnekti!

Hepsi GÜVEN ALTINA ALINMALI… Hem de derhal… Kavga büyük çünkü… YABANCI İSTİHBARAT

ÖRGÜTLERİNİN mafya ile terör örgütleri ile borsaların başına bela olmayacağını söyleyebilir miyiz!

200 dolarlık yazılımla toplanan milyarlarca doları kimseye bırakmazlar… Bunu da not edin.

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