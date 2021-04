Asıl mesele!

DÜNYA dengelerinin tekrar kurulduğu dönemden geçiyoruz. UKRAYNA küresel bilek güreşinin görüldüğü yerlerden biri...

Bulut sistemi, dijital para, yapay zeka, 5G, 6G, uzay çalışmaları, ışınlanma çabaları başını alıp giderken CHP hala HEYKEL sayma derdinde.

İçeride dünyanın tamamen dışında bir anlayışla gündem belirleme çabası var...

Neyse biz büyük kavgadan gidelim...

ABD-AVRUPA-RUSYA-ÇİN şu an için dünyanın tepesinde yer alıyorlar. ABD ve ÇİN öne çıkan iki önemli aktör. Ancak Rusya ve Türkiye kilit iki ülke... İkinci Dünya Savaşı'nda iki dost iki müttefik olan ABD ile SOVYETLER barış masasından sonra karşı kutuplara geçti ve birbirleriyle mücadele içinde görüldü. Çıplak gözle görmek kolay değildi. Ancak böyleydi!

Sovyetler'in karşıtlığı inandırıcı olsun diye de NÜKLEER destek verildi. EL altından tabii... Böylece İKİ BÜYÜK SAVAŞIN çıktığı coğrafya yani AVRUPA, büyük güç ABD'nin karşısına Sovyetler'i almasıyla kontrol altına alındı...

ABD-NATO Avrupa'nın BATI'sını, Sovyetler de kalan diğer yarısını kontrol altında tutuyordu. KARŞITLIK ittifakları zorunlu kıldığı için hiçbir ordunun ABD ya da SOVYETLER dışında elini tetiğe sürme ihtimali yoktu.

Sistem böyle işliyordu...

Dün yine tansiyon fırladı...

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Dışişleri'ne çağırarak 10 ABD'li diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine ilişkin nota verdi. Haliyle bütün ajanslar haberi "Rusya- ABD arasında diplomatik kriz derinleşiyor" şeklinde veriyordu.

Putin de ulusa sesleniyor ve tempoyu artırıyordu: "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum. Ukrayna ya da Belarus'ta ayaklanmalar olduğunda Batı, ne Ukrayna ne de Belarus'u düşünüyordu.

İstedikleri Rusya'yı çevrelemekti.

Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor.

Rusya'ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır..." Birkaç gün önce ise Merkel ile Macron Çin lideri Cinping ile çok uzun süren bir online zirve gerçekleştiriyorlardı...

Avrupa'nın iki büyüğü Putin'e seslenerek "Askerlerini derhal Ukrayna sınırından çek" diyordu. Moskova'nın cevabı daha ilginçti: "Siz Ukrayna'ya basınç uygulayın tansiyonu çıkaracak adımlar atmasın..." ABD'yi hiç karıştırmıyordu.

Ukrayna üzerinde doğrudan iki ülkenin etkili olduğunu vurguluyordu! ABD içinde bir güç RUSYA'yı kenara itip AVRUPA ile bütünleşerek yeni sistemi kurma amacında.

Ancak çok kez yazdığım gibi Rusya'nın içinden ABD'ye uzanan bir HAT çok güçlü ve etkili. Bu nedenle DENGENİN de gereği olarak Moskova'sız oyun kurulmuyor.

Bu rol dağılımında en büyük zararı AVRUPA görüyor.

Bunu da başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisinden anlayabiliyoruz.

Sloganların içine sıkıştırılmasa da MUHALEFET AVRUPA ile yürümek istemekte ve bu nedenle her fırsatta AK PARTİ'ye yüklenmekte...

Menderes'e kadar uzanmaları ve oradan tehdit etmelerinin başka da bir anlamı yok zaten... Bilinçaltı o! Ancak HEYKEL SAYMA İHALESİ

AÇARAK DÜNYAYI YAKALAMA VE ANLAMA ŞANSLARI YOK!

Bunu bilmemeleri gerçekten çok ilginç...

Avrupa öteden beri Türkiye'yi yanına almadan akın tutma çabasında. Ekonomik olarak bunu yaptılar zaten.

Türkiye kendi rotasında gitmek istediği an en çok sızlanan AVRUPA olmakta, MUHALEFET olmakta.

HEPSİ BİRDEN... Merkez Bankası ya da rezervler hiçbir zaman asıl konu değildi. Mesele TÜRKİYE'nin EKSEN DEĞİŞTİRME adına hamle yapmasıydı. AVRUPA'dan kopan, kapıda bekleyen değil, kapıyı açan ülke olmasına itiraz vardı... Suriye'de de, Libya'da da, Doğu Akdeniz'de de, Kafkaslar'da da AVRUPA ile karşı karşıya geliniyordu... Rusya, ABD ile yapay gerginliğin arkasında yakınlığını sürdürüyor ve AVRUPA'yı frenliyordu. Burada önemli olan TÜRKİYE'nin alacağı roldü! Çin bile rolüne razı... Ancak ANKARA'nın kararı, hepsini bağlayacak kadar derindi...

