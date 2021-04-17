Bir coin...

DAHA önce çok yazdım!

DİJİTAL PARA ya da KRİPTO PARALAR bu kadar hayatımızın içinde, merkezinde değilken... Covid-19 etkisi ile ekonomilerin zorlanması özellikle alt ve orta gelir gruplarında arayışı zorunlu kıldı. Tam bu kavşakta karşımıza BitCoin çıktı. BitCoin eskilerin bildiği SANA YAĞ gibi... Kripto para piyasanın tamamını temsil eden tanım haline geldi. Kredi çekip, borç alıp, altını bozdurup KRİPTO dünyasına adım atan çok insan var. Berberlerde, otoparklarda, ayaküstü kahve içilen mekanlarda gündem bu! Herkes birbirine YATIRIM tavsiyesi veriyor.

Zaten iklim o kadar müsait ki! Pandemi KORKUYU getirdi, herkes aşıya koştu. Dijital paraların füze gibi yükselmesi de KORKUNUN kardeşi olan UMUT'u pompaladı ve milyonlarca insan haritada merkezini gösteremeyecekleri DİJİTAL PARA BORSASINA

DALDI... Dijital para geleceğin parası. Bu net! Düzenleme ile hayatımızın asıl ögesi olacak. Bu da net! Ancak şimdi olan ne?

Rüzgar nasıl esiyor? Kim üflüyor?

Sanırım bu noktayı gözden kaçırıyoruz...

Sıkıntıyı gören ANKARA düğmeye bastı.

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Yani BINANCE'ye anında girme, işlem yapma imkanı yavaşlatıldı.

Yatırımcıları korumak için atılan bir adımdı...

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için oluşturulan bir platform. Yani KRİPTO PARA BORSASI... Tabii bir de hikayesi var!

Binance, daha önce yüksek frekanslı ticaret yazılımı geliştiren Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu.

Daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemesi nedeniyle oradan ayrıldı. Tayvan, Japonya derken demiri MALTA'ya attı...

Malta nedir, ne değildir'e girmek istemiyorum. Ancak MALTA CIA'nın bütün bu bölgeleri kontrol ettiği en önemli ÜSSÜDÜR! Öyle böyle de değildir. Bizim zenginlerin pek çoğunun MALTA'da olması da tesadüf değildir! Para güvenli liman sever...

Pandemiyle birlikte KRİPTO PARA piyasası uçtu. Bence daha gideceği yere ulaşmış değil. Alması gereken yol var... Zaten bunun için çalışanlar da var.. Hemen küçük birkaç örnek... 29 Ocak 2021...

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter profiline Bitcoin simgesi koyması ve "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" cümlesini yazmasıyla yüzde 15'in üzerinde artarak 37 bin dolara yükseldi. 4 ŞUBAT 2021... "Yükseliş yok, düşüş yok.

Sadece Doge" diye tweet attı. O günden bu yana DogeCoin uçtu...

Yetmedi ardından Elon Musk, Tesla otomobillerin kripto paralarla alınabileceğini açıkladı. Durmadı...

DogeCoin isimli kripto para birimini Ay'a çıkaracağını söyledi.

Elon Musk özellikle çaba harcıyor ve piyasayı yükseltiyordu.

En az onun kadar önemli bir başka isim olan Bill Gates ise şunu söylüyordu: "Eğer dünyanın en zengin insanı değilseniz Bitcoin almamalısınız... Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız." Warren Buffett ve Janet Yellen da MUSK gibi düşünmüyordu!

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, kripto paraların herhangi bir değerinin olmadığını ve bir şey üretmediğini ısrarla söylüyordu.

Bütün bunlara rağmen Elon Musk attığı tek mesajla piyasaları uçuruyordu. Böylece asgari ücretlinin de 20 yaşındaki gencin de cebindeki harçlığa el uzatabiliyordu. Sahibinin, sermaye yapısının, karşılığının bilinmediği bir alana korkusuzca yatırım yapılabiliyor. Bunu önlemek de kolay görünmüyor.

Dünyada her şey geriye giderken KRİPTO PARALAR uçuyor...

Daha da uçacak... KRİPTO bir EL gelip ceplerde ne var ne yok alacak gibi... Kimse de net bir şey söyleyemiyor. Ancak ben MALTA'dan dolayı, kripto yazılımların anavatanı olan ABD'den dolayı ve en önemlisi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin 28 TRİLYON DOLARA ÇIKAN borcundan dolayı kuşkuluyum... Yüzlerce kez yazdım. ABD gibi süper bir güç borcunu birine, birilerine ödetecek... SAVAŞ bunun kanlı yolu. Bunun seçilmediği belli... Peki nasıl olacak? FED BAŞKANI bir gün çıkıp "Kripto paralar terör örgütlerine gidiyor. Bunu tespit ettik. Buna izin veremeyiz" derse ya da Elon Musk yine tweet atıp "Dijital paradan çekiliyorum TESLA'ya bakacağım" derse piyasa ne olur... Elde avuçta bir şey kalır mı? Atılan TWEET'e bağlı bir piyasa olur mu hiç?

Bir daha düşünün...

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