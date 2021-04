TARİHİN içinden geçtiğimiz için anlamıyoruz.

Öyle yapay gündemlerle uğraşıyoruz ki akıl alır gibi değil.

Türkiye'yi ya da bölgeyi hiç bilmeyen biri gelse baksa, aklını yitirir! Tartıştığımız konuları ÖNEMSİZ bulmuyorum.

Önemli. Sadece gereksiz!

Çünkü dünyanın gittiği yönün tersine bizi sürüklemek isteyen bir güç sanki memleketin içine çökmüş gibi... Tarihe bir bakın!

Son 100 yıla...

Osmanlı'nın ve Romanovlar'ın çökmesi, Sovyetler'in oluşması, Faşizm, Komünizm, liberal ekonomi, sosyalizm, Marx, Karl Popper, Hitler, Stalin, Mussolini, Roosevelt, Lenin, Churchill, savaşlar, sınırların değişmesi, orduların kullandığı silahların evrim geçirmesi, Bretton Woods, altın, dolar, petrolün dolara olan bağlılığı...

Listeyi çok ama çok uzatmak mümkün. Geride bıraktığımız 100 yıl ile bizi bekleyen ASIR arasında muazzam farklar var...

Galiba bu noktaya biraz uzak duruyoruz...

2000'lerle birlikte kabaca İNTERNET ve BİLGİSAYAR hayatımızın önemli aktörü oldu.

"APPLE" diye bir şirket geldi tarihin akışını değiştirdi. Nasıl geçmişteki liderleri biliyorsak ileride gençler STEVE JOBS'u bilecekti... Telefontelevizyon- bilgisayar aynı cihazın içindeydi... İstanbul'a geldiğimde rahmetli annemi aramak için TELEFON YAZDIRIRDIK.

Öyle bir deyim vardı. Arayan ve aranan aynı anda telefonun başında bulunur ve görüşme gerçekleşirdi!

Rahmetli Özal ANKESÖRLÜ telefonları getirdiğinde pek çok insanın uzaktan kabinleri izlediğini hatırlarım... Kuşadası'nda gördüğüm manzarayı hiç unutamam! Şimdi dünyanın bir ucundaki birini görüntülü aramak mümkün! Mesaj bırakmak mümkün! Mailere, telefon üzerinden hayatımızın dizayn edilişine girmiyorum bile...

Dün önemli bir haber düştü ajanslara... Gerçekten önemli...

Çin ile İran arasında önemli bir anlaşma imzalandı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Vang Yi ve Muhammed Cevad Zarif'e göre anlaşma ile "25 yıl sürecek bir stratejik ortaklık" kuruldu.

Çin, ABD'nin uyguladığı yaptırımları by-pass ederek İran'dan petrol satın alacak ve karşılığında İran'a yatırım yapacak. Bu anlaşma, Çin'in "Kuşak ve Yol" adıyla bilinen devasa altyapı projesinin bir parçası. NET! Doğu Akdeniz de Suriye de Ortadoğu da Kafkasya da hepsi elbette çok önemli konular. Ancak asıl savaş birkaç gündür yazdığım gibi ŞİRKETLER arasında!

Geride bıraktığımız 100 yılda DEVLETLER kapışıyordu!

Şimdi ise TEKNOLOJİ...

Huawei, Dassault, PPF şirketleri arasındaki temasın nasıl operasyonla sonuçlandığını aktardım...

Milyar dolara hükmeden patronlar ölüyordu "helikopter düştü can verdi" diye haber yapılıyor ve geçiliyordu! Oysa gerçek bambaşkaydı! Olivier Dassault da Petr Kellner de TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ nedeniyle tasfiye ediliyordu!

Ya da bizim öldürülen mühendislerimiz... Bir önceki 100 yılın değerlendirme biçimleri artık geçersiz...

Şu listeye bir bakın!

Microsoft-Oracle- SAP AGNortonLifeLock- VMware- CA Technologies- Adobe Systems- Intuit- Fiserv- Amedeus IT Group... YAZILIM denilince akla gelen büyükler bunlar...

Tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketleri...

Bir de son günlerde yazdığım GİBİ işin BULUT tarafı var... Burada kimler önde?

Snowflake, Stripe, Ui-Path, Hashi Corp, DataBricks, Confluent, Procore, Rubrik, Toast gibi markalar...

Daha geniş bakıldığında ortaya ne çıkmakta? Dijital çağ bize neyi göstermekte? APPLE, MICROSOFT, AMAZON, ALİBABA, TENCENT, SAMSUNG, NVIDIA, TSMC, FACEBOOK, GOOGLE, YOUTUBE... Çağ değiştiren bunlar... Devletleri peşinden sürükleyenler de...

Belki dün "KOMÜNİSTFAŞİST" diye bir mücadele vardı. Belki dün "sağcı solcu" diye bir itiş kakış vardı! Belki dün "BATILI-DOĞULU" diye sürtüşme vardı. Belki dün inanç tabanlı bilek güreşi vardı. Ancak şimdi mücadelenin şiddeti de, yöntemi de, oyuncuları da bambaşka... Nerede yaşarsan yaşa seni içine alan koca bir İNTERNET dünyası var.

İNTERNET tarihteki bütün İDEOLOJİLERİN toplamından çok daha etkili. Ve karşı konulamaz... Herkesin alıp cebine koyduğu kullandığı sığındığı böyle bir "İZM" olmadı hiç! Artık savaşlar da BULUT SİSTEMİ için, dijital para için, yazılım için, işletim sistemi için olacaktı ve oluyordu!

Like-Retweet-Repost- Block-Unfollow-Hashtag-DMStory- Clicks- Organic Page Reach- Total Referral Visits to Website- Cost Per Click gibi yeni yepyeni tanımlar geldi girdi hayatımıza...

Yaklaşık 100 yıl önce İMPARATORLUĞUMUZ dağılıyordu kaçışıyorduk, zordaydık. Oradan bir CUMHURİYET kurduk.

Şimdi önümüzde bambaşka bir frekansta uzayan uzun bir yol var. Siyaset mekanizmaları yani iktidarı muhalefeti bir araya gelip GELECEĞE birlikte bakmanın yollarını bulmalı. Eski metotlarla yeni ufuklara açılmanın imkanı yok... Seçimlerde "Z KUŞAĞI"nı hatırlamak ve ciddiye almak yerine, geleceği bu eğilim üzerinden okumak gerekmekte... Başka da çıkış yok zaten. Özellikle muhalefete bakınca dünyayı yakalama adına attığı adım yok gibi...

Eleştiri var ama hepsi eski...

Ve can sıkıcı.. Eksik olan bu...

Tek bir TUŞLA her şeyin değişebileceği bir ÇAĞ'dayız...

Abarttığımı düşünenler olabilir ancak sadece GOOGLE bile NATO'dan da Napolyon'un ordularından da, Büyük İskender'den de, Sezar'dan da, Deli Petro'dan da daha güçlü!

Toplamından daha etkili...

Anlamamız gereken bu...

