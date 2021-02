ÖYLE zor dönemden geçiliyor ki çok kişi ne olup bittiğini anlamakta zorluk çekiyor. Şimdi gündem olan çok tartışılan konuları emin olun 10-15 yıl sonra bambaşka pencereden değerlendireceğiz. Böyledir.

Normaldir...

Bakın bu ülkede YABANCI SERVİSLER tarafından kullanılan kamyon kamyon adam vardı! Yine de var. İşin garibi çoğu farkında değil.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin gibi güçler kendi metotlarıyla gelirler...

Amaçları doğrultusunda YOL bulurlar! Kendileri için doğru olan da budur.

Hedef ülkeyi, kontrol etmek, yönetmek, istedikleri sonucu almak ama hiç görünmemek...

Zaten istihbarat radardaki ülkede sonuç alma kabiliyetidir... RUSYA istihbarat servisi, başarısıyla öyle ya da böyle ABD BAŞKANI TRUMP'ın yanına kadar ilerledi.

Çok kez kontrol etmeyi başardı. Kendi aleyhine adım atılmasının önünü kesti... Almanlar LENİN'i göndererek Rusya'da devrim yapmıştı. Katerina'yı RUS SARAYINA

GELİN VEREREK de İMPARATORLUĞU ele geçirmişlerdi... Bunlar hep istihbarat operasyonlarıydı...

Bizde ise darbelere giden yolları açarak, istihbaratı yanlış yöne iterek, ekonomik operasyonları sahneye sürerek sonuç aldılar.

Kitaplarda filmlerde televizyonlarda yok ancak 1971 darbesinden sonra 9 MARTÇILAR ve 12 MARTÇILAR diye ülke İKİYE BÖLÜNÜYORDU!

Bölünen perde gerisinde DEVLETTİ...

CUHMURBAŞKANLIĞIBAŞBAKANLIK-

MİTGENELKURMAY

DARBENİN

ARKASINDAKİ İKİ

GÜÇ TARAFINDAN

PAYLAŞILIYORDU. İkisi ABD'ye ikisi İngiltere'ye düşüyordu... Ordu NATO üyesi olduğundan dolayı ABD ile yürürken diğer ÜÇ MAKAM için çatışma hep oluyordu... Hatırlayın!

CUMHURİYET

TARİHİNDE KRİZ

YAŞANMADAN

CUMHURBAŞKANI

SEÇTİĞİMİZ BİR

DÖNEM VAR MI? Hayır yok! En son "SÖZDE DEĞİL ÖZDE" tartışması nedeniyle kriz yaşadık mı? Yaşadık! e-muhtıra geldi mi? Geldi. Peki daha öncelere bakın! Hepsinde KRİZ var. İnönü'den itibaren... Erdoğan ADAY olduğu zaman da "SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ" kampanyası oldu mu?

OLDU!

Kimseyi suçlamak istemem. Ancak gazeteci olarak partiler arasındaki mücadele bu olduğunu biliyorum!

Can alıcı örnekler vermek istemem!

Ancak Erdoğan öyle da böyle ilk kez bütün kurumları DEVLETİN ÇATISI ALTINDA topluyor. Elbette bütün kurumların bunda katkısı var. 15 Temmuz'la birlikte en önemli gelişme bence bu. MİT MÜSTEŞARLARININ darbeyi BAŞBAKANLARA haber vermediği dönemlerden geliyoruz.

Başbakanların aradığında telefonlara çıkmayan GENELKURMAY

Başkanlarını biliyoruz...

Finansal operasyonları bağlı olduğu birimlere haber vermeyen yetkili isimler biliyoruz... Hatırlamak istemediğimiz kötü örnek çok...

"KOALİSYON

İSTEMİYORUZ" diyen AK PARTİ bence bunu söylüyordu. DEVLETTEKİ BİRLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ

KASTEDİYORDU!

Kimse anlamak istemiyordu ancak bizim gibi sıradan insanların göremeyeceği İKİ BAŞLILIĞI bitirmek istiyordu. Bu DEVLET kararıydı belli ki! MHP burada hedef olsa da üzerine düşeni yapıyordu.

Aksaklık eksiklik hata yok muydu? Elbette vardı.

Olması da doğaldı. Böyle değişimler kitaplarda yazdığı gibi sorunsuz sancısız olmazdı...

ABD'ye dönüp "S-400'lerde bir noktaya kadar geri adım atarız.

Ancak siz YPG'ye desteğinizi kesin" diye çıkış yapılabiliyorsa bunun en önemli nedeni ANKARA'daki BİR'liktir...

Hükümet, MİT ya da ORDU ile TERS düştüğü an DIŞARISI düğmeye basardı.

GES yani Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı tüm ekibi ve teçhizatı ile birlikte MİT'e devredildi. Bu devir teslimden sonraki 8 ay içerisinde ŞEHİT SAYISI rekor düzeye ulaşıyordu. 80'e yakın şehidimiz oluyordu... Yani DIŞARISI İÇERİYE

İTİRAZ EDİYORDU.

Ancak biz AKTÖRLERİ O'cu BU'cu, ŞU'cu diye görüyorduk. Oysa mücadele büyüktü. Türkiye'yi ellerine geçiren güçler bırakmak istemiyordu.

Hem bizle hem kendi aralarında bizim için savaşıyorlardı... GES, MİT'e geçince nedense daha çok RUSLAR'la karşı karşıya geliyorduk...

Parlamenter sisteme itiraz etmiyorum. Ancak GELDİĞİ AN OLACAK

OLAN YİNE GÜÇLERİN

YANİ DEVLETİ DEVLET

YAPAN ÇARKIN

PARÇALANMASI YA

DA PAYLAŞILMASI

OLACAKTIR...

Her şeye itiraz etmektense "Daha iyiyi nasıl yakalarız" diye kafa patlatmak gerekir...

YABANCILAR BÖYLE

YAPIYOR ÇÜNKÜ...