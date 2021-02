Bilek güreşi

TÜRKİYE sıradan, küçük, iddiasız bir devlet değildir. En güçsüz zamanımızda olmadı bu. En iyi OYUN KURUCULAR bilir... Şu an içeride atılan adımların tamamına yakını eksik anlaşılmakta. En basitinden örnek verelim.

Reform deniyor, "OLMAZ" cevabı veriliyor anında. Daha içeriğini bilmeden, adımı görmeden biçilip atılmak isteniyor... Bunun gibi pek çok şey daha var. Peki neden?

Buna bakalım...

ABD-Sovyetler Birliği dengesinde belli ülkelerin görev ve rolleri vardı. Türkiye de "KOMÜNİZMLE MÜCADELE" edecekti.

Etti de. Tamamına yakını MÜSLÜMAN olan ülkeye KOMÜNİZM nasıl gelecekti soran yoktu. Şimdi Rusya yerine oyuncu ÇİN! ABD büyütse de önünü açsa da hatta TEKNOLOJİK CASUSLUK ABD eliyle olsa da ÇİN oyuncu! Net!

Trump gitti, Biden geldi.

Washington'da DİL değişti.

Biden ve ekibi sanayiden dış politikaya kadar her şeyin merkezine ÇİN'i koyacaklar. Demokrasiyi savunup(!) otoriter rejimlerle ve yolsuzluklarla uğraşacaklar.

Bu yeni savaşın da KOD'u!

İPUÇLARI zaten fazlasıyla var. Gören için! 5G, yapay zeka, kuantum, sentetik biyoloji ve VİRÜSLER bu savaşın merkezinde olacak.

Derin AMERİKA Çin'i ŞEYTANLAŞTIRMAK için çok daha ucuz ve etkili bir yol deneyecek. Kültür savaşı başlatacak. Romanlarhikayeler- filmler peş peşe gelecek. Mesela yakında bir UYGUR FİLMİ BEYAZ

PERDEDE olacak. UYGUR TÜRKLER'İ ÜZERİNDEN başlattıkları hamleler VİRÜS üzerinden de devam edecek.

Mesela 9 yıl önce ABD'de yapılan araştırmalarda Amerikalılar Çin'e pozitif bakıyordu. Bugün, aynı anketler, Amerikalılar'ın % 73'ünün Çin'den hoşlanmadığını ortaya koymakta. Yani evde MAYA tutmuş durumda...

Mücadelenin her türlüsü için içerisi hazır... CİNPİNG rejiminin yumuşaması için her adım atılacak... İNTERNET üzerinden hiç bilinmeyen bir hamle gelecek... Ayrıca Biden'la birlikte askeri KIRMIZI ÇİZGİ ilan edilecek! Önceki gün de Çin ile Japonya arasında gerilim yaşanan SENKAKU ADALARI odak olacak!

TAYVAN da hesabın içinde yer alacak...

3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik sınırsız destek sözü verdi. Yani mücadelenin rengini ve yerini gösterdi!

Pandemi de bitmediği için, yeni virüsler sırada olduğu için, yeni sistem oturmadığı için Türkiye gibi ülkeler de kendi güçleriyle yolunu bulmak istemekte... İç siyaset de bu çizgide gitmekte.

Ankara, ABD'den bunca yıldır yediği gollerden sonra "Dünya yeniden kurulur Türkiye orada yerini alır" diyor. Bu ABD-AB'ye uzak durma, DOĞU'ya göz kırpmadır. AKDENİZ'de de Libya'da da Suriye'de de Kafkasya'da da bunu gördük...

Şu an BATI ile bilek güreşi yapan tek isim Başkan ERDOĞAN. Kavga değil bilek güreşi... CHP- İYİ PARTİ- SAADETGELECEK-

DEVA-HDP ise bu eksenin tam karşısındadır.

Türkiye'yi bilek güreşi yapan bir ülke değil BATI ile birlikte hareket eden ülke olarak görmek istemekteler. İçerideki kavganın, mücadelenin konuşulmayan tarafı bu... Yoksa AK PARTİ içinden çıkan ve yollarını ayıran isimlerin başka bir motivasyonu yok. Milliyetçi olmasına rağmen BAHÇELİ ile yan yana gelemeyen Meral Hanım'ın da... CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu oyunu en başta gören ve önce partisini sonra birlikte hareket ettiği ortaklarını değiştiren isim.

Amaç Türkiye'nin rotasını belirlemek. Bu gidişatı değiştirmek... Muhalefet asla ve kat'a söylemese de Biden çizgisinde yer tutacaktır...

İktidar ise pazarlıklar sonucu belki buraya gelecektir.

Aradaki fark bu! ABD, ÇİN İLE UĞRAŞTIĞI İÇİN TÜRKİYE'DE YENİ CEPHE AÇMAMAK, SORUNU İÇERİDEN ÇÖZMEK

NİYETİNDEDİR. Bunu bilen Ankara ise oyunu zorlaştırmakta ve "BEN DE OYUNCUYUM.

İSTEKLERİM VAR" demektedir...

İşte bu kavga UYGUR TÜRKLERİ'ni de SENKAKU ADALARI'nı da mutasyonlu virüsleri de kapsamaktadır...

Sadece içeriye bakmakla sahnenin tamamını asla göremezsiniz... 2021'de Çin ve Rusya üzerinden bütün oyunları okuyacağız.

Bakalım...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın