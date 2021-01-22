Trump'ın "SIR MEKTUP" bırakıp gitmesi, Biden'ın enerjik bir biçimde Beyaz Saray'a gelmesi ve önceki dönemin izlerini hızla silmeye başlaması, Kamala Harris ve giyimi, yemin törenine katılan kadınlar, eski başkanlar, verilen mesajlar, Türkiye'nin içten içe gündem olması, patlamalar ve yerin altından hareket eden güçlerin belirmesi... Herkes biliyor ki ABD BAŞKANI sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir konu değildir... Bu nedenle birbirinden uzak gibi duran ancak zincirin halkaları olan konuları tek tek ele alalım...

Katolik olan Joe Biden seçimde Donald Trump'ı geride bıraktığı anlaşılınca aynı saatlerde harita üzerinde çok ilgisiz gibi duran bir noktada TERÖR baş gösteriyordu... DEAŞ daha önce hiç gitmediği bir merkezde ortaya çıkıyordu. DEAŞ tabela tabii... Eli silahlı teröristler VİYANA'yı kana buluyordu. Biden'ın kesinleştiği saatlerde VİYANA yani TARİHİ OLARAK KATOLİK dünyasının, HABSBURGLAR'ın vatanı saldırı ile sarsılıyordu...

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir sinagogun yakınında silahlar konuşuyordu. Saldırganlardan biri polis tarafından öldürüldü. 4 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 15 kişi de yaralanıyordu. Viyana'da yaşayan iki Türk genci de kahramanlıkları ile gazetelere manşet olmuştu. Ancak VİYANA'nın seçilmesi asla ve kat'a tesadüf değildi... Önceki gün de Biden bu kez YEMİN TÖRENİ için sahne aldı... Eski başkanların alkışları arasında gelip yeminini etti. Yardımcısı da... CUMHURİYETÇİ BUSH da yakınlığını gizlemeyenlerdendi... Aynı saatlerde bu kez saldırı MADRİD'deydi! Yine KATOLİK bir merkezde yani...

Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'ndeki bir apartman patlamayla harabeye döndü. Patlamanın nedeni olarak doğalgaz kaçağı öne sürülmekteydi. Ancak garip bir tesadüf olsa gerek bina LA PALOMA KİLİSE'sine aitti. Din adamları burayı toplantı mekanı ve lojmanı olarak kullanıyordu. Olayda 4 can kaybı yaşandı. Patlamanın nedeni "Doğalgaz"dı ancak her yer boşaltılıyordu. Güvenlik koridoru şehri kapsıyordu! Lorenzo Alvarez Capra ve Dimas Rodriguez'in yaptığı KİLİSE de KATOLİK inancından insanlar için özel bir yapıydı... Ölenlerden biri de KATOLİK rahipti...

Yukarıda belirttiğim gibi Biden hızlı girdi. Kararnameleri peş peşe imzaladı. Yeni odasından detayları da paylaştı... İşte Başkan Joe Biden'ın odasında göze batan en önemli detay aile fotoğraflarıydı. Genç yaşta kaybettiği oğlunun fotoğrafını yanı başından eksik etmiyordu. Ancak AİLE dışında öne çıkan diğer çerçevede ise PAPA İLE OLAN FOTOĞRAF öndeydi! Yine bildiğiniz gibi Biden, suikastla öldürülen Kennedy'den sonraki ikinci KATOLİK Başkan'dı... ABD seçimlerini ya da olayları değerlendirirken TARİHSEL BİR SÜZGEÇ kullanmak zorundaydık... Aksi halde her analiz eksik olurdu...

Patlamalardan devam edelim...

Başka bir coğrafyaya geçelim... Trump'la önemli ölçüde ara verilen TERÖR dalgası şimdi yine kendini gösterir oldu! Türkiye'nin özel ilgi g��sterdiği ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gittiği IRAK bir anda kendini terörle hatırlatır oldu. Bağdat'ın en kalabalık yerlerinden olan Tayaran Meydanı'nda intihar bombacısı, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. 23 kişi öldü, yüzlerce insan yaralandı... Türkiye, IRAK üzerinden PKK'ya bir HAMLE yapmanın yollarını ararken bu saldırının geliyor olması basit bir TERÖR EYLEMİ olarak görülemezdi... Hepsi zincirin halkalarıydı...

Bir de İran'a geçelim...

İran içinde çok uzun zamandır VATİKAN'la yürüyen çok etkili bir AĞ vardır. Yüzyıllardır yaşayan canlı bir kanaldır bu! Yahudi kripto bir AĞ olduğu gibi bunlar da çok etkilidir... Ve şimdi Biden geldiği için VATİKAN üzerinden o hat canlanmış gibi... Çünkü isimler üzerinden bakınca bile memnuniyet ortada...

Devam...

4 yıl kaldıktan sonra Beyaz Saray'daki devri biten Trump'ın yine eski bir gelenek gereği yeni Başkan Biden'a mektup yazdığı ileri sürüldü. Herkes "O MEKTUPTA NE YAZIYOR?" diye merak ederken bunun bir şaşırtmaca olabileceği ihtimali belirdi... Beyaz Saray'ı çok iyi bilenlerin fısıltılarla konuştuğuna göre mektup olayı doğruydu! Ancak mektubu Trump değil Mike PENCE bırakıyordu... Pence kendisi gibi ikinci isim olan Kamala Harris'e 4 önemli mesaj iletiyordu... Trump'ın oyununu bozan PENCE Biden'ın sağ koluna ne diyordu? Önümüzdeki 4 yılı şekillendirecek olan o mektuptaydı...

Mektup ve Kamala Harris noktasına gelmişken yine çok öne çıkan bir fotoğraftan söz edelim...

"MOR" insanların tarih boyunca nasıl elde edileceğini bilmediği ve bu nedenle de kullanamadığı bir renkti... Fenikeliler'in deniz kabuğundan elde ettikleri söylenirdi... AZ BULUNMASI nedeniyle MOR her zaman imparatorların, imparatoriçelerin rengi oldu... Roma'da da böyleydi! Önceki günkü törenlere bakınca en çok öne çıkan ismin KAMALA HARRIS olduğunu gördüm. Ve baştan aşağı MOR'du! Gücü ve birleştiriciliği temsil ediyordu... Tarihi mesaj da renginde gizliydi!

Yani ne Biden'ın odasındaki fotoğraf ne Madrid saldırısı ne Irak'ın terörle tekrar tanışması ne de MOR tesadüftü. Olamazdı da... Bütün bunların içinde ve dışında Türkiye BEYAZ SARAY'da olacaktı. Irak ve İran'la ilgilenmelerinin anlaşılması bile PAZARLIKLARIN olacağının işaretiydi... Özellikle HUKUK reformları açıkladıktan, Ankara'nın tutumu netleştikten sonra bu görülecektir... Ancak Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a kadar tartışmalı isimler pazarlık konusu yapılacaktır. Washington bunu isteyecektir... Bakalım zaman nasıl ilerleyecek...