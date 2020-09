Finansal operasyon

OKUYUCU merak ediyor ve soruyor. Partileri, liderleri, siyasi kadroları, amaçları, hareket tarzları, hedefleri… Doğaldır.

Cevap bizdeyse bu cevabı da vermek borcumuzdur.

Ama iklim o kadar hassas ki kim hakkında kalem oynatsanız alınacak ve kırılacak.

Buna rağmen KİŞİLERDEN uzak bir yol izlemeye gayret ediyoruz… AK PARTİ'nin 2002'de iktidara geldiği yıldan bugüne kadar uzanın. Düşünün bakalım, 1 ay yani 30 gün hiçbir şey olmadan geçirdiğimiz bir periyot var mı? Dinlemeler, tapeler, suikastlar, bombalar, baskınlar, siyasi operasyonlar, bölünmeler, kamplaşmalar, yol ve şerit değiştirmeler, dağılan ittifaklar, kurulan yeni ittifaklar… Danıştay suikastından 17-25 Aralık'a, Atatürk Havalimanı baskınından Reina saldırısına, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar koca bir yol kat edildi. Türkiye büyük sancılar yaşadı. Ancak yolundan dönmedi.

İlerledi. Amacını belli ederek yürüdü, yürümeyi bildi.

Genel olarak ABD-AVRUPA BİRLİĞİ-İNGİLTERE gibi üç eksenin eli TÜRKİYE'nin içindeydi. Bu çok uzun zamandır böyleydi. Cumhuriyet öncesinde de durum farklı değildi. ÜÇ BÜYÜK OLUŞUM Türkiye ve Orta Doğu üzerinden petrole gaza ve dolayısıyla REZERV paraya gitmek istiyordu. Ancak Türkiye içinde de bu ÜÇ BÜYÜK güçle yakın ilişki odakları vardı. Son derece doğaldı. Kimi ABD kimi AVRUPA kimi de İngiltere ile gitmek ve dünya üzerinde daha güçlü PAY almak niyetindeydi.

Dolayısıyla TÜRKİYE bu ÜÇLÜ'nün dünya üzerindeki savaşının merkezi durumuna geliyordu. Bundan da kaçış yoktu. Darbeler, ekonomik operasyonlar cuntalar zaten bu nedenle alınyazısı gibi olmuştu.

Her güç kendi ekseninde giden bir TÜRKİYE hayal etmekte ve bunun için İÇERİDE de ÇALIŞMAKTAYDI…

Yıllar içinde pek çok siyasetçinin bunu bilmeden SİYASET yaptığını da gördüm. Gençlik yıllarımda bile gülerdim! Ama gerçekten bilmeden giden çoktu. Bilenler de yok değildi. ASKERDE de durum farklı değildi… MADANOĞLU İNGİLİZLERLE yan yanaydı. Belki Kenan Evren 12 Eylül'de AMERİKALILAR'ı görmedi duymadı bilmedi ama Şahinkaya'nın bilmediğini düşünmüyorum… 1960 ve 1971'de çok kişi bilmese de Satvet Lütfi Tozan (EFSANE İSİM OLARAK BİLİNİR) darbelerin içindeydi… James Bond'tu!

Kurguyu yapan oydu! Satvet Lütfi, PRENS SABAHATTİN'in en yakın dostu akıl hocası ve dünyaya açılan kapısıydı! Yani KAVGA yeni değildi. OSMANLI'dan beri böyleydi. Türkiye bu coğrafyada olacağı için de bu hiç bitmeyecekti… Güncele gelelim… İlgili ilgisiz pek çok kişi KASIM'daki ABD seçimlerini bekliyor! Neden bilmiyorum ama bekliyor! Komik… Amerika Birleşik Devletleri gibi BÜYÜK GÜÇLERDE HALK OY VERİR, DEVLET SAYAR!

Yani Biden ya da Trump'ın pek bir önemi yok. Asıl mesele asıl soru şu: DERİN AMERİKA ne yapmak istiyor?

Bizde pek ilgilenen yok ama FinCEN belgeleri ismiyle bir operasyon yapıldı! FinCEN nedir?

ABD'deki Mali Suçları Araştırma Ağı'nın kısaltması… Daha önce de benzerlerini gördüğümüz atak bu! Ekonomik görünümlü siyasi saldırı! Kabaca sızdırılan belgelere bakıldığında RUS OLİGARKLARIN FİNANSAL HAREKETLERİ GÖRÜLMEKTE. ABD'nin SAKINCALI bulduğu bütün işler İNGİLİZ BANKALAR üzerinden yapılmış, HSBC de Barclay de Standart Chartered de işin içinde… Rıza Sarraf'tan Abramoviç'e, ondan da Putin'in sırdaşı Arkady Rotenberg'e kadar uzanan bir hat ortaya konuldu… 2000-2017 arasındaki 2 trilyon doların trafiği meydana çıkartıldı.

Hatırlayanlar olacaktır. Daha önce PARADISE-PANAMA-İSVİÇRE-LÜKSEMBURG BELGELERİ adıyla bir ya da iki kuruluşa ait olan belgeler sızdırılmıştı.

Bu farklıydı. Burada KÜRESEL OPERASYON YAPANLAR

SOBELENİYORDU… Daha önce sızdırılan belgelerde Offshore hesap danışmanı Appleby, hukuki danışmanlık şirketi Mossack Fonseca gibi tabelalar vardı. Şimdi OLİGARKLAR ve İNGİLİZ BANKALAR hedefti. Genel itibariyle ROTHSCHILD AİLESİ hedefti… Peki ne oluyordu?

Daha önce kavganın ana nedenini aktarmıştım… Amerika Birleşik Devletleri içinde büyük mücadele vardı. MAİN STREET ile WALL STREET savaş içindeydi. Amerika'yı AMERİKA yapan aileler WALL STREET'in 100 trilyon DOLARI çaldığını düşünmekteler. Bu nedenle kıskaç orada her yerde hissedilmekte.

HSBC ana hedefti! Ve bu 100 trilyon dolarlık operasyonda bilerek ya da bilmeyerek rol alan devlet adamları da…Walton Ailesi, Koch Ailesi, Mars Ailesi, MacMillan Ailesi, DuPont Ailesi ve Duncan Ailesi, Wall Street'ten 100 trilyon doları ödemesini istedi. HSBC parayı vermedi, cevap verdi:

ÇİN'İN YANINDAYIZ! Yani KAVGA ve SAVAŞ PARANIN EFENDİLERİ arasındaydı… Ve hiçbir ülke bunun dışında kalamazdı… Trump mı Biden mı?

Bakın burada pek bunları yazan çizen yok ama ikisi arasında bir fark bulunmuyor! PATRON KOCH AİLESİ ÇÜNKÜ!

Trump seçilmeden Beyaz Saray'a gelmeden önce KOCH ailesi, "Trump'ı mı Hillary'yi mi" destekliyorsunuz sorusuna şu cevabı vermişti. "Biri kalp krizi diğeri kanser. Kalp kriziyle mücadele etmek için yollarımız var..." Trump'a sınırsız destek olan FACEBOOK ile kurdukları veri bankasıyla BEYAZ SARAY'ın yolunu açan güç ve akıl bunu söylüyordu… Biden'ın sağ kolu da KOCH ailesinin elemanı Trump'ın da… Fark yok. Bakmamız gereken bu adamlar bölgede ne hesap içinde!

DERİN AMERİKAYI meydana getiren AİLELER, İngiltere merkezli ailelerle savaşmakta.

İpek Yolu'nu kaptırmamak için.

AKDENİZ'de bu işin düğüm yeri.

İngiliz oligarşi Çin'i önüne katıp 65 ülke üzerinden yeni dünya inşa edip ABD'yi bitirecek. Bunu gören DERİN AMERİKA da karşılık vermek için AKDENİZ'de… Koch'ların başını çektiği DERİN AMERİKA önce NATO'yu sonra ORTA DOĞU'yu ardından AKDENİZ'i dizayn edip hem parayı hem enerjiyi hem de imparatorluklarını korumak derdinde… KONU BU! SAVAŞ BU! Yani Yunanistan da Mısır da Rum Kesimi de figüran bile değil… MAİN STREET istediğini yani PARAYI geri alamazsa SAVAŞ kaçınılmaz! Sadece doğrudan kendileri girmeyecektir! Ama hazırlıkların bu yönde olduğunu görmek için kurdukları ittifaklara bakmak yeterli diye düşünüyorum.

Son FinCEN operasyonu da "SİZİN YAPTIĞINIZ HER ŞEYİ BİLİYORUZ" açıklamasından öte bir şey değildi.

Covid-19'u, NATO ME'yi, FinCEN'i ve sıradaki olayları asla ve kat'a birbirinden ayrı görmeyin!

Dileyelim ki masada işler çözülsün.

İçerideki siyasi hareketlere de böyle bakın! Kimse canı sıkıldı diye parti kurmaz. DÖVİZ'deki hareketleri de bunun dışında okuyamazsınız… Savaş büyük çok büyük…

