Gölgelerin kralı

AKDENİZ'İN artık en önemli düğümün çözüleceği yer olduğunu anladık. Geçen zaman bize bunu öğretti. Kimileri anlamak istemese de durum bu... Sadece Türkiye'de değil bölgede son 10 yılda yaşananlara bir göz atın.

Arap Baharı'ndan Suriye'ye Irak'a kadar uzanın.

ARAMCO'ya DRONE ile yapılan saldırılardan KAŞIKÇI suikastına kadar gelin. Covid- 19'la sarsılan devletlerden ekonominin durmasına kadar ilerleyin. Hepsi büyük bir planın parçaları ve hepsi bir kurgu... Ve yeni sistem kurulmadığı için dalgalanma daha devam edecek. Umarım savaşla sonuçlanmaz ama o da ihtimaller arasında üst sırada durmakta...

Savaşın yeni adresi AKDENİZ. SIR da değil.

Kimilerine göre YENİ DÜNYA DÜZENİ için gerekli olan 7 olgu tamamlandı.

Bundan dolayıdır ki FİNAL AKDENİZ'de olacak...

ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, gibi dünyanın tepesindeki 20 petrol şirketi AKDENİZ'de kendileri için yaşam alanı arıyor. Ancak sahne önünde görülen Yunanistan, nasıl asıl oyuncu değilse öne çıkan şirketlerin de arkasında duran kendi yüzünü göstermeyen GÖLGELERİN KRALI var.

Her şirket, AKDENİZ'de alan arayışındayken Fransız Devlet Başkanı Macron'un bile 1 AĞUSTOS'ta detaylı olarak öğrendiği bir DEV var.

Öğrenirken şaşırdığı bu şirketin ismi de VİTOL GROUP...

Doğu Akdeniz'de BÜYÜK olmak isteyen Macron aldığı bilgilerden sonra resmen sendeledi...

Kabaca durum şu...

Yeryüzünün daha doğrusu yeraltındaki bütün petrol ve gaz yataklarının sahibi VİTOL'dür...

Görünmeyen arkadaki güç VİTOL'dür. Hangi petrolün nereden nereye gideceğine karar veren VİTOL'dür.

Bu güç için AKDENİZ de çok ama çok önemli... Akla ilk gelen soru şu! Peki bu şirketin sahipleri kim? Gücü nereden alıyorlar? İnanın çok az kişi buna doğru cevap verebilir. Sahne önündeki bütün isimler kurgunun bir parçası. Asıl sahiplerini bilen pek yok. GİZEM kelimesi bu şirket için meydana getirilmiş sanki... DÜNYANIN TEK BAĞIMSIZ ŞİRKETİ olarak bilinmekte...

Sahibi derin Amerika'nın arkasındaki güçler olarak lanse edilse de, şirketin eski CEO'su Ian Taylor, "Amerikan derin Devleti, İngiliz derin Devleti veya yeryüzündeki tüm derin devletlerin Vitol Group'tan emir alır" dediği varsayılır. Bu cümleyi kuracak kaç kişi var yeryüzünde bilemiyorum. Ian Taylor'ın bu sözü söylediğine dair bir kanıt olmamakla birlikte, "Dünyanın tek bağımsız şirketi" sözü aslında en büyük kanıt. İngiliz iş adamı ve Vitol Group CEO'su Russell Hardy bugün İngiltere'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güçlü.

Bugün Russell Hardy, Putin'e, "Doğalgaz satmayacaksın", Aramco için Prens Selman'a, "Petrol üretimini durduracaksın veya yüzde 100 arttıracaksın" demesi yeterlidir. Evet gerçekten durum böyledir.

İnanılması güç gibi gelse de tablo budur! Bu Russell Hardy'nin güçlü olmasından çok şirketin dünyadaki en büyük oyuncu olmasından kaynaklanıyor. Aramco, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet dünyanın en değerli 5 şirketi. Bu şirketlerin toplam değerinden daha değerli, toplam gücünden çok daha güçlü tek bir şirket var. O da Vitol Group.

Dünyanın en zengin aileleri eğer dünyayı yönetiyorsa, Vitol Group da onları yönetiyor. Şirketin CEO'su hariç her şey gizli.

Açıklanan veya iddia edilen tüm patronları gerçek değil. Merkezi Cenevre ve Rotterdam'da.

Bu da gerçek değil. Şirketin çalışan sayısı 1500 civarında. Maalesef bu da doğru değil. Şirkete çalışan istihbarat ajanlarının sayısı 2 bin civarındadır. O nedenle Vitol Group, Akdeniz'de. Bizi de ilgilendiren taraf bu.

Şimdi nasıl bir Akdeniz olacak göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne, Katar'dan Güney Kore'ye kadar herkes AKDENİZ'de. Herkes gücünü getirip yığıyor. Can alıcı soru da şu!

Bölgede bir savaş isteniyor mu?

Görüldüğü kadarıyla Vitol Group istiyor. Çünkü savaş olmadan çözüm olmaz. Vitol Group'a göre 2 trilyon dolar civarında doğalgaz ve petrol rezervi olan bir denizden barış çıkmaz. Keşke savaş olmasa.

Keşke Akdeniz'deki 20 trilyon Dolarlık zenginlik kanuni hakkı olan ülkelere verilse. Ne yazık ki olmayacak. Hiç olmadı yine olmayacak... Kendi içinde evrim geçirse de 300 yıllık sistem değişecek. Dünyanın GEBE olduğu şey de bu. Bunu anlamadan tek adım bile atılamaz. Yol alınamaz.

Vitol Group 300 yıl önce yoktu. Ancak bugünkü Vitol Group'un 300 yıl önce temel taşları atıldı. Hiçbir devletin bağımsız olması istenmiyor.

Hiçbir liderin bağımsız olması kabul görmüyor. O nedenle Akdeniz'de gerilim daha da artacak. Bu büyük gaz sıkışması sonucunda bir sarsıntı olacak.

Taylor, 2018'de Financial Times'a verdiği demeçte, "Her ülkenin petrol alıp satması gerekiyor. Sayıları biliyorsunuz:

Dünyada bir milyar insan hala elektrik kullanmıyor; 3 milyar hala sobada ve odun kömüründe yemek pişiriyor.

Açıkça gidilmesi gereken muazzam bir yol var" dedi.

Vitol Group Haziran 2017'de Petrol Ofisi'nin tamamını 1 milyar 368 milyon Euro'ya satın alarak hafızalarımıza kazındı. Şirketin efsane ismi Ian Taylor "Petrolsüz dönem hayal. Hiç olmayacak" diyen bir isimdi...

ExxonMobil'den Chevron'a Singapur'dan Houston'a Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya uzanan her yerde olan bir DEV...

Ve bu DEV AKDENİZ'de savaş istiyor...

Yeni bir sistemin bir an önce gelmesi için YIKICI bir AKDENİZ savaşı masada...

Bunu bilip ona göre adım atmakta büyük fayda var.

Petrolün her damlasında imzası olan ve sahibinin kimler olduğu bilinmeyen bir DEV'in adımları dikkatle izlenmeli... Almanya'dan Fransa'ya Papa'dan Miçotakis'e kadar herkes AKDENİZ'e uzanıp bizi rahatsız etmişken olan bitene biraz farklı gözle bakmakta fayda var... Aklın ve diplomasinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir noktadayız... Piyonlara dikkat ederek yavaş yavaş hızlı gitmeliyiz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın