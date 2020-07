Oyunbozan

ASLINDA tüm olanlar çıplak gözle görülebilecek kadar net.

Sadece parçaları yan yana getirmek gerekiyor. Öyle içinden çıkılamaz boyutta karmaşık da değil...

AKDENİZ ile ilgili kaç yazı kaleme aldığımı hatırlamıyorum bile. Ama DÜNYANIN MERKEZİ olduğunu çok sık tekrarladım. Belki ERKEN yazdığım için zaman gerekiyordu.

Şimdi o evre geldi. LİBYA, AFRİKA ve AKDENİZ'in kilidi! Bu nedenle AKDENİZ ve AFRİKA için başlayan mücadelenin sıçrama taşı LİBYA! Tansiyon da mücadele de büyüyecek...

Türkiye COVİD- 19'la en başarılı şekilde mücadele eden ülkelerin başında. İtalya, İspanya, Fransa resmen serildi.

Ama AVRUPA'nın patronu ALMANYA, BİRLİK İÇİNDE dolaşımı serbest bırakırken TÜRKİYE'ye AMBARGO başlattı. Türk yetkililer gitti, görüştü.

Telefon diplomasisi başladı. Sonuç çıkmadı. Çıkacak gibi de değil.

ALMANYA vatandaşlarının TURİST olarak gelmesine izin vermiyor. Uçak krizinden sonra PUTİN'in yaptığının benzerini yapmakta...

Fransız savaş gemisi gelip Türk kargo gemisini taciz etti.

Ne istiyordu? Amacı neydi?

İhracatta ALMANYA perde gerisinden özellikle küçük üye ülkeleri sıkıştırarak TÜRKİYE'nin ticaretine engel olmak için adımlar atıyor, hatta sıklaştırıyor. Neden?

Hepsinin nedeni LİBYA-AKDENİZ- AFRİKA...

Açalım...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Misrata Hava Üssü'nde BBC'ye konuştu. Şunları söyledi: Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'i desteklemesi müttefikliğe uymuyor. Biz Fransız gemisini taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı. Libya ile 500 yıllık ortak geçmişimiz var. Zor günlerde onların yanında olacağız...

Açık ve net olarak dünyaya "Biz LİBYA'dayız. Kimse çıkaramaz.

Buraları kimseye bırakacak değiliz" dedi.

Devam...

Berlin'in en güvendiği düşünce kuruluşu Alman Dış Politika Topluluğu (DGAP), Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir Berlin hayali kuruyor. Elbette her başkent bu hayalle yaşıyor.

O nedenle her yerde etkin olan bir Almanya için planlarını Berlin yönetimine sunuyor.

Washington'dan kopmayı başaran Berlin ne yapmalı? Cevapları aranan soru bu!

Öncelikli olarak güvenlik politikası olmalı. Bunun yanında dünya ekonomisinde aynı bugünkü gibi etkinliği olmalı. Enerji politikasında da adı ön sıralarda olan bir Almanya şart... Yani "Paran olacak, askerin olacak ve enerji bölgelerinde bayrak dalgalandıracaksın" diyor. Doğru mu? Doğru!

Ekonomik olarak Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olduğu anda gücü çok daha fazla artar. Ancak güvenlik politikasında sıkıntılar yaşar.

Kendi ordusu ve askeri eğitimi tamamen ABD'ye bağlı olan Almanya bunu çözmek zorunda.

ALMAN FEDERAL MECLİSİ ülkesinin asker sayısını 177 bin olarak açıklıyor. Ancak gerçekte sadece 49 bin Alman askeri var.

100 bine yakın Amerikan askeri Almanya sınırlarında bulunuyor.

Alman Askeri İstihbarat Servisi MAD, Pentagon'dan emir alıyor.

Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, göreve geleceğini Pentagon'dan öğrendi. Şimdi Almanya bağımsızlık istiyorsa, güvenlikten başlamalı. Berlin'e sunulan raporlarda bunlar var...

Detaylarıyla...

Enerji politikası da çok ama çok önemli. Dev sanayisi olan Almanya için enerji vazgeçilmez önemde. SIR değil. Akdeniz de yeni dünya enerji merkezi. Almanya, Akdeniz'de var olmak zorunda.

Libya onlar için çok ama çok stratejik bir nokta. Türkiye'nin hızlı adımları, Almanya'nın enerji politikalarının da çöküşü oldu. İŞTE ŞİMDİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN NEDENİ DE TAM BURASI!

Alman Dış Politika Topluluğu (DGAP), son çalışmasında, "Türkiye, İskenderun Körfezi'ne sıkıştırılmalı. Akdeniz'de var olmak istiyorsak, en önemli yol bu. Çünkü Türkiye, Akdeniz'e olan sınır hattı ile önemli bir güç. Libya ile yapılan anlaşmalar ve Türkiye'nin bölgedeki etkinliği, tüm hesapları değiştirdi.

Biz Fransa'yı bölgeden çıkartmak isterken, Türkiye bunu başardı" denildi.

Peki Türkiye'de kaç kişi olaylara bu pencereden bakıyor. Bu mücadeleyi izliyor? Bilemiyorum!

Şimdi Almanya yeni bir adım atmak zorunda. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak için mutlaka bir hamle yapacaklardır.

Almanya, Fransa ile Libya konusunda bir anlaşma yapmıştı.

Ancak Fransa, geçen yıl Hafter'e gizli bir planı imzalattı. Bu da Almanya-Fransa ortaklığını Libya'da bitirdi. Kendi içlerinde bile rekabet! Oyun içinde oyun yani...

Tekrar bir masada buluşabilirler mi? Tek şansları bu gibi görünüyor.

Ancak Almanya da Fransa da Libya için Washington'la pazarlık yapmak zorunda. Çünkü ne kadar büyük sorunla uğraşırsa uğraşsın, Amerika Birleşik Devletleri hala çok ama çok önemli bir süper güç.

Rusya, Çin, Almanya ve Fransa bir araya gelse dahi Washington'ın karşısına süper güç olarak çıkamaz. Avrupa Birliği çıkamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile ayrıştığı noktalar olsa da Libya konusunda Washington çok net. Kim kazanırsa onunla ortaklık yapacak. En azından Washington'da bugünkü karar bu yönde. Hafter ne Fransa ne de Almanya'ya bağlıydı. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri için kurgulanan bir planın parçasıydı.

Ancak o bu gücü kendi gücü sandı.

Bugün için Hafter artık yok. Nerede olduğunu da bilen yok. Amerika Birleşik Devletleri, sadece Libya için değil Afrika'da büyük bir plan için hazırlanıyor.

Almanya, Afrika kıtasında önemli bir güçtü. Bu da ABD ile ortaklığını büyütecek bir kozdu.

Ancak Türkiye, Almanya'nın Afrika'daki etkisini budadı. Birçok Alman vakıf, Türkiye'nin Afrika planları doğrultusunda kıtadan gönderildi. ABD askerleriyle, Almanya ise vakıflarıyla ülkelerde etki meydana getirir. Alan açar ve kontrol eder. Alman vakıflarının olduğu her yerde ALMANYA güçlüdür. Amerika Birleşik Devletleri özellikle son 10 yıldır ALMAN VAKIFLARINI YAKINDAN TAKİP

ETMEKTE... Almanya'yı dışarıda zorlayan tek güç ABD istihbaratı.

Berlin'in önünü kesen onlardı...

Almanya, Hafter'in Libya'ya hakim olmasıyla birlikte 21 vakıf Trablus ve çevresinde olacaktı.

Vakıflar, Libya'nın eğitim sistemini yönetecekti. Başarılı olamadılar.

Şimdi Almanya yeni bir plana geçmek zorunda... GOOGLE'a girin, HAFTER ve ALMANYA yazın! Bakın neler göreceksiniz neler. Almanya'nın gücü ve hedefleri ortada. Libya zaten ABD ve ÇİN için AFRİKA'nın giriş kapısı. Kimseye bırakmak istemezler. Kapının bir tarafı AFRİKA'ya diğer tarafı ise AKDENİZ'e açılmakta... Bu denklemde öne çıkan ve Libya'ya damga vuran Türkiye'nin ne kadar önemli bir adım attığı sanırım şimdi daha iyi anlaşılacaktır.

NATO içindeki ülkeler bile AFRİKA savaşının içinde ve karşı karşıya. ABD ve Çin arasındaki rekabet zaten ortada. İngiltere Türkiye'ye destek olarak varlığını sürdürmek isterken ANKARA, AVRUPA BİRLİĞİ ile sahada göğüs göğüse mücadele etmekte....

ABD izliyor, Çin ise zorluyor...

Bir de DERİN BAĞLARI DÜŞÜNEREK RUSYA-ALMANYA yakınlaşmasını unutmayın. Ki LİBYA'da da bu var.

Saflar netleşecek ve AKDENİZ ısınacak. DAHA DA...

