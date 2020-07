İkinci dalga

CORONAVİRÜS sonrası işlerin değiştiğini görmeye başladık. Bunun farklı noktalarda, değişik işaretleri mevcut. Saflar netleşecek. Mücadelenin de ritmi artacak... Haliyle pek çok ALT-ÜST oluş göreceğiz...

Şimdi DERİNLERDEN birkaç NOT iletelim ki tablo daha rahat anlaşabilsin...

Klavyenin başına geçtiğimde en son okuduğum haber FRANSA ile ilgiliydi. Dikkatimi çekti. Haber kısaca şöyleydi: Türkiye ile Fransa arasındaki Libya krizi büyüyor.

Fransa Doğu Akdeniz'deki SeaGuardian Operasyonu'ndan çekildiğini NATO'ya bildirdi.

Derinliklerde olan biteni bilmeyen için bu haberin pek bir anlamı olmayabilir. Ama iş göründüğü gibi değil... Hatırlayanlar olacaktır LİBYA ve DOĞU AKDENİZ'de Fransız-Türk gemileri karşı karşıya gelmiş ve Paris yönetimi bundan rahatsız olmuştu. NATO'ya konuyu taşıyan Macron da sonuç alamayınca NATO'yu Türkiye'nin yanında yer almakla suçlamıştı...

Olayın görünmeyen ve konuşulmayan çok daha DERİN boyutu olsa da konu kabaca böyleydi.

Şimdi buradan devam edelim...

Coronavirüs beklenen etkiyi gerçekleştirdi. Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Kimilerine göre ikinci dalga virüs olarak sonuçlanacak. Zaten her gün Çin'den yeni bir VİRÜS salgını haberi gelmekte. Acaba öyle mi! Dünyanın pek çok yerinde insanlar İKİNCİ DALGA'nın geleceğini beklerken Washington'un girilmeyen dehlizlerinde çok ilginç bir senaryo konuşulmakta. Ya da plan...

İKİNCİ DALGA GELECEK AMA BU VİRÜS DEĞİL ASKERİ OLACAK! Şaşırdığınızı biliyorum. Ama bu Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi. Ve bazı yerlere ulaştırıldı ve yazdırıldı...

Ama çok az kişi biliyor!

İşte burada elbette en önemli konu NATO...

NATO'nun geleceği, Derin Amerika'nın etkinliğini gösterecek.

İşte tam bu noktada FRANSA'yı izlemek, hem de çok iyi izlemek gerekmekte. Fransa ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere de bu açıdan bakmakta büyük fayda var. Daha önce defalarca yazdığım için tekrara gerek görmüyorum. Ama bilinmesi gereken Fransa Devlet Başkanı MACRON'un Rothschild ailesinin tüm kararlarını uygulayan biri olduğudur. Unutulmaması gereken de budur... Jacob Rothschild ile Macron çok ama çok yakındır...

Bunu Elysee Sarayı'ndaki temizlik görevlileri bile biliyor.

Avrupa Ordusu'nu savunan Macron geçen hafta NATO'ya rest çekti. Macron, "Geçtiğimiz günlerde Türk gemileri Fransız gemilerini Akdeniz'de taciz etti.

NATO da Türkiye'den yana tavır aldı. Artık Fransa kendi yolunu çizecek" dedi. Bu çıkış son derece önemli bir gerçeğin yansıması.

Macron, Libya'da kaybetti. Libya, Rothschild ailesinin Akdeniz'deki en büyük üssü olacaktı. Fransa, Libya'da kaybedince hedef olarak Türkiye'yi seçti. NATO'nun Türkiye'ye baskı kurmasını ve Libya'yı Fransa eksenli bir ülke haline getirmesini talep etti.

Baskı da yapsa Macron amacına ulaşamadı.

Fransız donanmasında 3 kişinin istifasıyla sonuçlanan Akdeniz'deki Türkiye ile restleşme, Macron'u da zor durumda bıraktı. Macron yerel seçimlerde de ağır darbe aldı.

Çok bilinmese de Fransa'da da bir DERİN yapı var. Şimdi o derin yapı Macron'dan kurtulmak için plan yapıyor. Yerel seçimlerdeki sonuca göre Macron gidici. Çünkü Fransa'nın kılcal damarlarını yöneten derin yapı, Macron'ı da açık şekilde tehdit etti. Yalnız bir Macron var artık.

Hiçbir gücü olmayan ve dümeni kırılmış bir gemi gibi rüzgarda savrulan Macron izliyoruz. Fransız derin yapısı, NATO'dan şimdilik ayrılmak istemiyor. Çünkü Avrupa Ordusu planı, Almanya merkezli yapıldı. Bu plana göre Türkiye'nin de NATO'dan ayrılıp Avrupa Ordusu içinde yer alması bekleniyordu. Şimdi Türkiye'nin NATO'da güçlenmesi, tüm planları alt üst etti. Fransa, NATO'dan çok umutluydu.

Çünkü Avrupa Ordusu projesini TEHDİT gibi kullanarak NATO'dan, Türkiye'ye tavır almasını istiyordu.

Hatta fatura kesmesini...

Bugüne kadar Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri taciz olaylarında, NATO hep jeostratejik durum nedeniyle sessiz kalırdı. Ancak nükleer güce sahip Fransa ile Türkiye'nin Akdeniz'de restleşmesinde NATO'nun Paris'ten yana tavır alması bekleniyordu. Böyle olmadı.

Şimdi bir ara verip iki gündür buraya taşıdığım AKILLI GÜÇ kavramına ve Profesör Joseph Nye'e dönelim...

Harvard Üniversitesi'nden Prof.Joseph Nye, Smart Power yani Akıllı Güç yönteminin çöktüğü bölge olarak Libya'yı gösterdi.

Geçen hafta telekonferans yöntemiyle bir konuşma yapan Nye, Akıllı Güç Libya'da etkin olabilirdi. Ancak karmaşanın daha da artması, Akıllı Güç yönteminin devreden çıkmasına neden oldu.

Prof. Nye bu konuda haklı. Akıllı Güç yönteminin olmadığı her yerde asker göreceğiz. Asker de Derin Amerika perspektifinden baktığımız anda NATO'yu gösterecek. NATO da ne kadar güç kaybetse de hala dünyanın en güçlü askeri birliği. NET!

Bu gücü engellemek çok zor.

NATO, NATO ME yani NATO Middle East ile Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da çok etkin olacak.

Joseph Nye, NATO-ME'yi son seçenek olarak görüyordu. Haklı çıktı. Bazı ülkelerde Akıllı Güç etkinleşmesi için askeri güç etkinliğini sürdürecek. Kuzey Afrika ve özellikle Ortadoğu henüz Akıllı Güç için hazır değil.

Dünya yeni denge arayışını Coronavirüs'le hızlandırdı. Artık bir denge görünüyor. Bu dengede Rothschild ailesinin finans gücü ile etkin olduğu ülkeler zarar görecek.

Bunu anlamakta zorlanmıyoruz.

Çünkü aile, ülkeler üzerindeki etkinliğini kaybetmemek için agresif davranıyor. Bu da endişeli olduğunun kanıtı.

Rothschild ailesi Coronavirüs'e çok hazırlıksız yakalandı.

O nedenle aldığı kararların tamamında virüs salgını sonrası düşünüldü. Derin Amerika ise planlarını belki de 3 yıl önce yapmıştı. Coronavirüs de en az 3 yıl önce kararlaştırıldı.

Kötü gidişatı geri çevirebilecek adımlar atılabilir mi? Aile bilmediği bir yolda ilerlediği için pek kolay olmayacak gibi. Ama AİLE'nin de aklı büyüktür. Bir anlaşma, bir orta yol zor da olsa imkansız değil gibi. Ama DERİN AMERİKA AKLINI GETİRMEDİĞİ YERLERE Ş��MDİ ASKERİNİ, SİLAHINI GETİRECEK. ZORLA AKIL ENJEKTE EDECEKLER GİBİ. Bunu da en iyi ROTHSCHILD AİLESİ BİLİYOR VE GÖRÜYOR...

Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliği de Joseph Nye'nin SMART POWER'ını da böyle okumak şart...

Saflar netleşmeye AKDENİZ'den başladı.

Devamı gelecek. Çok şey değişecek... Çok...



NOT: Fransız Courbet savaş gemisi NATO görevi kapsamında TÜRK kargo gemisini denetlemeye kalkmış ancak Türk fırkateyni tarafından püskürtülmüştü. Gemimiz füze atışı öncesi son uyarı anlamına gelen "radar kilitlemesi" yapmıştı.

Bu bizim AKDENİZ'de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren çok önemli bir adımdı. Kaldı ki NATO da bunu gördü ve yanımıza geldi... Zaman akacak TÜRKİYE kazanacak...

