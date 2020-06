Para bol

EN tepedeki savaş, haliyle bölgemizde...

Körfez'de de tüm hızıyla sürmekte...

Artık kabul etmeliyiz ki Coronavirüs, yeni nesil dünyanın TEMEL TAŞI oldu. En azından bir salgının etkilerinin 5 kıtada hissedildiğini gösterdi. 7 ayda 7 milyardan fazla nüfusu olan dünyada 9 milyon kişi enfekte oldu, yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti.

Her 24 saatte hastalık bağlantılı binlerce insanın hayatını kaybettiği dünyada, 7 ayda 500 bin kişinin ölmesi aslında ciddiye alınmayacak kadar sıradan bir durum.

Covid-19 açık şekilde bir denemeydi. 7 milyardan fazla insanı etkileyen bu salgın anatomisi, gelecekte benzer saldırıların da habercisi oldu. Dünya borsalarında 24 saatte 16 trilyon dolarlık kayıp, 500 milyon kişinin işsiz kalması, sağlık sistemlerinin çökmesi, süper güç ülkelerin aslında ne kadar sıradan olduğunun ilanı gibi bize çok detay öğretti.

Pek çok gelişmeye de şaşırdık... Kağıttan kaplan sayısı hiç az değildi.

PETROL fiyatlarını da biliyoruz... 60 dolardan 10 dolara kadar indi. Bir anda Körfez ülkeleri topallamaya başladı. Rusya çöküşe geçti, İran iflasın kıyısında durdu. DERİN AMERİKA petrol operasyonuyla Çin'i köşeye sıkıştırırken, aslında petrole bağımlı ülkeleri kendi tarafına çekti. Uluslararası düzeni değiştiren salgın sonrası Körfez perspektifinden bakıldığı anda yeni bir dünya görüyoruz.

KÖRFEZ ülkelerinin tamamının aslında petrolle hayat bulduğunu, aklın asla kullanılmadığı bir ülkeler topluluğu olduğunu anladık.

ABD de bunu göstermek istiyordu. Gösterdi de...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Suudi Arabistan, Derin Amerika'nın tamamen kontrolüne girdi.

Artık bu üç ülke, var olduğu sürece Derin Amerika'nın taleplerini sorgulamadan yerine getirmek zorunda. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Salman, WASHINGTON'dan gelen her telefonda ayağa kalkıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, 1-10 Haziran arasında Nahyan, Şeyh Sabah ve Salman'ı aradı.

Konuşmaya tanıklık edenler şunları fısıldıyordu: Keşke görüntülü konuşmadaki üç ismin korkularını yayınlayabilseydik.

Titrediler, yutkundular her talebe 'EVET' dediler. Şimdi bu yaşamak mı? Milyar dolarlara hükmettiğini sanan bu üç isim, titriyor...

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Salman bu durumdan rahatsız...

Ancak bu üç isim de ROTHSCHILD ailesiyle yaptığı pazarlıklar nedeniyle bu duruma düştü.

Nahyan ve Şeyh Sabah, Londra'dan koptu. Ancak Salman hala bir umutla Londra'da kuşları aracılığıyla bir umut arıyor.

Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler, Körfez ülkelerinin geleceğiyle ilgili çalışma yaptı. Bu ülkelerin tamamının parasının kontrolünün kimde olacağı araştırıldı. İlk etapta Irak ve İran merkez bankaları kenarda tutuldu.

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın merkez banka-larında nakit 2 trilyon 760 milyar dolar var. Bu para önümüzdeki günlerde öncelikli hedef olacak. Çünkü Derin Amerika'nın bu ülkelerdeki dolarları alma ihtimali, FED'den alma ihtimalinden daha fazla.

Bu da ABD'nin içindeki açmaz! İçeriden alamadığını DIŞARDAN alıyor yani!

IMF, Coronavirüs etkilerinin Avrupa'da ortaya çıktığı Şubat ayında bir araştırma yayınladı. IMF, "Körfez ülkeleri gerekli mali reformları yapmadıkları takdirde 15 yıl sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.

IMF, en fazla 15 yıl sonra Körfez ülkelerinin IMF ile tanışacağını ima etti. Mali reform dediği olay ise Derin Amerika'nın KÖRFEZ ülkelerinin TAPUSUNU alması. Her olasılıkta Körfez ülkeleri özellikle BAE, Kuveyt ve Suudi Arabistan, bugün bile Derin Amerika'nın kontrolünde.

Katar, Bahreyn, Umman için de hazırlıklar tamam.

Bu ülkeler Derin Amerika'nın hedefi olacak. O nedenle Derin Londra, Körfez'de güç kaybetmeye başladı.

Bu da gelecek dönemde etkisini gösterecek.

Savaş derinleştikçe, Körfez'de gerilim de artacak. Bugün BAE, tamamen AMERİKAN SİSTEMİNİN kararlarını uyguluyor. Açık şekilde kararlar hayata geçerken BAE'li yetkililer ABD vizesi almakta zorlanıyor.

Bu durum BAE'nin ne kadar köşeye sıkıştığının göstergesi. Bu konuda atabileceği hiçbir karşı adım da yok.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan bankalarında 1 trilyon 360 milyar doları var. 2018'de bu paraya el konulduğu iddia edilmişti.

Körfez kaynaklarına göre bu iddia doğru.

Çünkü Coronavirüs sürecinde Amerikan bankalarından BAE 160 milyar dolar, Arabistan ise 113 milyar çekmek istedi.

CEVAP OLUMSUZDU.

Bu durum Körfez'de aslında Amerikan bayrakları dalgalanıyor demektir.

İşte Londra da bu bayrakları indirmek için siyahi ayaklanmalarla ilk mermiyi attı.

Karşılıklı hamleler gelecek. Arkası kesilmeyecek. Derin Amerika, içindeki DERİN LONDRA ile mücadele ederken KÖRFEZ'den gelen PARA ile yapacağı savaşı fonlamak zorunda...

Savaşın ana temalarından biri de bu! Para yoksa savaş da yok.

Bir de SAVAŞIN para için yapıldığını düşünürsek...

Parayı alan düdüğü çalacak...

Verenler değil...

