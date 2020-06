Mavi savaş

BURALARDA fazla konuşulmayan bir parantezi dün açtım. DAVOS 2021'in gündemi de bu! "The Great Reset" Büyük Sıfırlama yani...

Coronavirüs'ün sadece bir virüs olduğunu düşünüyorsanız yapacak bir şeyimiz yok. Ekonomik sonuçlarını ve getirilmesi düşünülen sistemi görmezden gelecekseniz de...

Dünyanın tepesinde kavga tüm hızıyla sürerken ilginç adımlar da gelmiyor değil... Ve dikkatler başka yerlerde...

Açalım isterseniz...

Derin AMERİKA'nın dehlizlerinde konuşulan konuların başında BÜYÜK SIFIRLAMA gelmekte...

Detaylı olarak derin masanın gündemi hem de...

Amerika Birleşik Devletleri, "The Great Reset" (Büyük Sıfırlama) ile hiç kimsenin cesaret edemeyeceği adımları atacak. Planları bu doğrultuda. 100'den fazla ülkenin IMF'den para istediğini defalarca açıklayan Kristilana Georgieva, "170 ülke ciddi kriz yaşayacak. Ve şimdi hepimiz için kendi rolümüzü tanımlama zamanı. Daha akıllı büyüme hakkında konuşayım. Dijital ekonominin bu krizin en büyük galibi olduğunu biliyoruz. Ancak bazı ülkelerin ve toplulukların geride kalmaması için dijital uçurumun genişlemesine izin vermemeliyiz. Bu, gelecekte kazançtan daha fazla acı getirecektir. Yeni bir dünya için yeni kararlar önemli. IMF söz konusu olduğunda, 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemiz ve politika tarafında muazzam bir katılımımız olacak" dedi.

Şimdi Georgieva, açık şekilde ülkelere, "Bizimle birlikte olmak zorundasınız. Yoksa hepiniz yok olursunuz" diyor. 170 ülkeyi de tehdit ediyor. Dijital büyüme ve Yeşil büyümeye dikkat çeken Georgieva, asıl konuyu pas geçiyor. Konuşması gereken, altını çizmesi gereken ana gündemi paylaşmıyor! Kapağını bile kaldırmıyor!

O ne mi?

MAVİ EKONOMİ!

Açalım biraz...

Çok kimse konuşmakta kararsızdır.

Çünkü MAVİ EKONOMİYE sahip olan dünyayı yönetir. 100 yıldır teknoloji, silah, havacılık çok ama çok önemliydi. Şimdi sistem mavi ekonomi ile şekillenecek ve dünyayı kimin yöneteceği ortaya çıkacak.

Bugüne kadar mavi ekonomiyi yöneten güç Londra'nın merkezindeki Rothschild ailesiydi.

Peki nedir mavi ekonomi?

Mavi ekonomi, Okyanuslar ekonomisidir...

Okyanus ekonomisinin bugünkü hacmi 27 trilyon 100 milyar doları buldu. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler ve yeraltı su kaynakları için savaş büyüdü. Şöyle anlatırsak daha açıklayıcı olabilir. Dünyada her 4 işgücünün 3'ü suya bağlı.

Okyanusların doğrudan üretimi, 2019 yılı itibariyle 8 trilyon doları aştı. Okyanuslar ve denizler üzerinden ticaret ve ulaşım da 7 trilyon 600 milyar dolar oldu.

Okyanus ve denizlerin ana üretimi ise 5 trilyon 900 milyar dolar.

Yani BALIKÇILIK, MERCAN KAYALIKLARI, DENİZ OTU SEKTÖRÜ, KIYISI OLAN TARIM ALANLARI, NAKLİYE YOLLARI, KARBON EMİLİMİ ve TURİZM gibi... Enerji tabii ki! Kabaca büyük bir rakama dayanmakta... İnsanın ürettiği KORBONUN yüzde 30'unu OKYANUSLAR emiyor, LAVABO gibi...

Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu (Atlantik) ve Hint Okyanusu'nun tapusunu almak için planlarının son aşamasına geldi. Bu okyanuslardaki her adımdan Rothschild ailesi para kazanıyordu. Ardından Akdeniz, Karadeniz, Ege, Karayip, Güney Çin Denizi, Meksika Körfezi, Baltık Denizi ve Bering için savaş şiddetlenecek.

Akdeniz için Kuzey Afrika ve Türkiye'ye basınç uygulamaya çalışacaklar. Türkiye, son dönemde Libya'daki etkinliği ile Akdeniz'deki en önemli oyuncu olduğunu gösterdi.

Haliyle birileri bundan rahatsız olacaktır. Bu da doğaldır...

Akdeniz hep önemliydi, "The Great Reset" ile birlikte çok daha önemli bir deniz haline geldi.

Burada Akdeniz'in klasik petrol ve doğalgazını anlatmaya gerek yok.

Ancak stratejik konumu çok önemli.

Afrika kıtasının önemli bir bölümü de büyük çöküş yaşayacak. Çünkü Afrika kıtasındaki 54 ülkenin bir bölümü şanslı, bir bölümü ise şanssız.

38 ülkenin denize kıyısı var. Şanslı olanlar bunlar!

"The Great Reset" aslında Coronavirüs'le başladı.

IMF'nin açıkladığı gibi 170 ülke "The Great Reset" kıyılarında dolaşmaya başladı.

İkinci aşama da okyanuslar ve denizler olacak.

"The Great Reset" tabirini artık aklımızın bir yerine not etmeliyiz.

Çünkü ekonomistler bile şaşkın. Ne olduğunu tam anlayamıyorlar. Çünkü onlar sadece para üzerinden yorum yapabilirler.

Ancak paraya yön veren siyaset, jeo-stratejik kararlar, savaşlar ve kimsenin bilmediği virüsleri analiz etme kapasiteleri yoktur. Çünkü aldıkları eğitim onların tamamen para üzerinden yorum yapmalarını sağlar.

Bu da Rothschild ailesinin 100 yıllık eğitim planıyla ilgilidir. Bugün sadece 10 ekonomist, dünyanın ekonomik yönü hakkında doğru tahminlerde bulunabilir. Onlara da sufle aileden gelir.

Büyük ekonomistler de birçok kez yanılmıştır. Nedeni de ailenin kararlarını açıklamaları istenmiştir, onlar da bu sufleleri kendi fikirleri gibi paylaşmıştır ve yanılmıştır.

Tamamını bilmedikleri için! Ancak aile son rauntta kazanmıştır. Şimdi yeni dönemde ekonominin yönünü anlamak için Derin Amerika'yı da iyi bilmek gerekiyor. Bazı ekonomistler, Derin Amerika'nın yanında. Çok önemli ekonomistler şimdi ciddi şekilde birbirleriyle tartışıyorlar.

Çünkü bağlı bulundukları yapının kararlarını savunuyorlar. Aslında herkes bağlı bulunduğu kampın gereğini yapıyor. Coronavirüs OLAYINDA DA GÖRMEDİK Mİ? Bin bir ilaç ismi gündeme geldi.

Tedavi yöntemi sunuldu. Oysa çok kişi sınırların dışında başka yerlere bağlıydı! Arkada şirketler vardı.

Aynı pencereden bakınca EKONOMİSTLERİN iki ana parçaya ayrıldığı ortada...

Kimi "1929 buhranı gibi zor dönemdeyiz" derken, kimi "2 yıl içinde toparlanma olacak" fikrini paylaşıyor. Derin Amerika, MAVİ EKONOMİ planıyla ticaret sistemini değiştirecek. Amaçları bu. Okyanuslardaki hakimiyet stratejik olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ni daha etkin hala getirecek. Bunun için Amerikan filoları artık Amerikan deniz sınırlarına pek gitmeyecek. Her denizde Amerikan filolarını göreceğiz.

Bugün önemli ölçüde stratejik denizlerde bayrak gösteriyorlar. Artık her yerde olacaklar...

Tabii bu bayrak gösterme ve "The Great Reset" bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş görüntülerini ortaya çıkarıyor. Bir siyahi vatandaş üzerinden Amerika'da inanılmaz olaylar yaşanıyor. Beyaz Saray "Seattle iç teröristlerin egemenliğine geçti" dedi. Evet Seattle'da Amerikan bayrakları indirildi. Amerikan ordusu neden bekliyor? Soru bu! Neden müdahale gelmiyor? Çünkü Londra'nın tüm cephanelerini kullanmasını istiyor.

Nereye kadar gidebileceklerini Amerika sınırları içinde etkilerini görmek için bekliyor. Yoksa 12 saatte tüm sorunları çözerler!

Ama dikkatli bakın! SAVAŞ HEYKELLER ÜZERİNDEN GİDİYOR! Londra'daki CHURCHILL heykeli koruma altına alındı. Avrupa'dakiler saldırı altında. Peş peşe... Hatta Trump SÖMÜRGECİLİĞİ ve KÖLELİĞİ SAVUNAN İSİMLERİN ABD'DEKİ HEYKELLERİNİN YIKILMASINI ENGELLEDİ. Pentagon'daki bazı generallerin isteğine rağmen!

Churchill ya da yıkılmak istenen heykeller kimi işaret ediyordu?

Richmond kentinde Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in heykeli yıkıldı. 709 HEYKEL hedefteydi...

İyi de mesajın gittiği asıl koordinat neresiydi? Elbette İNGİLTERE...

Jefferson Davis KUZEY'le savaşırken yardım istediği ülke İNGİLTERE'ydi!

SAVAŞ bu! Dün de bugün de aynı.

Sadece artık her yerde!

