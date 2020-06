Gizli hazine

AİLELER arasındaki savaş haliyle bütün yerküreyi etkilemiş durumda. Kimse de bunun dışında kalamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ve İngiltere'nin egemenliğini hissettirdiği ülkeler arasında büyük gerilim var. ABD ile ÇİN arasındaki mücadelenin kaynağı da bu... ABD'ye baktığımız zaman öne çıkan ailelerden biri KOCH'lar. Yazdım defalarca... Bir de KOCHLAR'ın yatırım yüzü olan MERCER'ler var...

Robert Mercer!

BREITBART'ı da kontrol eden isimdi... Ayrıca CUMHURİYETÇİLER'i elde tutmak için YAHUDİ ADELSON

AİLESİ ile mücadeleye giren...

Charles Koch'un belki de bu dünyada tek güvendiği kişi ve sırdaşı Robert Mercer. 2013 yılında Charles Koch'un Kansas Wichita'daki malikanesine davetli 3 önemli isim vardı. Biri dostu Robert Mercer, diğeri Steve Bannon ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg. Daha TRUMP seçilmemiş ve Beyaz Saray'a gelmemişti! O toplantıda 2016 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın aday olacağı ve kazanması için bazı adımlar atılması gerektiğini konuştular.

Yani start orada veriliyordu.

Steve Bannon dijital sistemle kişilerin veri analizlerinin yapılacağı ve bazı bölgelerde bunu kullanıldıktan sonra Trump'ın oy oranının artacağını söyledi. Koch da Mercer da bu fikri çok beğendi. Finans ayağı Mercer tarafından karşılanacak Cambridge Analytica kuruldu.

Dijital verileri topluyor yani veri madenciliği yapıyorlardı... Merkez Londra olarak gösterildi. Şirket orada kuruldu. Zuckerberg de Facebook'un kullandığı "This is your digital life" yani kişisel testi kullanan yaklaşık 87 milyon Amerikalı'nın verilerini Steve Bannon'a teslim etti. Cambridge Analytica da bu veriler üzerinden çalışmaya başladı. Kartopu bir ÇIĞ olmak için harekete geçmişti yani... Ayrıca Cambridge Analytica, İngiltere için de çalışıyordu ve BREXIT yolunu açıyordu. Kusursuzca hem de...

Kısa sürede öyle veriler alındı ki, bir bölgede süt satışını yüzde 400 artırırlarken sadece 19 kilometre uzaklıkta başka bir eyalet sınırındaki bölgede süt satışlarını yüzde 81 düşürdüler.

Cambridge Analytica tam not almıştı. Bütün deneyler harika sonuçlar veriyor ve ekip ilerliyordu...

Cambridge Analytica veri madenciliği merkezi, veri komisyonculuğu sistemi ile yeni bir dönem başlattı. Steve Bannon da Trump'ın ekibine katılınca seçimlerin belli bölgelerde Trump'ı öne çıkaracağı kesinleşti.

Çünkü kişisel veri analizi ile sizi yönlendiriyorlardı. Örneğin Trump'a nötr olan bir Amerikalı seçmenin verilerinden yola çıkan Cambridge Analytica ilginç mesajlar veriyordu. Örneğin New York Yankees taraftarının, Trump'ın bu takımla ilgili çok önemli bir mesajını görmesi sağlanıyordu. Aslında Trump bu mesajı vermemişti. Bir anda düşünceler yönetiliyordu. Böyle bir dolu örnek vardı. 2016 Kasım ayında da bu yöntem Trump'ı Beyaz Saray'a gönderdi.

Cambridge Analytica, Trump'ın Ocak 2017'de başkanlığı devralmasından sadece bir yıl sonra kapatıldı. KAPATILIŞ tarihi olarak 2018 görülüyordu.

Ancak Cambridge Analytica'nın verileri hala Koch ailesinde. Koch ailesi, Zuckerberg'den bu verileri silmesini istedi. Yani neredeyse tüm Amerikalı seçmenlerin verileri Charles Koch'un kasasında duruyor. Şirketi silseler de veriler ellerindeydi. Derin Amerika kasasına önemli bir HAZİNE koymuştu.

Ve aradan geçen yaklaşık 2 yıldan sonra Cambridge Analytica'nın kapatılan Londra, Washington ve New York ofislerinde yeni bir hareketlilik başladı. Yani Kasım ayında ABD Başkanı'nı Koch ailesi belirleyecek.

Koch, Trump'a en büyük desteği veren işadamıydı.

Kimilerine göre Charles Koch, hala Trump'ı başkan görmek istiyor.

KOCH'un da içinde bulunduğu DERİN AMERİKA istemese bile TRUMP'ın üzeri tamamen çizilmiş değil. Ancak ÖNEMLİ BİR İSTEKLERİ DE

VAR! Trump'ın bazı konularda geri adım atmasını bekleyen Charles Koch aslında önemli bir talebin arkasında duruyor. Charles Koch bir süre önce Trump'a, "Jared Kushner'i Beyaz Saray'da görmek istemiyorum. Sistemsizliği Washington'a entegre etmemesi konusunda uyarmıştım" çıkışının sonucunu bekliyor. Yani DERİN PATRON Trump'tan ailesine operasyon yapmasını talep ediyor.

Ve görünen o ki "BAŞKAN OLMAK İSTİYORSAN KUSHNER'i YOLLA" UYARISIYLA BAŞBAŞA...

ABD seçimlere giderken cevabı merakla beklenen soru bu! Pek çok analist "Evet Trump bunu yapar" görüşünde. Ancak çok deneyimli bazı isimler bunun kolay olmayacağı görüşünde.

"Trump'ın en zor seçimi bu" diyenler hiç de az değil. Çünkü KUSHNER asla ve kat'a sıradan biri değil. Defalarca yazdım, çok önemli virajlardaki çok önemli bir oyuncu. Trump da olsanız öyle kolay kolay kenara itemezsiniz...

Kushner'in ajandasını da küçük görmemek şart. Kushner, Trump sayesinde Beyaz Saray'a yakınlaşmadı. Trump, Kushner'in kızı Ivanka ile evlenmesini de istemiyordu. Ancak Kushner Ivanka ile evlendi.

Şimdi Trump, Derin Amerika ile anlaşmak zorunda olduğunu biliyor. Çünkü sistem dışı kalabilir.

Bu ihtimal hiç az değil. Çünkü Biden da KOCH ailesine yakın.

Arada çok güçlü bağlar mevcut.

Trump üzeri çizildiği andan itibaren 2015 yılındaki huzuru ve rahatlığı arar. Çünkü 4 yıllık başkanlık döneminde çok fazla düşmanı oldu. Düşmanlar da aslanın zayıf anında ortaya çıkar.

Trump bu durumun farkında.

O nedenle bazen hata yapıyor.

Çünkü endişeli. Çünkü korkuyor.

Robert Mercer'ın 1 Haziran tarihinde Kraliçe II. Elizabeth'le bir görüşmesi olacaktı. Ancak Kraliçe, Coronavirüs'ü bahane ederek görüşmeyi erteledi. Bu durum Charles Koch'u rahatsız etti. Çünkü Mercer, Koch adına Kraliçe ile görüşecekti.

Görüşmenin 1 Temmuz'da yapılacağı öngörülüyor. Ancak Mercer'a yakın kaynaklar, görüşmenin olmayacağını düşünüyor. Charles Koch'un, Robert Mercer'a, "Artık görüşme" dediği de iddia ediliyor.

Coronavirüs'ün etkilerini atlatırken, dünya yeni haline dönerken çatışma hali daha da netleşiyor. ABD, İngiltere'yi dışarda tutmak istemiyor.

İngiltere'de en güçlü işadamı Robert Mercer'dır. Güçlü derken yatırımlarıyla değil, gücü ile...

Londra'da etkin olan Robert Mercer'ın da Kraliçe'ye kızgın olduğu biliniyor. Mercer POKER ustasıdır! İnsanların göremediği şeylere bahse giren, karmaşık algoritmalar kullanarak bir servet kazanan özel biridir!

Milyarderdir! "Son kumarım Trump" diyecek kadar da kendine güvenen biridir... Şimdi geri çekilip düşünün. Bizler günlük hayatımıza devam ederken ZİRVEDE neler oluyor, neler bitiyor... Yaşadığımız hayatın ne kadar ÖZNESİYİZ! Hiç görmediğimiz ve bilmediğimiz insanlar DEVLETLERİN geleceğini tayin ediyor... Ve bu insanların burası için de planları yok değil...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın