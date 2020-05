Zehirli iğne

AMERİKA Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim iyice tırmanıyor.

Tırmanacak da... Her iki taraf da savaşı başka unsurlar üzerinden götürmeye kararlı. Çin'in arkasındaki aklın İNGİLTERE olduğunu yazdım. Şimdi de İsrail aynı eksene yolculuk yapmakta.

Bunu gören ABD de, boş durmamakta! Daha önce hazırlıklarını yaptıkları UYGUR KARTINI çeşitli nedenlerle açmak istemekteler...

Gelin konuyu açarak gidelim...

Yakın tarihi hatırlayıp ilerleyelim. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni, "Süper Güç" pozisyonundan indirmek istediği artık o kadar güçlü bir ses olarak çıkmaya başlamıştı ki, Derin Amerika mutlaka bir adım atacaktı. EN azından BÜYÜKLÜK iddiaları varsa atmak zorundalardı... Bu sadece Çin'i zor durumda bırakacak bir adım olmamalıydı. Çin'le birlikte olan ülkelere de en ciddi mesaj verilmeliydi. İşte Coronavirüs salgınına böyle karar verildi.

Derin AMERİKA'ya yakın isimlerin dillendirdiği bu...

Global ekonomi çöktü. Çok önemli isimler görevden alındı.

Ardından suikastlar başladı.

Ancak en önemlisi elbette Tel Aviv'de gerçekleşen suikasttı.

Çin'in Amerika Birleşik Devletleri için risk oluşturmasını sağlayan kişi Du Wei'ydi. En öndeki isimlerden biriydi. Yazılıp çizilmese de durum böyleydi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bile çok önemli bir gücü olan Du Wei'nin öldürülmesi, dengeleri değiştirdi. Bu nedenle yazıyorum! Sanırım benden başka da yazan da yok...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 11 Mayıs'ta çok önemli bir toplantı yaptı. Yani İSRAİL gezisine çıkmadan önce! Derin Amerika'nın en önemli güçlerinden Ulusal Güvenlik Başsavcısı John C. Demers, Arkansas Batı Bölgesi Vekili David Fowlkes, FBI Little Rock Saha Ofisi'nin efsane ismi Diane Upchurch ve CIA Haspel'in en güvendiği iki kişi ile buluşan Pompeo, bir talepte bulundu. Pompeo, yasalara uygun şekilde Prof. Simon Saw-Teong Ang'ın tutuklanmasını istedi.

NASA'da önemli çalışmalara imza atan, Arkansas'taki Fayetteville Üniversitesi'nde Çin'e büyük destek veren Prof. Teong Ang, Pompeo'nun ricası üzerine 12 Mayıs'ta tutuklandı. Prof. Ang'in "NASA ile ilgili bir projede Çinli şirketlerden fon aldığı" iddia ediliyordu.

Tutuklanma nedeni buydu.

Ancak gerçek elbette başkaydı. Prof. Simon Saw- Teong Ang, Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Du Wei'nin kara kutusuydu çünkü.

Pompeo'nun ekibi, Prof. Simon Saw-Teong Ang'i sorguladı. Du Wei'nin ne kadar önemli olduğu biliniyordu ama bu kadarını Amerikan Dışişleri Bakanlığı da tahmin etmiyordu.

İşte Pompeo bu önemli bilgilerle Tel Aviv'e gitti.

Sorunsuz ve özgüvenli bir uçuştu. Pompeo'nun ekibi, İsrail ve Ukrayna'dan da çok önemli bilgilere ulaşmıştı.

Washington için tek zafer vardı.

O da Du Wei'nin yaptığı anlaşmaların iptali. Eğer bu kabul edilmezse, Du Wei'nin istifası. Ancak her ikisi de gerçekleşmedi. Çin, Du Wei'nin en az 2 yıl İsrail'de görev yapmasını planlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı çıkacağını bildikleri halde, Pekin yönetimi ısrarlıydı. Çünkü sistemin kurulması önemliydi.

Du Wei, bu yeni sistemi kuran, Çin'in Avrupa ve ardından ABD'de güçlenmesini sağlayan kişiydi. O nedenle Wei'nin Pekin'e çekilmesi söz konusu olamazdı.

Ancak Washington'ın daha da önemlisi Derin Amerika'nın gücü de yadsınamazdı. Bir şey yapmalıydılar. Tehlikenin farkına varan ÇİN, Wei'nin güvenliğini arttırdı. Bunu İsrail'le de paylaştı. Çin, planlarından vazgeçmeyeceğini ilan ediyordu. Ancak Pompeo da Tel Aviv'e ulaşmıştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin güçlü olması için karar alırken, elbette Pompeo da ABD'nin güçlü olması için yola çıkmıştı. İKİ DEV ÇARPIŞIYORDU YANİ...

Çin ve İsrail, ortaklığın devamı için Pompeo'ya görüş bildirince, Derin Amerika'nın B Planı devreye girdi. Du Wei, infaz edildi. Hem de sadece 3 kişilik bir ekip tarafından. Çok özel bir iğne ile Wei kalp krizi ve beyin kanaması ile (fısıltılar böyle) hayatını kaybetti. Coronavirüs'le birlikte bu suikast yöntemi tercih edilmişti. Hiç iz bırakmayan bu suikastın ilacı da tesadüf mü bilinmez ama Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde hazırlanmıştı.

Coronavirüs'ün çıktığı yer Wuhan, Du Wei'nin infaz edilmesi içi hazırlanan zehirli iğnenin yapıldığı yer de Wuhan... 1988 yılından beri Arkansas Fayetteville Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Simon Saw-Teong Ang de dönem dönem Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki çalışmalara destek verdi.

Gerçekten de hiçbir durumun tesadüf olmadığı günlerde yaşıyoruz. Pekin-Tel Aviv- Arkansas üçgeninde yaşananlar, yeni sistemin sancılarını işaret ediyor. Arkansas, Bill Clinton'ın valisi olduğu eyalet gibi bilinse de Derin Amerika'nın son dönemde üzerine titrediği bir bölge. Bunda da ne kadar haklı oldukları Prof. Ang bağlantısıyla da ortaya çıktı.

Tam bunlar yaşanırken, TRUMP bir anda UYGUR KARTINI masaya getirdi...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Eylül 2019-Şubat 2020 arasında farklı günlerde tam 14 kez Çin'e Uygur Türkleri'ne uyguladıkları zulüm nedeniyle tepki gösterdi. Henüz Coronavirüs salgını ortada yokken başlayan bu tepkiler elbette Washington'ın Pekin planının bir parçasıydı. Şimdi Coronavirüs nedeniyle Uygur Türkleri gündemde değil.

Ancak yakın bir zamanda tekrar Washington'dan bu ses yükselecek. Türkiye'yi de etkilemesi düşünülen plan hayata geçirilecek.

ABD bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor! Türkiye'yi Çin'den uzağa itmek ve "Müslümanlar'ı ben koruyorum" diyebilmek için sahada olacak...

Öyle kolay değil ama plan bu... Detayları yarın yazarız...

Savaş 4 koldan ilerliyor!

