CORONAVİRÜS hepimizin bildiği gibi dünyanın tek gündemi. Bütün devletler CORONA ile yatıyor CORONA ile kalkıyor. Ve arada çok ama çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray'da inanılması güç işler oluyor. Çok şaşırdım. Eminim siz de "Yok artık!" diyerek şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz...

Önce bir hatırlatma!

Önümüzdeki günlerde MANŞETLERDEN düşmeyecek gibi duran bir gizli hamle! Takip edenler bilir! Baştan bu yana CORONAVİRÜS üzerindeki parmak izlerinin AMERİKALILAR'a ait olduğunu yazdım. Söyledim. Wuhan merkez gösterildi. Çok kişi YARASADAN çıktığını, yayıldığını anlattı... Çin bir ara "Amerikalı askerler bulaştırdı" dedi. Cılız bir sesle... Trump kesin ve net "ÇİN VİRÜSÜ" dedi.

Israrla... Birkaç nedenden dolayı VİRÜS ÇİN'in üzerine kaldı. Asıl amaç ise sonra ortaya çıkacaktı.

ABD başını çektiği KORO ile ÇİN'den MİLYARLARCA BELKİ DE TRİLYON DOLAR TAZMİNAT İSTEYECEK... GEREKÇE İSE VİRÜSÜ SAKLADI, YAYILMASINI ENGELLEMEDİ, KİTLESEL ÖLÜMLERE YOL AÇTI, EKONOMİLERİ BATIRDI...

Şimdiden buna hazırlanmakta fayda var. Virüsün etkisiyle yıkılan bütün ülkeler sıraya girip ÇİN'den TAZMİNAT isteyecek... Alt yapı kusursuzca gidiyor zaten... Çin'in bundan kaçma şansı da hiç yok.

Tablo şu an böyle... Bir yere not edin...

Devam...

Beyaz Saray'a gidelim. Önceki SALI günü Trump'ın liderliğinde ABD DEVLETİ toplanıp CORONAVİRÜS ile ilgili çok önemli toplantı yapacaktı. İlgili kişiler tek tek geldi. Beyaz Saray'a giriş yaptı. Herkes gideceği yeri biliyordu. Dosyalar doluydu.

Trump geldikten sonra toplantı başladı. Uzun da sürdü. Ancak ortada kimsenin söylemediği bir gariplik vardı. Trump'ın damadı KUSHNER ortada görünmüyordu. Daha da garibi kimse onu aramıyor, eksikliğini hissetmiyordu. Toplantıdan az bir süre önce TUVALETE giden Kushner oradan çıkamıyordu!

Bir el kapıyı üzerine kilitledi.

Trump'ın damadı tam 9 saat tuvalette mahsur kaldı. SİNYAL KESİCİLERDEN dolayı da telefon işe yaramıyordu belli ki... Tam 9 saat tuvalette kalan Kushner'i tesadüfen kurtaran ise Mike Pence'ydi! Tuvaletten çıkan Kushner'in büyük korku yaşadığı sır da değil... Peki bu olay normal şartlarda yaşanır mı? Asla! Ama artık her şey mümkün... Olay burada kalmadı tabii... Başka hamleler de geldi... Açalım biraz...

Günlerdir yazıyorum...

Amerika Birleşik Devletleri, Coronavirüs nedeniyle başka bir savaşın içinde. Derin Amerika Coronavirüs'ü kullanarak, Washington'ın yeni dünya konseptini kurmasını istiyor. Karşı güç eski yapıyı revize ederek sistemin devamına çalışıyor. Birçok işadamı tedirgin. Parası olan her malikane endişeli. Kimse rahat ve huzurlu değil. Bütün büyük patronlar meraklı bekleyişte...

Kimse başlarına ne geleceğini kestiremiyor... Ama gerginlik büyük mü büyük...

Trump, Derin Amerika'nın rotasında gidiyor. Çok zaman DENGEYİ bulmak için uğraşsa da şimdi DERİN AMERİKA ile birlikte. Ne söylenirse yapıyor...

Önceden böyle değildi. Ancak Trump'a önceki gün ilginç bir operasyon yapıldı. Trump'ın bu dünyada güvendiği tek kişi olan Tampa Bay papazı Rodney Howard-Browne tutuklandı.

Rodney Howard-Browne, Trump'ın akıl hocasıdır. Trump, onun her dediğini yapar.

Rodney Howard-Browne, Derin Amerika'nın eski şifrelerini en iyi bilen Tampa Bay'ın en etkin kişisidir. Rodney Howard- Browne ULUSAL DUA KAHVALTILARININ EKSİK olmayan ismidir... ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJDA ÖNEMLİ BİR YERİ TUTAR...

Rodney Howard-Browne, sosyal uzaklaştırma emirlerine uymadığı için tutuklanması sıradan bir olay değil. Coronavirüs sonrası ABD'nin nasıl bir sistem kuracağını belki de en iyi bilen kişiydi Rodney Howard-Browne.

Şaşkına dönen Trump, hayattaki tek güvendiği kişiyi hapisten kurtarmak için her yolu deneyecek.

Buna şüphe yok.

Karşı hamle de yapacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı zor durumda bırakmak isteyenlerin sayısı daha da arttı. Trump, Coronavirüs nedeniyle ülkede yaşanacak ekonomik felaketi gizlemek zorunda. Ancak Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD'de işsizliğin yüzde 20'yi aşacağını söylemesi, FED'in "47 milyon Amerikalı işsiz kalacak" sözleri, Trump'ın Kasım ayındaki seçimi kazanma ihtimalinin önündeki en büyük engel.

Trump bu durumun farkında.

Kendi şirketinin yaptırdığı anketlerde şu anda yüzde 30'lara gerileyen Trump mutlaka bir adım atacak. Olan TRUMP'ın dışında başka güçlerin savaşını temsil etmekte. Trump seçimi kaybederse, Derin Amerika bir daha asla güçlü bir şans bulamaz. Yani kaybeden gerçekte DERİN AMERİKA olur. Bu yapı kesinlikle büyük bir saldırı ile cevap verecektir. Kim bilir JOE BIDEN bile tutuklanabilir... Başka tutuklamaların önünün açacak hamleler gelebilir...

ABD'nin derin yapılarını çok iyi bilenler, Trump için, "Hayatta kalmak için Derin Devlet'ten yardım istedi. Ancak yaşasa bile bitkisel hayatta olacak. Çünkü Trump, Derin Devlet'e en büyük zararı kendi verdi. Şimdi onlarla hareket etmek istiyor" diye yazdı.

Tam da bu iklimde Trump, nefret ettiği Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mark Meadows'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Yüzüne karşı defalarca hakaret ettiği bir kişiyi bu önemli göreve ataması bile Trump'ın artık Derin Amerika'nın sözünden çıkamadığının göstergesi.

Mark Meadows da Derin yapıları çok iyi bilen ve Beyaz Saray'da temizliğe gelen biri. Mark Meadows, öncelikli olarak Jared Kushner'in kurduğu A Takımı'nı bloke edecek. Beyaz Saray'da işlevsiz bir Kushner göreceğiz.

Sonrasında teslim olmuş bir ABD BAŞKANI ve rotasında ilerleyen bir BEYAZ SARAY fotoğrafı çıkacak ortaya.

Beyaz Saray'da çatışma hali artık eskisinden daha fazla hissedilecek. Bunu anlamak zor değil. Çünkü Mark Meadows, savaş ekibiyle birlikte Beyaz Saray'daki Eisenhower Yönetim Ofisi binasına geçti. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin resmi görüşmelerini gerçekleştirdiği bu ofis geçmişte iki kez sabotajla karşı karşıya kalmıştı. Ateşe verilen bu ofisler ABD'deki dengeleri net olarak görebilmemizi sağlıyor.

Beyaz Saray'da alınan en önemli kararlar için tercih edilen yer Eisenhower Yönetim Ofisi'dir.

O nedenle Mark Meadows'ın göreve başlaması Trump'ın isteğiyle olmasa da gerçekleşti. Mark Meadows'in göreve başlamasından sonra Trump'a tepki olarak onun akıl hocası Rodney Howard- Browne tutuklandı. Öncesinde de KUSHNER tuvalette mahsur kaldı! 9 SAAT HEM DE...

Ayrıca Kushner'in içinde önemli rol aldığı bir AĞ'da yer alan en özel 165 isim de CORONAVİRÜS tespit edildi... Kushner'i tuvalete kapatanlar Trump'ı damadından mı koruyordu yoksa Kushner'e virüslü saldırı mı düzenliyordu! Kapıyı açmak PENCE mi düşüyordu!

Savaş bütün hızıyla devam ediyor.

Edecek de... CORONAVİRÜS bunlar için iyi malzeme...



NOT: Coronavirüs ilk sonucunu verdi ve AVRUPA BİRLİĞİ dağılmaya başladı... İlk adım atıldı...

Çok şey olacak çok...

