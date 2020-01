Patroniçe

DÜN kaldığımız yerden devam edelim. Dünyanın tepesindeki kavganın peşini bırakmayalım...

Ama öncesinde muhtemelen sizin de sorduğunuz o soruyla başlayalım... ÇİN'de meydana gelen CORONAVİRÜS olayı nedir? İddialar çeşitli!

Çinliler'in yemek alışkanlıklarından kaynaklandığını ileri süren çok.

"YARASADAN YAYILDI" diyen de... Ancak adamlar yemek al��şkanlıklarını dün değiştirmedi ki! Hep böyleydi.

Ne oldu da dün sorun olamayan coğrafya, bir anda VİRÜS SALDIRISIYLA SARSILIR OLDU? CORONAVİRÜS yayılırken önlem olarak uygulanacak bir hamle de yok!

İlacı da yok! Yeni bir virüs yani...

Can kayıpları artarken ÇİN'in dünyadan İZOLE edilmesi ve ciddi ekonomik kayıp yaşaması da ilginç!

Elimizde elbette bir kanıt yok ama ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nın bu ve buna benzer metotlarla yürütüldüğünü çok yazdık. VİRÜS duracak mı yayılacak mı? Bunu bilen yok. Ancak ÇİN'in dünya üzerindeki iddiası ya çözümü getirecek ya öteleyecek... Eğer kaos yayılırsa bir süre sonra kimse ÇİN'den tek bir ürün almaz, tek bir Çinli'nin ülke dışına çıkmasına izin de verilmez! Ölümlerle birlikte dünyayı saran bir ekonomik kriz gelir herkesi yutar!

Devam...

Afganistan'da düşürülen ABD uçağını ve içindeki önemli ismi dün burada paylaştım. İran'ın efsane ismi Kasım Süleymani suikastını planlayan CIA'nın gölge ismi Michael D'Andrea'nın düşen uçakla birlikte hedef olduğunu aktardım.

ORTADOĞU'da ve AFRİKA'da çok etkin olan CIA'nın altın çocuğu ortadan kaldırıldı... Peki bu olayın öncesinde ne vardı, sonrasında ne olacaktı? Çünkü bizler bilmesek de Michael D'Andrea'nın ölümü ve yeni dünya düzeni iç içe geçmiş iki konu... İran başta olmak üzere Ortadoğu'nun her karesini şekillendiren isimlerden olan Michael D'Andrea, İngiliz birlik aklıyla yok edildi. İngiltere'nin AKDENİZ, LİBYA ve AFRİKA cevabı böyle oldu... Belli ki kavga sürecekti... Can yakıcı bir şekilde hem de...

Michael D'Andrea suikastından detay vererek ilerleyelim...

Aslında bu infazda dolaylı olarak kendisinden 10 yaş büyük karısı Faridah Currimjee D'Andrea, etkindi. Faridah Currimjee D'Andrea, 20 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'ın en özel buluşma noktalarından biri olan Karpaz Gate Marina'nın sadece 3 mil açığında bir yatta MI6'nın çok önemli isimleriyle buluştu. Faridah Currimjee D'Andrea, dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olan ama pek ismi öne çıkmayan Currimjee Group'un da sahibi. Başta enerji şirketleri olmak üzere telekom, medya, turizm ve finans alanında çok etkindir.

CIA'nın ve Derin Amerika'nın kirli işlerini kendi sektörleri üzerinden yapan bu şirketin patronu Faridah Currimjee D'Andrea, İngiliz istihbaratı MI6'nın "20 yıl öncesine dönüş" teklifini düşünmeden reddetti. Michael D'Andrea da Faridah Currimjee D'Andrea da güçlenmelerini sağlayan istihbarat biriminin, MI6 olduğunu kabul etmedi. Her ne kadar CIA için çalışsa da hem kendisinin hem şirketlerinin büyümesi MI6 sayesinde olmuştu.

CIA'ye çalışırken, MI6 için de adım atıyordu.

Önemli istihbaratçılar bazen böyle davranırdı!

Doğaldı! Kaldı ki ABD ile İNGİLTERE bu kadar net olarak karşı karşıya gelmiyordu!

Kuzey Kıbrıs açıklarındaki toplantının ana maddesi Akdeniz ve dolayısıyla da Libya oldu. İngiltere, Libya'da olamazsa Akdeniz'de de olamayacağını biliyordu.

Güney Kıbrıs her ne kadar İngiliz toprağı olsa da şu anki yönetimin Amerikan kolonisine geçmesi nedeniyle toplantı Kuzey Kıbrıs açıklarında organize edilmişti.

Faridah Currimjee D'Andrea, Müslüman olduğunu söylerdi.

Eşi Michael D'Andrea'nın da kendisinin sayesinde Müslüman olduğunu anlatırdı. Tabii gerçek nedir bilemeyiz.

Silahların susmadığı, aralıksız çatışmaların sürdüğü Libya'nın birçok patronu olsa da gizli patron Faridah Currimjee D'Andrea'dır.

Bu nedenle İngiliz istihbaratı MI6, bu toplantıyı onunla yaptı.

Çok özel isimlerin katıldığı bu toplantıda MI6, Faridah Currimjee D'Andrea'ya Currimjee Group'un dünyanın en büyük şirketlerinden biri olacağını söyledi. Açık çek verildi yani. MI6'in istekleri kabul görseydi hem Faridah Currimjee D'Andrea hem şirketi Currimjee Group zirvede olacaktı...

İngilizler çok büyük enerji ortaklıkları, finans anlaşmaları ile Libya'da Hafter'siz bir dönem teklifinde bulundu. Bu teklif aslında çok cazipti. Hem İngiltere kazanacaktı hem de Currimjee Group. Ancak kaybeden Hafter ve Washington olacaktı. Yani Derin Amerika asıl kaybeden oyuncu olma ihtimali, Faridah Currimjee D'Andrea'nın kararlı tutumunun nedeniydi. Bunu göze alamazdı alamıyordu da...

Toplantı sonrası Michael D'Andrea'nın öleceği kesinleşmişti.

Elbette Faridah Currimjee D'Andrea'nın bunu anlaması mümkün değildi. Çünkü eşi çok derin bir isimdi. Çok özel bir koruma ağı vardı. Birkaç fotoğrafı vardı ama o fotoğrafların da üzerinde bazı oynamaların yapıldığı biliniyordu. Faridah Currimjee D'Andrea ile Michael D'Andrea, dünyanın en lüks restoranlarına hiç gitmedi. Dünyanın en özel tatil bölgelerinde ne yaz ne de kış tatili yaptı. Birbirlerini çok seviyorlardı.

Ancak işlerine her ikisi de aşıktı.

Derin Amerika için çalışıyorlardı.

Yani Londra ile ortaklık yapmayacaklardı. Öyle de oldu.

Ancak Michael D'Andrea artık yok. Eşinin arkasından elbette ağladı. İntikam almaya yemin ettiği de yazılıp çiziliyor... Bugün İran'da en güçlü şirket Currimjee Group olması şaşırtıcı mı? Kimine göre belki! Ama hiçbir şey perde önündeki gibi değildir. BÜYÜK DEVLETLER büyük oynarlar.

Ve çok şeyi "olduktan" sonra öğreniriz... Tahran, Currimjee Group'tan rahatsız değildi. İşte İran çelişkisi de burada başlıyor. Kim kiminle birlikte anlamak zor değil.

İran'ın İngiltere ile yakın olması şaşırtıcı değil. Bilinen SIR'dır bu.

Ancak İran'ın derin Amerika'nın ve CIA'in üssü Currimjee Group'a destek vermesini anlamak da zor değil.

İran'ın en önemli komutanı olarak gösterilen Kasım Süleymani'nin suikast planını hazırlayan kişinin şirketi İran devletinin en büyük ortağı. Bu da Tahran'ın da aslında iki parça olduğunun bir kanıtı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birbirlerinden nefret etmesi de ülkenin iki parça olduğunun bir başka işareti.

Michael D'Andrea öldü, ancak onun boşluğunu çok kolay dolduracak kişi de Faridah Currimjee D'Andrea. Derin Amerika çok üzgün ama Michael D'Andrea'nın operasyonları aynı şekilde eşi tarafından yönetilecek.

SAVAŞ KALDIĞI yerden tüm hızıyla devam edecek...

Hem olacaklara bakalım hem CORONAVİRÜS ile ÇİN ilişkisine odaklanalım... "VİRÜS EKONOMİK olarak neyi hedefliyor?" Önce bunun cevabını bir görelim... Bir uçağı vurup 170 kişinin öldüğü kaza çok! Ancak virüsle 170 kişiyi öldürüp 10 günde 1.5 trilyon DOLAR zarar vermek başka bir olay... SAVAŞIN GELDİĞİ YER BURASI...

