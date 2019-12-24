Liva Fursan

BAŞKAN Erdoğan'ın, Putin ile LİBYA meselesi nedeniyle tekrar temas kuracağını, heyetlerin görüşeceğini açıkladığı saatlerdi. Üzerinden çok geçmemişti ki Moskova'da siren sesleri duyuldu. Geçen haberler elbette doğruyu YÜZDE 100 vermeyecekti.

Böyle bir beklentim de yoktu.

Ancak olayın kendisi çok ama çok önemliydi... Ajanslara düşen haberler kabaca şöyleydi...

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında silah sesleri...

Moskova'nın Lyublyanka bölgesinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Genel Merkez binası yakınlarında çatışma çıktı. Kremlin'den yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı. Ölenlerden 2'si FSB görevlisi... Saldırganın Moskova bölgesinde kayıtlı 39 yaşında Yevgeniy Minyurov isimli erkek olduğu bildirildi. Ne amaçla silahlı saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi verilmedi.

Saldırıdan sonra paylaşılanlar bunlardı. PEKİ, GERÇEK NEYDİ?

Gelin oraya seyahat edelim...

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasındaki saldırı sıradan değildi. Zaten saldırıların süreceğini günlerdir buradan ilan ediyorum. Kaç kez not düştüm hatırlamıyorum bile...

Saldırıda CIA tarafından kurulan ve büyütülen Liva Fursan örgütü kullanıldı.

Tetikçi de İngiliz'di.

Akla ilk gelen "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın İngiltere ile olası ortaklığını engellemek istiyor" şıkkıydı!

Liva Fursan el Colan, Pentagon'a bağlı birimlerin Suriye'de güçlenmesi için kuruldu. Örgüt içinde yer alan bazı önemli isimlerin çok iyi derecede Rusça bilmesi ilginçti!

CIA, Moskova operasyonları için Liva Fursan örgütünü büyütüyordu.

Güçlendiriyordu. Gelelim saldırıya. Olay söylendiği gibi FSB merkezinin yakınında olmadı! TAM MERKEZİNDE, İÇİNDE OLDU! Liva Fursan, FSB'nin binasına kadar sızmayı başardı. Bunun nasıl olduğunun pek bir önemi yok.

Sızdı! Elbette Rusya içindeki istihbarat birimlerinden de destek aldığı ortada!

Saldırgan, daha önce çifte casusluk yaptığı bilinen bir isimdi.

Rus kaynaklar bu ismin 39 yaşındaki Yevgeniy Minyurov olduğunu ilan etti.

Ancak Yevgeniy Minyurov'un geçen yıl hem ABD'ye hem de İngiltere'ye ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, sonrasında intihar ettiği istihbarat örgütlerince biliniyordu. Kayıtlarda böyleydi!

Pentagon'un CIA üzerinden gerçekleştirdiği bu saldırının nedenleri de ortada.

Öncelikli olarak İngiltere'nin Ortadoğu ve Akdeniz'le yan yana gelme ihtimali, Rusya'nın da bu gruba dahil olması Washington'ı büyük bir çıkmaza sokabilir. Bunun önüne geçmek istemekteler.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Akım ve Türk Akım projeleriyle ilgili yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Hatta Trump da bütçeyi imzalarken, bu iki önemli konuya da onay vermek zorunda kaldı.

Moskova'ya uzaktan bakıldığında görülen fotoğraf şu: Rusya, hem ABD hem Türkiye hem de İngiltere ile pazarlık yapıyor...

Rusya'nın İngiltere ile ne kadar yakınlaştığını anlatmaya gerek yok.

İstanbul'da öldürülen James Gustaf Edward Le Mesurier, ABD ile İngiltere'nin arasının açılması için planlanmıştı. İpler kopsun diye...

19 Aralık 2016'da Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da büyük bir planın parçasıydı. Bir TÜRK polis, Rus büyükelçiyi öldürüyordu. O günlerde Türkiye ile Rusya arasında başlayan yakınlığın bitirilmesi için bu suikast düzenlenmişti.

Beklenen olmadı.

Rusya ile İngiltere'nin James Gustaf Edward Le Mesurier suikastında karşı karşıya gelmemeleri, aslında boş yere planlanan bir suikast olarak kayıtlara geçti.

Rusya Le Mesurier'i hedef göstermiş, CIA da bu fırsatı kaçırmamıştı! Bu nedenle Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) düzenlenen saldırı da İngiltere'ye yıkılacaktı. Hatta James Gustaf Edward Le Mesurier'in intikamı gibi gösterilecekti. Liva Fursan örgütü görevini başarıyla yapsa da plan başarısızlıkla sonuçlandı.

Çünkü Kremlin, İngiltere'yi suçlamadı.

Liva Fursan örgütü modern DEAŞ gibi... 10 bin euro'luk İtalyan takım giyen Liva Fursan üyesi terörist var. Bu örgüt Fransa, İngiltere ve Türkiye'de de suikast düzenleyebilir. Çünkü Rusya'daki operasyon olağanüstü başarılıydı.

Saldırıda önce Putin'e yakın bir subay öldürülecekti. Ancak bir gün önce saldırının sadece bina içinde olması 'yeterli' kararı saldırgana bildirildi.

Liva Fursan, Beyaz Miğferler'le Suriye'de çok önemli operasyonlara imza atmıştı. Liva Fursan ile Beyaz Miğferler'in geçen yıl itibariyle ilişkileri bitti. Ancak geçmişte önemli operasyonlara imza atanlar, Moskova'daki saldırıda kullanılabilirdi. Öyle de oldu.

Ancak hem Rusya hem de İngiltere, bu olayın Amerikan kurgusu olduğunu gizli telefon hatlarıyla birbirlerine anlattılar.

CIA, eskiden bir suikast organize ettiğinde medya ile sonuç alırdı. MEDYA ayağı büyük iş yapardı! Ancak şimdi, bu eskisi kadar etkili olmuyor.

ABD ile İNGİLTERE arasındaki ortaklık sona erince bu medyaya da yansıdı!

CIA'nın dolayısıyla ABD'nin kontrol ettiği medyaya sınırlama geldi. Hala güçleri fazla olsa da eskisi gibi değildi!

Medya, Liva Fursan adını hala gizlese de yakında çok duyacağımız ortada.

Rusya'daki saldırı, FSB'nin içine kadar girmeleri olacakların işareti... Rusya'nın istihbarat merkezinin içine dalmaları, orada silah çekmeleri, FSB görevlilerini vurmaları hiç mi hiç sıradan bir iş değil...

Le Mesurier'in evinin önünde 10 kamera varken bile suikast yapanlar, yapabilenler şimdi de RUSYA'nın kalbine girdi!

ABD, İngiltere'nin Rusya ve Türkiye ile yan yana gelmesini istemiyor. AKDENİZ de Suriye de bu! LONDRA'nın MOSKOVA ve ANKARA ile büyüyeceğini bildiği için bunu engellemeye çalışıyor.

Saldırıyor... Devam edecekler gibi... Savaş büyük...

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