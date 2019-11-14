AJANLARLA ilgili filmler, romanlar, oyunlar hep izlenir. Merak edilir çünkü. Ortalama zekanın üzerindeki insanların sahne aldığı oyunlardır SPY GAME'ler! BATI medyası da dünden itibaren KARAKÖY'deki cinayet işine girdi. JAMES GUSTAF EDWARD LE MESURIER'un öldürülmesi de bazı karanlık dehlizlerde deprem etkisi meydana getirdi. Bu konuları çok iyi bilen isimleri ve yayınları takip edince sarsıntının büyüklüğünü görmek zor olmuyor...

Öncelikle şunu paylaşmak istiyorum.

Bir JAMES BOND filminde bulacaklarımızdan çok daha fazlasıyla karşı karşıyayız... Öyle şeyler yazılmakta şaşarsınız... Ben öğrendiklerim karşısında ilk olarak "İstanbul'da yaşıyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz.

Bu çok kötü..." duygusuna kapıldım...

Doğal olarak insan öğrenmek ve paylaşmak istiyor... İstanbul'da yaşanan ve çok önemli bir operasyonla ortadan kaldırılan Le Mesurier DOSYASINI genişletelim...

Biraz geri gidelim...

2018 yılında İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus eski ÇİFTE ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal'e düzenlendiği öne sürülen sinir gazı saldırısı, sahte bayrak operasyonuydu.

Bu planın arkasında ABD vardı. MI6'daki derin yapı ile Washington ortak hareket ediyordu. Bunu anlatan çok şey yazdım. Amaç İngiltere'nin Rusya ile olan GÜÇLÜ BAĞI'nı zayıflatmaktı! Skripal operasyonu da bunun için kurgulandı.

Ardından İngiltere ile Rusya karşı karşıya geldi. Birbirlerini düşman ilan ettiler. İngiltere'de yaşayan oligarklar, milyarlarca sterlin kaybetti.

Bu para Rus devletinin parasıydı. Sonuç itibariyle operasyon etkisini göstermiş ve sonuç alınmıştı. Roman Abramovich gibi bir isim LONDRA'ya girememişti.

Kriz büyüktü! Unutmayın!

Abramovich üzerinden de en sert tepki, Putin'e verildi.

Putin de Kraliçe Elizabeth de İngiliz Lordlar Kamarası ile 10 Numara da tüm gerçekleri biliyordu ama Amerikan algısı işte böyle güçlü bir silahtı ve başarılı oluyordu.

Bu hamle, özenli bir şekilde hazırlanan ALGI ile bezenince, sonuçlar haliyle değerli oldu! CIA başardı!

MI6'in desteğiyle...

Şimdi İstanbul'a gelelim.

Kılıç Ali Paşa Camii'nin yan sokağına demir atalım...

James Gustaf Edward Le Mesurier'un sahte bayrak OLMAYAN operasyonuna...

Açık şekilde İngiliz İmparatorluğu Le Mesurier'u koruyamadı.

Le Mesurier'a 2016'da, "Suriye Sivil Savunma hizmetlerindeki gayreti ve petrolün İngiliz şirketlerince kazanılmasındaki üstün başarısından dolayı" Kraliçe'nin en prestijli ödülü olan İngiliz İmparatorluğu Nişanı (OBE) takdim edildi. Bu ne OSCAR ödülüne ne de NOBEL'e benzer! Rakipsizdir, büyük bir onurdur!

Bu ödüle layık görünen herkes, ailesiyle birlikte Kraliçe II. Elizabeth'in güvencesi altına girer.

Bilenler bunu bilir! Şimdi ABD, İngiltere'nin gizli kapılar ardındaki buluşmasını engellemek için Le Mesurier'u infaz etti. Sanırım bilinmesi gereken de bu! Bunu da Amerikalılar söylüyor. İlgili kişilerin duyacağı şekilde!

SORU ŞU! NEDEN LE MESURIER HEDEF OLDU?

Evet burada Rusya suçlu.

Mariya Zaharova, Cuma günü Le Mesurier için "MI6 ajanı. O çok tehlikeli biri. Kosova'da ve Bosna'da karşımıza çıkan kişi Le Mesurier" dedi. Hatta daha da ileri gidip "Beyaz miğferler en tehlikeli terör örgütlerine yardım etmekte. Bir dizi kimyasal silah bile kullandılar..." demekteydi...

Mariya Zaharova veya herhangi önemli bir Rus, bir başka İngiliz'i bile suçlasaydı o infaz edilecekti.

İsimlerin önemi yoktu yani...

Operasyonun kendisi değerliydi! Aslında CIA, Le Mesurier'u önümüzdeki ay Suriye'de infaz edecekti.

Suriye lideri Beşar Esad'a suikast düzenlemek isteyen MI6 ajanı olarak öldürülecekti. ALGI BÖYLE ŞEKİLLENECEKTİ!

O kişi de Amerikan medyasının yüklenmesiyle Le Mesurier olacaktı. Ancak Le Mesurier, CIA'deki kaynaklarından bu istihbaratı alınca Suriye seyahatini iptal etti. CIA de operasyonu durdurdu. Ancak Zaharova'nın açıklaması, Le Mesurier'un infazını başlattı.

Şimdi Rusya suçlanacak. Ki öyle olmakta!

Pentagon, Rusya'nın hedef olacağını gösterdi. Amerikan medyası, hemen harekete geçti. Rusya ve Beşar Esad'ın Le Mesurier hakkındaki "Ajan ve tehlikeli" sözlerini öne çıkardı.

Çünkü Rusya, perde arkasında İngiltere ile hem Suriye hem de Akdeniz pazarlığı yapıyordu. İngiltere, bölgeye Rusya ile girecekti.

Güney Kıbrıs, aslında İngiliz ve Rus toprağıdır.

Moskova ile Londra, Güney Kıbrıs'ta ortaktır.

Dolayısıyla Akdeniz'de de bu ortaklık görülmektedir.

RUS OLİGARKLARIN RUM KESİMİNDEKİ PARALARINI DÜŞÜNECEK OLURSAK, TATMİN EDİCİ BİR CEVAP ORTAYA ÇIKMAKTA!

Şimdi Suriye için bir ortaklık planı yapılırken, CIA'nın operasyonunu gördük. İSTANBUL'da!

Rusya ile İngiltere ne kadar yakın olmak isterse istesin artık bu çok kolay değil.

Çünkü İngiltere'de muhalifler, Kraliçe'nin korumasındaki Le Mesurier'un ölümünden Rus Gizli Servisi FSB'yi sorumlu tutuyor.

Hatta CIA tarafından dün Kraliçe'ye gönderilen fotoğraflarda, İstanbul Karaköy'de bir cafe'de Le Mesurier'un kahve içerken, arkasındaki iki Rus ajanı görülüyordu. Hem de Le Mesurier öldürülmeden birkaç gün önce.

O kişiler MI6 ile CIA'nın ortak kullandığı yüz tanıma programında Rus ajanı olarak görülüyor. Rus ajanları o cafe'de bir davet üzerine bulunuyordu. Bu netti!

Belki de Le Mesurier'u o cafe'ye çağıran CIA, RUS misafirleri de ağırlıyordu! Yani bir fotoğraf dizayn ediliyordu!

KRALİÇE'ye kadar gönderilecek bir fotoğraf!

KURGU BUYDU!

Bu cinayet elbette İNTİHAR denilerek kapatılacak. Kimse çıkıp "ÖLDÜRÜLDÜ" demeyecek. Kuraldır bu!

Bundan sonrası İngiltere ile Rusya'nın atacağı adımlara bağlı. İSTANBUL merkez olmaya devam edecek...

Başka olaylar da göreceğiz...

Hem de çok önemli!

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