YENİ Dünya Düzeni'nde dünyada barış için diplomasinin merkezi Türkiye oldu. Başkan Erdoğan, dünyanın en tecrübeli 4 lideri arasında yer alırken, ARABULUCU olarak da ilk akla gelen küresel lider konumunda bulunuyor. Evet, 4 gündür, dünya barışı için diplomasi merkezi olan Türkiye'de baş döndüren trafikte Başkan Erdoğan'ın hamleleri etkili ve özellikli olarak ön plana çıkıyor.



13 MAYIS 2025:

Salı günü Suriye'nin geleceğini çok etkileyecek bir kararın alınmasında Başkan Erdoğan'ın büyük rolü oldu. ABD Başkanı Trump Arabistan-gezisini sürdürürken, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldırdı. Trump Arabistan gezisinde Suriye yaptırımlarını kaldırmasında Erdoğan ile yaptığı konuşmanın büyük rolü olduğunu açıkladı.



15-16 MAYIS 2025:

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Başkan Erdoğan açık ve arka kapı diplomasi atakları yaptı.

NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes konusunu Külliye'de görüştü. Bir gün sonra, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenki'yi Ankara'da kabul etti.



17 MAYIS 2025:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la beraber İstanbul'da ABD, Rusya, Ukrayna'yı bir araya getirip, ortak toplantılar yapmasını sağladı. Kurulan barış masasında ABD-Ukrayna, Rusya, Türkiye heyetleri arasında önemli görüşme yapıldı.



İstanbul'da diplomasi trafiği sürerken, Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Tiran'a gitti.

Basın mensuplarına ilk mesajı "Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" oldu.



Ankara, İstanbul, Antalya'da başdöndüren diplomasi yürürken, içte de PKK'nın feshi sürecine ilişkin çalışmalar hız kazandı.

PKK'nın fesih ve silahlı mücadeleye son verme kararının ardından başlayan sürecin detayları belli oldu. PKK'nın silah bırakması için İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de farklı mekanizmalar işleyecek.



4 ülkenin sahaları, coğrafi yapılarıi iç dinamikleri farklı olduğundan, her bir saha kendi dinamiklerine göre yapılandırılacak. PKK'nın silah bırakmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. İki ay, üç ay, dört ay da olabilir deniliyor.

Irak'ta silahların bırakılacağı bölgeler Kürt özerk yönetim merkezi Erbil'in Binar ve Koyecirc, Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi, Kani Masi nahiyesi, Süleymaniye'nin Ranya ile Seyid Sadık ilçesi olarak belirlendi.



PKK Kandil'i boşaltacak, Zap, Metina, Gara ve diğer kamplardan da çekilecek. Başta Kandil olmak üzere PKK'nın boşaltacağı kamplarla ilgili olarak Irak hükümeti ile işbirliği yapılacak. PKK'dan boşalan kamplar, MİT kontrollerinden sonra Irak devletinin kontrolüne geçecek. PKK'nın üst düzey yönetisicisinin 50 kişiden oluştuğu bunların aileleriyle birlikte 300 civarında olduğu belirtiliyor. Bunların kesinlikle Irak'ta barınamamaları ve gidecekleri yerlere ilişkin olarak alternatifleri var.



Erbil, Süleymaniye ve Avrupa gibi seçenekler masada. Avrupa'ya gidebilirler deniliyor. Ancak, Almanya, Fransa, Belçika gibi PKK'ya destek olan ülkeler, PKK elebaşlarını kabul etmiyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu gibi elebaşlarının Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gitmesi üzerinde temaslar yapılıyor. Teröristbaşı Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek.



Zaten, "İmralı'dan çıkma gibi bir talebim yok" dediği belirtiliyor. Irak'ta 3 bin 500 civarındaki "suça karışmamış" PKK üyesinin Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Çalışmaları MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın güçlü bir kadrosu tarafından Irak ve Suriye'de yütüteceği, Avrupa ülklerindeki bileşenleri konusunda da bir başka plan uygulanacağı öngörülüyor.



Suriye'deki YPG-SDG yapılanmasının dağıtılması ise Şam yönetimiyle birlikte planlanacak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı: "YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakata baktığımızda prensipte iyi karşıladığımızı söyleyip eklemiştik. Biz muhataplarımızla konuştuğumuzda şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların hayata geçmesini bekliyoruz. Tek bir silahlı meşru gücün olması, tüm vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınmış olması gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz."



SONUÇ: Sürecin başarıyla ilerlemesi için uzun vadeli izleme yapılacak.



Irak'ta ve Suriye'de her daim Türkiye olacak.



MİT Başkanlığı her adımı detaylarına kadar takip edecek. Adım adım çalışmalar yürüyecek.



Türkiye'nin eldiven içindeki demir-eli her daim hazır olacak. Gerekirse kullanılacak. Ve Türkiye, "savaşta şahin, barışta güvercin" mottosuyla hem dışta, hem içte planlarını hayata geçirecek...