VİZYONSUZ, öngörüsüz bir muhalefet Türkiye'nin en ciddi problemlerinden biri.

Günlük, anlık, kısır ve içe dönük gündemlerle meşgul olan, zavallı, dünyadan habersiz bir muhalefet var karşımızda. Bana en büyük üzüntüyü bu tablo veriyor.

Bunun açılımını da yapacağız tabii...

Bakın dünyada on büyük işadamı geleceğe yatırım yaparak yeryüzünün en büyük dağlarını satın aldı.

Elon Musk, Bill Gates gibi isimlerin de aralarında olduğu bu zenginler grubu içlerinde Everest'in olduğu dünyanın en yüksek dağlarına yatırım yaptılar. Pandemi bir bahaneydi. Digital çağa geçişte ortaya sürülen bir kıvılcımdı. Yakın geleceğimizi bambaşka bir dünya bekliyor. Yüksek dağlarda arazi alanlar, buralara kuracakları devasa uydu antenleri ile uzaya yatırım yapıyorlar. Elon Musk çok sayıda ülkenin atmosferi üzerinde yer alan uzay kıta sahanlığını bu ülkelerden kiralayarak izin anlaşmaları yapıyor.

Yakın gelecekte bu alçak irtifa uzay alanlarına binlerce küçük uydu yerleştirecekler.

Dünyanın kontrolü artık tepemizde gezinen binlerce uydudan gerçekleşecek bir döneme giriyoruz. Yapay zeka bağlantılı uydularla, nokta atışı yapan lazer güdümlü füzelerle ortaya koyacakları tehditlerle ülkeleri yönetip, sömürecek akbabalar dönemi başlıyor.

Yakın bir gelecekte uzayda yeri olmayan ülkeleri kötü sonlar bekliyor. Türkiye'nin de bu alana el atması hayati çıkarlar için büyük önem arzediyor. Uzaydaki yerimizi almadığımız takdirde ulusal güvenliğimizi atmosferin üzerinden tehdit edecek büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. 50 yıl sonra bambaşka bir dünya olacak. Çocuklarımızı uzaydan esir alacak uydular ordusuna sahip devlet ve kişilerle karşılaşacağımız gerçeği artık bir çizgi film senaryosu değil.

Böylesine gerçek tehditlere maruz kalacağımız günlere giderken Türkiye'de muhalefet, "Uzaya yatırım yapacağız" diyen iktidarla alay ediyor. Sosyal medya üzerinden FETÖCÜ-PKK'lı, yurtdışına kaçmış vatan haini kim varsa arkasına alarak "Alay etme" kampanyası yapıyor. Sosyal medyada yaşayan gençliğib vir bölümünü de etkileyerek bu kampanyaya dahil ediyor.

Halbuki Türkiye'de 83 milyonun ayağa kalkarak "Neden uzayda daha hızlı hareket etmedik" diye bunu sorgulaması gerekirken, muhalefet rotayı kahvelerde yeni deste iskambile kadar indirgiyor. Ne işimiz var uzayda diyen muahelefet milletvekilleri türüyor. Bu öngörüsüzlükle, Türkiye'nin uzay çalışmalarını ve hayallerini itibarsızlaştırmak için kendilerini yırtıyorlar.

Medyada köşe kapmış aydın görünümlü karanlıklar da bu vizyonsuzluk yarışına kalemleriyle katılıyor.

Çok değil 10 yıl sonra atmosferimizin hemen üzerinde, uzayda alçak irtifada kişilere, şirketlere ait binlerce çapı küçük ama tehlikesi büyük uydular ordusu cirit atacak. Bizdeki ittihatçı kafaların varoluş nedeni ezikliktir. "Biz yapamayızcıdır" bunların beyinlerinden gelen sinyaller.

Elon Musk beyinlere bile kablo döşüyor. İnsanlığı uzaydaki uydular aracılığı ile bilgisayarla yönetebilir miyiz diye hesap yapanlar bile var. Bizdeki eziklere bu oluşumların masraf yapmasına kablo döşemesine bile gerek yok.

Bizim ittihatçı kafaların beyinleri kablosuz da aynı sinyali veriyor zaten!

Allah'tan bu ülkede "Biz yapamayız" diyen eziklere rağmen ruhlarını satmayan ve büyük düşünüp geleceğin dünyasındaki vizyonu yakalayanlar çoğunlukta...