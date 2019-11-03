Battı Batı

TRUMP'A göre Amerika'nın kurduğu DEAŞ'ın liderini, Amerika Suriye'de öldürdü. İsrail'in yaralılarını tedavi ettiğini açıkladığı DEAŞ'ın liderine ait öldürülme görüntüleri ortada yok. Saddam'ın, Kaddafi'nin öldürülme görüntüsü var ama ne Usame Bin Ladin ne de Ebubekir El Bağdadi'nin yok... ABD'ye Afganistan ve Suriye'ye girme fırsatları sunan El Kaide ve DEAŞ liderlerinin bedenleri belki de şu anda deniz kenarında palmiye ağaçları altında tatilde.

PKK da tüm dünyada tescilli terör örgütü... Avrupa da Amerika da bunu resmen kabul ediyor... Ancak tüm PKK'lılar Amerika ve Avrupa'ya elini kolunu sallayarak giriyor. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan... Suriye'deki koluna ait kamplarda her yerde APO posterleri... Ama ABD bunlar "PYD" diyor. Beğenmezseniz "SDG" yapıyor.

148 askerimizin katili liderlerini İngiliz sömürgesi Kanada "Temiz savaşçı ödülü" vermek üzere ülkesine davet ediyor. "Yahu bu katil Yüzlerce sivili de öldürdü" diyorsunuz...

Adamların pişkinliğini etkilemiyor.

Dünyada terörle mücadele ediyorum diyerek teröriste silah yağdıran, teröriste maaş bağlayan, teröristi tedavi eden, teröriste ödül yağdıran alçaklar, aşağılıklar kol geziyor.

İngiliz haber ajansı Reuters Yemen'de İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini duyurdu... Habere bakar mısınız!... İngiliz haber ajansı...

Yemen'de, bambaşka bir ülkede İran destekli Husiler... Suud sınırında ABD yapımı düşen İHA... Kimin eli kimin cebinde... Ya da kim kim? Maskelerle oyalanıyorlar. Dünyaya medyalarıyla, Holywood ile, algı operatörleriyle kan ve gözyaşı yutturuyorlar.

Afganistan'a barış götüreceklerdi...

Irak ve Suriye'ye demokrasi yağdıracaklardı... Terör ve ölüm yağdırdılar. Hesap soran, hesap veren yok. Barış yok... Demokrasi hiç yok...

Girdikleri her yeri teröre boğup, ceset torbalarına koyuyorlar.

Mesela Der Spiegel Almanya'nın Suriye planını yayınladı. Durdular, ölümleri seyrettiler, insanların ölüm tarlalarından Türkiye'ye kaçışını trene bakar gibi izlediler. Türkiye ilk defa masa kurup Suriye'ye barış rüzgarları getirince akbaba gibi hücum ettiler. Neymiş... Almanlar Suriye'nin güneyinde güvenli bölge oluşturacakmış... Neymiş... Bu güvenli bölgeye savaş kabiliyeti olan üç tabur askerden oluşan 2500 Alman askeri yerleştirilecekmiş... Neymiş...

Tornadolar eşliğinde ağır silahlarla donatılmış Alman Ordusu Suriye'nin kuzeyine yani bizim olduğumuz bölgeye yerleşip, 30 km derinliğinde sektörlere ayıracakmış. Yani kantonlara... Yani parçalara...

Ortada yoklardı zıpçıktı gibi fırladılar birden... Peki neden? Amaçları terör örgütü PKK'yı korumak, kollamak...

Yani 40 bin insanımızı katledenlere kanat germek. Katillere kalkan olmak...

Hepsi NATO üyesi... Hepsi NATO ülkesine saldıran teröristi ve terörü yaşatmak, sürdürmek, terör devleti kurmak için bir yerlerini yırtıyor. Teröre milyarlarca dolar yağdıran, besleyen, komutanlık yapıp eğitenler sonra bir de utanmadan terör dosyası hazırlıyorlar.

İşte ABD Dışişleri bakanlığı'nın son hazırladığı "Terör raporu"ndan bir cümle; "FETÖ lideri sürgünde yaşayan bir din adamıdır." Yahu adam katil... Yüzlerce sivil insanımızı öldüren binlercesini yaralayan bir cani... "Sürgünde din adamı" diye mazluma çevirdiğiniz teröristten nasıl emir alıp öldürdüklerini itiraf edenlerle dolu cezaevlerimiz. Gelip konuşsanıza müttefik bozuntuları...

Yok arkadaş... Bunlarda haysiyetin, insanlığın zerresi yok.

O yüzden hem "Terörle mücadele ediyoruz" deyip, hem "Terör raporu" yayınlayıp hem de teröristi mazlum gösterenlerin uzun soluklu yaşaması mümkün değil. ... O terör birgün onları mutlaka vuracak.

Battı Batı yan gider olacaklar.

Bu arada ABD Başkanı Trump "Suikastle öldürülürsem Melanie ağlamaz" dedi önceki gün... Allah Allah... Neden acaba böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti? Kim bilir?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın